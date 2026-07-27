Iráni háború: Trump nyitott a tárgyalásra és az eszkalációra is

– mondta Waltz, hozzátéve, hogy „minden szinten” folynak a megbeszélések, mind a szakmai tárgyalások, mind a kormányközi egyeztetések keretében.Waltz cáfolta azokat a jelentéseket, hogy azért nem eszkalálja a hadsereg a konfliktust, mert ics elég rakéta.

„Az amerikai hadsereg – és ezt minden lehetséges módon ellenőriztem – rendelkezik mindennel, amire szüksége van ahhoz, hogy ezt a hadjáratot hatékonyan végrehajtsa”

– mondta.Bár a Pentagon elhárította az amerikai készletekkel kapcsolatos aggodalmakat, jelenlegi és volt tisztviselők szerint a Pentagon vezetői zárt körben sokkal nagyobb aggodalmat fejeztek ki, azzal érvelve, hogy a hadseregnek sürgősen több pénzre van szüksége a lőszer-készletek pótlásához.Waltz szerint a tárgyalások egyik diplomáciai kihívása az, hogy az iráni oldalon „megosztottság” uralkodik. Elmondta, hogy „belső harcok folynak”, miközben egyesek a legfőbb vezető útmutatását kérik, mások pedig „más irányba akarnak haladni”.