Elnökválasztás 2028: Ők lehetnek Donald Trump legesélyesebb utódai

Megindult a verseny a demokrata elnökjelöltségért a 2028-as amerikai elnökválasztásra, a Washington Post pedig friss listát közölt az aktuális esélyesekről.

A lap úgy látja: jelenleg nagyon nagy az éhség a demokrata bázisban új vezetőkre, a régi vezérgárda elöregedett, unalmassá vált.