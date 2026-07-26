Sűrű hétvégéje van a román légvédelemnek, már három drónt is lelőttek

Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében – írta a távirati iroda Nicusor Dan román államfő nyilatkozatára hivatkozva.

Az elnök vasárnap közösségi oldalán arról írt, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint