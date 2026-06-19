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nébih európai unió vírus járvány

Újra felütötte a fejét Európában a sertéspestis: Magyarország sincs biztonságban

2026. június 19. 10:35

Új vírusváltozat jelent meg a kontinensen.

2026. június 19. 10:35
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Aggasztó hírek érkeztek az afrikai sertéspestis (ASP) európai terjedéséről: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legfrissebb járványügyi jelentése szerint az Európai Unióban jelentősen nőtt a betegség előfordulása 2025-ben az előző évhez képest – írja a Magyar Nemzet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az EFSA adataira hivatkozva közölte, hogy az EU rekordszintű felügyeletet folytatott: több mint 518 ezer házi sertésből és 618 ezer vaddisznóból vettek mintát. A passzív felügyelet – azaz a gazdák és vadászok által jelzett beteg vagy elhullott állatok vizsgálata – a házi sertéseknél az esetek 84 százalékát, vaddisznóknál pedig 73 százalékát fedte fel. Az EFSA szakértői ezért továbbra is kiemelten fontosnak tartják a passzív felügyelet fenntartását, azaz hogy a gazdálkodók haladéktalanul jelentsék a gyanús tüneteket vagy elhullásokat.

Romániában a legrosszabb a helyzet

Tavaly az Európai Unióban összesen 585 afrikai sertéspestis-járványkitörést regisztráltak, ami 76 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Bár az értékek így is elmaradnak a 2018–2023 közötti időszak többségétől, a növekedés szinte teljes egészében Romániának köszönhető:

az ország az uniós járványok 81 százalékát adta 2025-ben.

Növekedést jelentettek még Horvátországból, Észtországból és Lettországból is. A járványok döntő többsége (91 százaléka) kis létszámú, száz sertésnél kisebb telepeken tört ki. A megbetegedések nyáron mutattak egyértelmű csúcsot, bár egyes országokban ez a szezonalitás enyhébb, de elhúzódóbb volt, mint korábban.

A vadállományban különösen súlyos a helyzet: az EU-ban 2025-ben 11 036 afrikai sertéspestis-esetet regisztráltak vaddisznók körében, ami 44 százalékos növekedés 2024-hez képest, és a legmagasabb érték 2021 óta. A járványok csaknem egyharmadát Lengyelországban észlelték.

Súlyos új fejlemény, hogy Spanyolországban, Katalóniában 1995 óta először mutatták ki a vírust vaddisznókban.

A vizsgálatok szerint ez az új törzs nem mutat közeli genetikai egyezést az Európában jelenleg keringő ismert törzsekkel, és a behurcolás pontos forrását sem sikerült azonosítani. Németországban ugyanakkor egy újabb vírusbehurcolást regisztráltak. Több országban (így Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában) téli csúcs volt tapasztalható a vaddisznó-járványokban, míg máshol nem volt egyértelmű szezonalitás. Pozitívum, hogy Csehországban és Dél-Olaszországban sikeres regionális kampányokkal sikerült visszaszorítani a fertőzést a vadállományban. 

Magyarországon is újra megjelent a vírus

Hazánkban is rossz hírek érkeztek a betegségről. A Nébih laboratóriuma június 16-án igazolta az ASP vírus jelenlétét két, Tatabánya térségében, állománygyérítés során kilőtt vaddisznóban. Az állatok az M1 autópályától délre estek, ezzel a vírus átlépte azt a mesterséges határt, amelyet az autópálya mindeddig jelentett a vaddisznók mozgásának korlátozásában és a betegség terjedésének lassításában.

A legújabb eset alátámasztja az M1–M3 autópályák térségében nemrég bevezetett fokozott járványvédelmi intézkedések szükségességét. Az időben történő felderítés lehetővé teszi a gyors reakciót és a szükséges korlátozások megerősítését, ami csökkentheti a vírus további terjedésének kockázatát.

Nyitókép forrása: JORGE GUERRERO / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
astracf
2026. június 19. 12:16
Ez is afrikai, onnan csak a szar jön!
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1
0
europész
2026. június 19. 12:02
Magyar áruházakban németországi sertéshúsokkal vannak tömve a hűtöpultok. Sertéskarajt 1299 ért adják.Mi lehet az oka?
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0
0
lemez
2026. június 19. 11:47
Az usa 120 biolabort müködtetett világszete,mert náluk tilos.Ebböl 40 ukrajnában van ,már 4 éve Putyin megmondta.Az országunkhoz közel van tárolva pestis ,madárinfluenza tároló laborok.Van még valami?
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1
0
Upuaut
2026. június 19. 11:01
Akkor Toka tábornok is veszélyben van. El kell különíteni!
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0
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