Iráni háború: Trump nyitott a tárgyalásra és az eszkalációra is

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Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete arról beszélt, hogy az amerikai hadsereg készen áll fokozni a támadásokat.
Donald Trump elnök „némi teret” kíván hagyni az Iránnal folyó tárgyalásoknak, miközben mérlegeli, hogy fokozza-e a támadásokat – jelentette ki vasárnap Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete.
Az amerikai hadsereg a hétvégén felfüggesztette az Irán elleni bombázásokat, miután 13 egymást követő napon át heves támadásokat hajtott végre, és Trump még agresszívebb bombázási kampányt helyezett kilátásba – írta a Washington Post.
Pénteken Trump az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta az Egyesült Államok és Irán között folyó tárgyalásokat. Egy nappal korábban az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy
„hatalmas támadást fontolgatok. Nagyobbat, mint valaha. Közel állok a döntéshozatalhoz.”
Amikor vasárnap az NBC „Meet the Press” című műsorában megkérdezték tőle, hogy az Egyesült Államok elvetette-e az Irán elleni támadások fokozását, Waltz így válaszolt: „Egyáltalán nem mennék ilyen messzire.” Elmondta, hogy Trump „minden lehetőséget nyitva tart”.
„Amit az elnök jelenleg tesz – ahogyan azt eddig is láthattuk –, az az, hogy teret ad a tárgyalásoknak”
– mondta Waltz, hozzátéve, hogy „minden szinten” folynak a megbeszélések, mind a szakmai tárgyalások, mind a kormányközi egyeztetések keretében.Waltz cáfolta azokat a jelentéseket, hogy azért nem eszkalálja a hadsereg a konfliktust, mert ics elég rakéta.
„Az amerikai hadsereg – és ezt minden lehetséges módon ellenőriztem – rendelkezik mindennel, amire szüksége van ahhoz, hogy ezt a hadjáratot hatékonyan végrehajtsa”
– mondta.Bár a Pentagon elhárította az amerikai készletekkel kapcsolatos aggodalmakat, jelenlegi és volt tisztviselők szerint a Pentagon vezetői zárt körben sokkal nagyobb aggodalmat fejeztek ki, azzal érvelve, hogy a hadseregnek sürgősen több pénzre van szüksége a lőszer-készletek pótlásához.Waltz szerint a tárgyalások egyik diplomáciai kihívása az, hogy az iráni oldalon „megosztottság” uralkodik. Elmondta, hogy „belső harcok folynak”, miközben egyesek a legfőbb vezető útmutatását kérik, mások pedig „más irányba akarnak haladni”.
A nagykövet mindazonáltal arra figyelmeztetett, hogy Iránnak „nagyon komolyan kell vennie az elnököt. … Az amerikai hadsereg készenlétben áll. Valójában még több haderő került a régióba.”
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
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