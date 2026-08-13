Elnökválasztás 2028: Ők lehetnek Donald Trump legesélyesebb utódai

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Friss listát közölt a Washington Post.
Megindult a verseny a demokrata elnökjelöltségért a 2028-as amerikai elnökválasztásra, a Washington Post pedig friss listát közölt az aktuális esélyesekről.
A lap úgy látja: jelenleg nagyon nagy az éhség a demokrata bázisban új vezetőkre, a régi vezérgárda elöregedett, unalmassá vált.
Az új arcként felbukkant esélyesek közé tartozik a délen található hagyományos csatatérállam, Georgia két demokrata szenátora: Jon Ossoff, aki sokmilliós megtekintésű közösségimédia-posztokban osztja ki Donald Trumpot rendszeresen, és idén meg kell védenie címét;
illetve Raphael Warnock korábbi prédikátor, akit egyes demokrata stratégák egyfajta új Obamának, progresszív fekete politikusnak látnak. Hasonló cipőben jár Wes Moore marylandi kormányzó is, aki a hivatalban lévő kormányzók közül az egyedüli afro-amerikai.
Ott vannak azonban a nagy nevek is. A 2024-ben megbukott jelölt, Kamala Harris, Joe Biden korábbi alelnöke például újrázna, s a Washington Post szerint esélyeit javítja, hogy a demokrata előválasztási folyamatban idén Dél-Karolina szavaz majd először, melynek fekete lakossága jelentős.
Harris azt ígéri: leszámolna az elektori rendszerrel, ami rendszeresen állítja elő azt a helyzetet, hogy a szavazattöbbséget a demokrata jelölt nyeri, mégis republikánus lesz az elnök;
valamint az első és második Trump-ciklusokban konzervatívokkal feltöltött Legfelsőbb Bíróságot is felhígítaná új, liberális bírókkal.
Nagyon erős jelölt még Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, aki ebbéli pozíciójából számos alkalommal intézett politikai kihívást Donald Trump elnökhöz,
s elsőként ismerte fel a demokraták nagy hátrányát a 2024-es választási ciklusban: hogy nem voltak képesek hosszú formátumú podcastbeszélgetésekben értelmes politikai narratívát megfogalmazni, csak a patikamérlegen kimért, rövid szlogeneket szajkózták.
Szintén nagy államot kormányoz és szintén esélyes Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, aki szintén címvédésre készül novemberben.
A Demokrata Párt radikális, úgynevezett „demokratikus szocialista” szárnyában Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő élvez komoly támogatottságot,
s az ő esélyeit növeli, hogy a demokraták egyik legerősebb bástyáját, a szinte automatikusan demokrata New York-i polgármesteri széket Zohran Mamdanival tavaly bevették a demokratikus szocialisták.
A radikálisok mérsékeltebb ellenpontjaként Mark Kelly arizonai kormányzó, illetve Pete Buttigieg, Joe Biden korábbi közlekedési minisztere merül fel számos demokrata stratégában.
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