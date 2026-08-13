Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét két baranyai sertésállományban

A Nébih közleményében kiemelte, az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban.

A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártan tartását, a fertőtlenítést és a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés megakadályozását. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

A két érintett gazdaság ASP szempontjából fertőzött területen található, Drávafok pedig ezen belül szigorúan korlátozott terület. A térség vaddisznóállományában jelentős a vírus jelenléte – áll a közleményben.