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tisza párt szijjártó péter lázár jános gulyás gergely felmérés fidesz orbán viktor

Kiterjedt és rendkívül részletes belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség okainak feltárására

2026. augusztus 18. 13:34

A tagoknak véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy a jövőben kemény, harcias ellenzéki fellépést vagy szakmai alapú, építő kritikát várnak-e el.

2026. augusztus 18. 13:34
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Kiterjedt és rendkívül részletes belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség okainak feltárására. A Blikk birtokába jutott az a bizalmas, a párttagság körében szétosztott belső kérdőív, amelyben 

a pártközpont meglepően nyersen kérdez rá a kudarcot hozó kormányzati döntésekre, a morális krízisre, és a jövőre vonatkozóan akár a párt teljes felszámolását és egy új konzervatív erő megalapítását is felveti forgatókönyvként.

A Blikk beszámolója szerint a felmérés kíméletlenül rákérdez arra, hogy a tagság szerint mi állt a Fidesz–KDNP vereségének hátterében. A választható opciók között olyan önkritikus megállapítások szerepelnek, mint hogy 

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a párt elszakadt a mindennapi valóságtól és az emberek problémáitól, a választók elutasították a túlságosan negatív kampányt, vagy hogy a kormány felelőtlenül bánt a közpénzekkel. 

A kérdőív konkrétan megnevezi a párt morális hitelességét megtörő ügyeket is, külön rákérdezve a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai eset, valamint a Szabó Bence százados által kirobbantott titkosszolgálati ügy hatásaira, de az is választható indok, hogy a Tisza Párt egyszerűen vonzóbb programot és hatékonyabb kampányt mutatott fel.

A felmérés a párt jövőjét illetően is drasztikus alternatívákat kínál. A tagoknak véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy a jövőben kemény, harcias ellenzéki fellépést vagy szakmai alapú, építő kritikát várnak-e el. A megújulás mikéntjére olyan radikális válaszlehetőségek mutatkoznak, mint a teljes belső átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy a legmeghökkentőbb forgatókönyv: a Fidesz tényleges felszámolása, majd egy teljesen új jobboldali, konzervatív párt alapítása új arcokkal. A kitöltőknek emellett osztályozniuk kell a legmeghatározóbb politikusok, így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és maga Orbán Viktor alkalmasságát is, 

a dokumentum végén pedig egy külön rovatban fogalmazhatják meg, hogy mit üzennének személyesen Orbán Viktornak.

A belső kérdőívvel párhuzamosan a terepen is zajlik az állapotfelmérés. Lázár János az elnökség megbízásából országjárásba kezdett, hogy személyesen mérje fel a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát. A politikust a napokban Szombathelyen is lefotózták, ahol a helyi választókerületi elnökökkel egyeztetett. Sajtóinformációk szerint a súlyos vereség után a Fidesz több városban is a helyi pártirodák bezárására kényszerül, Lázárnak pedig szeptemberig pontos jelentést kell tennie a pártvezetésnek arról, hol kell leépíteni a vidéki infrastruktúrát, és milyen a hangulat a helyi csoportoknál. A híreket Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is megerősítette.

Lázár János az országjárás közepette komoly anyagi szankcióval is szembesült, miután a júliusi parlamenti szavazások több mint 90 százalékán nem vett részt. Forsthoffer Ágnes házelnök júniusi szigorítása értelmében a hiányzások mértékével arányosan csökkentik a képviselők tiszteletdíját, így Lázár júliusi képviselői fizetéséből a törvény által megengedett maximális 90 százalékot vonták le, aminek következtében mindössze bruttó 322 800 forintot, azaz a minimális összeget kapta kézhez.

A belső átvilágítás és a politikai átrendeződés közepette a Fidesz támogatottsága a nyár közepére némileg stabilizálódni látszik. A Medián július végi felmérése szerint a párt támogatottsága a teljes népességben 19, a választani tudók körében 22, míg a biztos szavazók körében 23 százalékon áll, ami hibahatáron belüli, enyhe növekedést mutat az előző hónaphoz képest.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 207 komment

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sergent
2026. augusztus 18. 20:02
templar62 2026. augusztus 18. 19:56 Lófaszt, popsibuksi! Orbán az EU költségvetésének megvétózásával egyetlen dolgot ért volna el, mégpedig azt hogy bárhol az EU-ban leköpjék a magyar embert. Mert nem azt mondták volna hogy Orbán miatt szopik 26 másik ország, hanem azt hogy a magyarok miatt. Amúgy megoldották volna a szavazati jogunk felfüggesztésével, mert olyan nincs, hogy egy hülye akadályozza másik 26 ország működését.
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B_kanya
2026. augusztus 18. 20:00
sergent 2026. augusztus 18. 19:55 "És ha a tagok ezt 50-50%-ban igénylik, a fidesz vezérkara agyfaszt kap." Az egybites tiszás ahogy ezt elképzeli....
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ekeke1
2026. augusztus 18. 19:57
falcatus-2 "Miért kellett volna bocsánatot kérniük?" Minimum amiért magatartásukkal az ország nyakára hozták, ráadásul teljhatalommal felruházva az ország és a magyarság összes külső és belső ellenségeit,egy elmebeteg görény vezetésével. Igaz, ezért hiába is kérnének bocsánatot. Mert ez megbocsáthatatlan.
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B_kanya
2026. augusztus 18. 19:57
mzsi70 2026. augusztus 18. 17:19 • Szerkesztve "a válasz egyszerű, mindössze egy szó: Lölő..." Nem alkalmazta mipetinket 2024 elején?
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