Újra felütötte a fejét Európában a sertéspestis: Magyarország sincs biztonságban

Aggasztó hírek érkeztek az afrikai sertéspestis (ASP) európai terjedéséről: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legfrissebb járványügyi jelentése szerint az Európai Unióban jelentősen nőtt a betegség előfordulása 2025-ben az előző évhez képest – írja a Magyar Nemzet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az EFSA adataira hivatkozva közölte, hogy az EU rekordszintű felügyeletet folytatott: több mint 518 ezer házi sertésből és 618 ezer vaddisznóból vettek mintát. A passzív felügyelet – azaz a gazdák és vadászok által jelzett beteg vagy elhullott állatok vizsgálata – a házi sertéseknél az esetek 84 százalékát, vaddisznóknál pedig 73 százalékát fedte fel. Az EFSA szakértői ezért továbbra is kiemelten fontosnak tartják a passzív felügyelet fenntartását, azaz hogy a gazdálkodók haladéktalanul jelentsék a gyanús tüneteket vagy elhullásokat.

Romániában a legrosszabb a helyzet

Tavaly az Európai Unióban összesen 585 afrikai sertéspestis-járványkitörést regisztráltak, ami 76 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Bár az értékek így is elmaradnak a 2018–2023 közötti időszak többségétől, a növekedés szinte teljes egészében Romániának köszönhető: