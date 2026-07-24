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drón konfliktus Románia

Katonai helyzet Romániában: tüzet nyitott egy F-16-os, lelőttek egy drónt, az elnök is megszólalt

2026. július 24. 12:06

A fenyegetést a román gép pilótája elhárította, az eszközt egy lakatlan terület felett lőtte le.

2026. július 24. 12:06
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A román légierő F-16-osának kellett közbelépni, amikor péntek délelőtt egy drón lépett be az ország légterébe. A fenyegetést a román gép pilótája elhárította, az eszközt egy lakatlan terület felett lőtte le. A drón eredete egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok jelenleg is zajlanak.

Ez volt az első alkalom, hogy Románia saját területe felett elfogott és megsemmisített egy pilóta nélküli légi járművet. 

Az incidenst Nicusor Dan államfő és Radu Miruța ügyvivő védelmi miniszter is megerősítette. „Az illetékes intézmények egységei jelenleg vizsgálják a helyszínt, hogy feltárhassák az incidens valamennyi részletét” − jelentette be Nicosur Dan államfő.

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Radu Miruta védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ország légvédelmi rendszerei észlelték a fenyegetést, majd ezt követően lépett életbe a ilyenkor szokásos protokoll. A NATO légtérrendészeti missziójának keretében Romániába telepített olasz Eurofighter Typhoon vadászgépeket azonnal riasztották. Nem sokkal később felszállt a román légierő két F-16-os vadászgépe is, amelyek engedélyt kaptak a célpont megsemmisítésére − közölte a miniszter, aki arról is beszámolt, hogy az F-16-os Buzau megye lakatlan térsége felett lőtte le a drónt.

Romániában egyre rendszeresebbek a drónos incidensek a szomszédos Ukrajnában zajló háború ötödik évében.

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(MTI)

Fotó: illusztráció, román katona egy drónnal (Daniel MIHAILESCU / AFP)

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
sagirdilsiz-2
2026. július 24. 13:19
Mathias Rustnak több esze volt.
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0
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indaniso
2026. július 24. 12:45
Megérte a befektetett költség egy drónért🤣🤣🤣
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0
0
magor62-2
2026. július 24. 12:45
...majd átállnak....
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1
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Irgum-burgum
2026. július 24. 12:23
Minden orosz fenyegetést el kell hárítani, különben Putyin felbátorodik.
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0
3
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