Kiterjedt és rendkívül részletes belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség okainak feltárására

a párt elszakadt a mindennapi valóságtól és az emberek problémáitól, a választók elutasították a túlságosan negatív kampányt, vagy hogy a kormány felelőtlenül bánt a közpénzekkel.

A kérdőív konkrétan megnevezi a párt morális hitelességét megtörő ügyeket is, külön rákérdezve a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai eset, valamint a Szabó Bence százados által kirobbantott titkosszolgálati ügy hatásaira, de az is választható indok, hogy a Tisza Párt egyszerűen vonzóbb programot és hatékonyabb kampányt mutatott fel.

A felmérés a párt jövőjét illetően is drasztikus alternatívákat kínál. A tagoknak véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy a jövőben kemény, harcias ellenzéki fellépést vagy szakmai alapú, építő kritikát várnak-e el. A megújulás mikéntjére olyan radikális válaszlehetőségek mutatkoznak, mint a teljes belső átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy a legmeghökkentőbb forgatókönyv: a Fidesz tényleges felszámolása, majd egy teljesen új jobboldali, konzervatív párt alapítása új arcokkal. A kitöltőknek emellett osztályozniuk kell a legmeghatározóbb politikusok, így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és maga Orbán Viktor alkalmasságát is,