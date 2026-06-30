Robbanótöltettel lezuhant dróndarabokat találtak Romániában, az oroszok lőhették ki

A tárca közlése szerint az eddigi információk alapján a román területen talált dróndarabok olyan repülőszerkezet maradványai, amilyet Oroszország használt 2026 áprilisában az ukrajnai kikötői infrastruktúra elleni támadásokban.

A minisztérium közleményében rámutatott: az ukrajnai háború kezdete óta több mint 100 támadás történt a román határ közelében található célpontok ellen. A háború kezdete óta 29 esetben jelentettek illetéktelen drónbehatolást a román légtérbe, és mintegy 50 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen. Idén 33 támadást regisztráltak a román határ közelében, és 26 esetben szálltak fel repülőgépek a román légtér védelmében. Ebben az évben 15 drón hatolt be illetéktelenül a román légtérbe, és 14 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen – közölte a védelmi minisztérium.

Romániában május 31-én robbanótöltettel felszerelt drón zuhant egy panelház tetejére az ukrajnai határ közelében fekvő, kelet-romániai Galacon. A becsapódást robbanás és tűz követte, a lakótelepi épületből menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Egy hétre rá, június 5-én egy tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében. Az incidensben senki sem sérült meg.