Katonai helyzet Romániában: tüzet nyitott egy F-16-os, lelőttek egy drónt, az elnök is megszólalt

A román légierő F-16-osának kellett közbelépni, amikor péntek délelőtt egy drón lépett be az ország légterébe. A fenyegetést a román gép pilótája elhárította, az eszközt egy lakatlan terület felett lőtte le. A drón eredete egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

Ez volt az első alkalom, hogy Románia saját területe felett elfogott és megsemmisített egy pilóta nélküli légi járművet.

Az incidenst Nicusor Dan államfő és Radu Miruța ügyvivő védelmi miniszter is megerősítette. „Az illetékes intézmények egységei jelenleg vizsgálják a helyszínt, hogy feltárhassák az incidens valamennyi részletét” − jelentette be Nicosur Dan államfő.