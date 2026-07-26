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f - 16 románia nato drón ukrajna oroszország

Sűrű hétvégéje van a román légvédelemnek, már három drónt is lelőttek

2026. július 26. 12:17

Az ukrán háború kezdete óta orosz drónok 33 alkalommal sértették meg Románia légterét.

2026. július 26. 12:17
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Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében – írta a távirati iroda Nicusor Dan román államfő nyilatkozatára hivatkozva.

Az elnök vasárnap közösségi oldalán arról írt, hogy a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint

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 az első, péntek reggel lelőtt drón olyan Shahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában.

„Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket” – szögezte le a román elnök, aki elismerését fejezte ki a román pilótáknak és a földi személyzetnek a professzionalizmusukért, bátorságukért és hatékonyságukért, amellyel küldetéseiket végrehajtják, hozzájárulva az ország területének védelméhez, a román állampolgárok biztonságához.

A román védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt 10 óra 13 perckor lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe, 12 kilométernyire észak-keletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát.

A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.

A MAPN összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, az Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen, ezek során az orosz drónok 33 alkalommal sértették meg az ország légterét. Idén több mint 40 támadás történt a román határ téréségben, 34 alkalommal pedig a térségbe küldték a NATO megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatának vadászrepülőit. 18 esetben a támadásokban használt drónok megsértették Románia légterét – részletezte a MAPN összesítését a Mediafax hírügynökség. Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy

 az EU-tagországok légterében eddig lelőtt öt drón közül négyet román pilóták lőttek le. 

A tárcavezető ezzel arra utalt, hogy 2026. május 19-én, szintén a román légierőnek egy – a NATO baltikumi légtérvédelmi missziójának keretében szolgálatot teljesítő – F-16-os harci repülőgépe lőtt le egy légtérésértő drónt Észtországban.

(MTI)

Nyitókép: Ovidiu Sova

 

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Összesen 8 komment

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Canadian
2026. július 26. 14:05
Folyik a ruszki mentegetés, tombolnak az agymosott ruszki imádók. Ezek mind vagy vérkommunisták, vagy a szüleik voltak azok. Még mindig a Szovjetúnióról álmodoznak. Iráni Shahed drón. Csak oroszok használják. Nyugodjatok le már.
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goldie-2
2026. július 26. 13:40
Nyilván mind orosz volt.
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0
1
Cogito ergo sum
2026. július 26. 13:35
Attól, hogy cirilbetűs felíratok vannak ezen drónokon, még nem biztos hogy orosz. De ha hemzsegnek a cirilbetűs I-k, akkor ukrán. Hiába állítja a szögedi pali, hogy pösti. :)
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esvany-0
•••
2026. július 26. 13:04 Szerkesztve
massivement7 2026. július 26. 12:51 "MInk magyarok demegvéggyük, deharcolunk, bézikeli sztrítfájterek vogymuk csak éppen egy kósza drónt nem tudunk lelőni." Hadházy Ákos, vagy Panyi Szabolcs drónjait kellett volna lelőni, vagy mit is akartál hazudni?
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