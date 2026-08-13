Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét két baranyai sertésállományban

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A hatóság elrendelte az állományok felszámolását.
Két Baranya vármegyei házisertés-állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.
Azt írták, a drávafoki, 34 sertést tartó gazdaságban és az okorági, 19 mangalicából álló állományban láz, gyengeség, hasmenés és elhullás miatt merült fel a betegség gyanúja. A laboratórium augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét.
Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A hatóság a kitörések körül 3, illetve 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, az állományok felszámolása folyamatban van.
A Nébih közleményében kiemelte, az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban.
A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártan tartását, a fertőtlenítést és a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés megakadályozását. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.
A két érintett gazdaság ASP szempontjából fertőzött területen található, Drávafok pedig ezen belül szigorúan korlátozott terület. A térség vaddisznóállományában jelentős a vírus jelenléte – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció/Pexels