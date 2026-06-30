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védelmi minisztérium légtér román támadás

Robbanótöltettel lezuhant dróndarabokat találtak Romániában, az oroszok lőhették ki

2026. június 30. 14:20

Az eddigi információk alapján a román területen talált dróndarabok olyan repülőszerkezet maradványai, amilyet Oroszország használt 2026 áprilisában az ukrajnai kikötői infrastruktúra elleni támadásokban.

2026. június 30. 14:20
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Robbanótöltettel felszerelt drón maradványaira bukkantak a kelet-romániai Tulcea megyében. Idén 15 drón hatolt be illetéktelenül a román légtérbe, és 14 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen – közölte kedden a bukaresti védelmi minisztérium.

A szaktárca tájékoztatása szerint a drónmaradványokat a Luncavita községhez tartozó Rachelu település közelében találta egy helyi lakos, aki értesítette a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

A védelmi minisztérium és más illetékes intézmények különleges egységei a helyszínre érkezve robbanótöltetet is találtak, melyet ott ellenőrzött körülmények között felrobbantottak. Az ügyet a konstancai törvényszéki ügyészség vizsgálja.

A tárca közlése szerint az eddigi információk alapján a román területen talált dróndarabok olyan repülőszerkezet maradványai, amilyet Oroszország használt 2026 áprilisában az ukrajnai kikötői infrastruktúra elleni támadásokban.

A minisztérium közleményében rámutatott: az ukrajnai háború kezdete óta több mint 100 támadás történt a román határ közelében található célpontok ellen. A háború kezdete óta 29 esetben jelentettek illetéktelen drónbehatolást a román légtérbe, és mintegy 50 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen. Idén 33 támadást regisztráltak a román határ közelében, és 26 esetben szálltak fel repülőgépek a román légtér védelmében. Ebben az évben 15 drón hatolt be illetéktelenül a román légtérbe, és 14 esetben azonosítottak drónokat vagy drónmaradványokat román területen – közölte a védelmi minisztérium.

Romániában május 31-én robbanótöltettel felszerelt drón zuhant egy panelház tetejére az ukrajnai határ közelében fekvő, kelet-romániai Galacon. A becsapódást robbanás és tűz követte, a lakótelepi épületből menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Egy hétre rá, június 5-én egy tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőben, a román tengeri életmentő ügynökség (ARSVOM) székhelyének közvetlen közelében. Az incidensben senki sem sérült meg.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

 

 

Összesen 28 komment

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goldie-2
2026. június 30. 16:42
Mandi, elmentek a picsába.
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0
0
Canadian
2026. június 30. 16:22
Az ukránok úgy döntöttek, hogy nem akarnak Oroszország gyarmata lenni, hanem inkább a nyugatot választják. Erre itt a kommunista söpredék ordít, hogy nincs joguk hozzá, és igenis, vissza kell állítani a Szovjetúniót! Ez a gyalázatos söpredék kiforgatná Nagy Imrét a sírjából és a határon térden állva nyitott szájjal várná a ruszki horda visszatérését. Az ilyenek Istenítették az orosz megszálló hordát, és építették lelkesen a szocializmust. Ilyen embereket nem lehet érvekkel elérni.
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0
2
Haifisch
2026. június 30. 16:14
Legyen már elég a náci hoholok folyamatos pénzeléséből és mosdatasabol. Más céljuk sincs, mint a világháború!
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angeleye
2026. június 30. 16:00
Hát persze, hogy orosz. Ha nem, akkor meg a Zorbán.
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