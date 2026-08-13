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kamala harris jon ossoff joe biden demokrata amerikai elnök Amerikai Egyesült Államok donald trump amerikai elnökválasztás usa

Elnökválasztás 2028: Ők lehetnek Donald Trump legesélyesebb utódai

2026. augusztus 13. 19:01

Friss listát közölt a Washington Post.

2026. augusztus 13. 19:01
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Megindult a verseny a demokrata elnökjelöltségért a 2028-as amerikai elnökválasztásra, a Washington Post pedig friss listát közölt az aktuális esélyesekről.

A lap úgy látja: jelenleg nagyon nagy az éhség a demokrata bázisban új vezetőkre, a régi vezérgárda elöregedett, unalmassá vált.

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Az új arcként felbukkant esélyesek közé tartozik a délen található hagyományos csatatérállam, Georgia két demokrata szenátora: Jon Ossoff, aki sokmilliós megtekintésű közösségimédia-posztokban osztja ki Donald Trumpot rendszeresen, és idén meg kell védenie címét;

illetve Raphael Warnock korábbi prédikátor, akit egyes demokrata stratégák egyfajta új Obamának, progresszív fekete politikusnak látnak. Hasonló cipőben jár Wes Moore marylandi kormányzó is, aki a hivatalban lévő kormányzók közül az egyedüli afro-amerikai.

Ott vannak azonban a nagy nevek is. A 2024-ben megbukott jelölt, Kamala Harris, Joe Biden korábbi alelnöke például újrázna, s a Washington Post szerint esélyeit javítja, hogy a demokrata előválasztási folyamatban idén Dél-Karolina szavaz majd először, melynek fekete lakossága jelentős.

Harris azt ígéri: leszámolna az elektori rendszerrel, ami rendszeresen állítja elő azt a helyzetet, hogy a szavazattöbbséget a demokrata jelölt nyeri, mégis republikánus lesz az elnök;

valamint az első és második Trump-ciklusokban konzervatívokkal feltöltött Legfelsőbb Bíróságot is felhígítaná új, liberális bírókkal.

Nagyon erős jelölt még Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója, aki ebbéli pozíciójából számos alkalommal intézett politikai kihívást Donald Trump elnökhöz,

s elsőként ismerte fel a demokraták nagy hátrányát a 2024-es választási ciklusban: hogy nem voltak képesek hosszú formátumú podcastbeszélgetésekben értelmes politikai narratívát megfogalmazni, csak a patikamérlegen kimért, rövid szlogeneket szajkózták.

Szintén nagy államot kormányoz és szintén esélyes Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó, aki szintén címvédésre készül novemberben.

A Demokrata Párt radikális, úgynevezett „demokratikus szocialista” szárnyában Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő élvez komoly támogatottságot,

s az ő esélyeit növeli, hogy a demokraták egyik legerősebb bástyáját, a szinte automatikusan demokrata New York-i polgármesteri széket Zohran Mamdanival tavaly bevették a demokratikus szocialisták.

A radikálisok mérsékeltebb ellenpontjaként Mark Kelly arizonai kormányzó, illetve Pete Buttigieg, Joe Biden korábbi közlekedési minisztere merül fel számos demokrata stratégában.

Nyitókép: Pixabay

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Összesen 7 komment

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auditorium
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2026. augusztus 14. 09:32 Szerkesztve
Nem Tr. esélyes "utódairól", hanem a demokrata párt esélyeseiről van szó a cikkben. Elképzelhető, h. olyan elnököt választ Amerika, aki az "Amerika first"-öt nem csupán gazdasági oldalról értelmezi és a külpolitikában is függetlenebb lenne az ottani befolyásos tanácsadóktól. Elképzelhető, h. egy NEM eu-i gyökerekkel rendelkező jelölt lesz a befutó.
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the-purge
2026. augusztus 14. 01:01
Egy a lényeg, hogy a vén büdös pojáca eltűnik! 🤡 Ránézésre a föld színéről is. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Nasi12
2026. augusztus 13. 23:59
Érdekes kép a demokratákhoz. Vagy tuti ők nyernek legközelebb, ezért a nevek csupa demokrata? Vancet vagy Rubiót gondoltam a cím és a fotó kapcsán.
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Canadian
2026. augusztus 13. 20:40
A demokrata párt velejéig gonosz és sátáni. Be kellene tiltani.
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