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sertéspestis nébih vírus

Afrikai sertéspestis ütötte fel a fejét két baranyai sertésállományban

2026. augusztus 13. 16:43

A hatóság elrendelte az állományok felszámolását.

2026. augusztus 13. 16:43
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Két Baranya vármegyei házisertés-állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, a drávafoki, 34 sertést tartó gazdaságban és az okorági, 19 mangalicából álló állományban láz, gyengeség, hasmenés és elhullás miatt merült fel a betegség gyanúja. A laboratórium augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az ASP jelenlétét.

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Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A hatóság a kitörések körül 3, illetve 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, az állományok felszámolása folyamatban van.

A Nébih közleményében kiemelte, az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazatban.

A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártan tartását, a fertőtlenítést és a vaddisznókkal való közvetlen vagy közvetett érintkezés megakadályozását. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

A két érintett gazdaság ASP szempontjából fertőzött területen található, Drávafok pedig ezen belül szigorúan korlátozott terület. A térség vaddisznóállományában jelentős a vírus jelenléte – áll a közleményben.

(MTI) 

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

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Összesen 24 komment

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gullwing
2026. augusztus 14. 09:26
Lemondott már a komcsi veresbáró kölke? Az agrárminiszter.
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Box Hill
2026. augusztus 14. 09:16
Sertés Ceuta is van?
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lucasko
2026. augusztus 14. 03:24
Miután egy kanadai férfit, Mr. Harrisont érintő kriptotranzakcióban átvertek, követtem a megfelelő kiberbűnözési jelentési lépéseket, és áttekintettem az FBI irányelveit. A folyamat során azt tanácsolták, hogy konzultáljak egy független behajtási szakértővel, és bemutattak Mr. Brownnak, akit a hackelés és a pénzvisszaszerzés terén jártasként írtak le. Először szkeptikus voltam, de a magyarázatai és a strukturált felülvizsgálati folyamata professzionálisnak tűnt, és az ügyem megoldódott. Ha átverés áldozata lettél, felveheted vele a kapcsolatot, hogy ellenőrizd, jogosult vagy-e a visszaszerzésre a Trustwave Cyber Defense-en keresztül. Erre az e-mail címre: [email protected]
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the-purge
2026. augusztus 14. 01:03
Orbánt távol kell tartani akkor a Csádi Prigozsin Gáspárellától, hogy el ne kapja! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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