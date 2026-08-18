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A tagoknak véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy a jövőben kemény, harcias ellenzéki fellépést vagy szakmai alapú, építő kritikát várnak-e el.
Kiterjedt és rendkívül részletes belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség okainak feltárására. A Blikk birtokába jutott az a bizalmas, a párttagság körében szétosztott belső kérdőív, amelyben
a pártközpont meglepően nyersen kérdez rá a kudarcot hozó kormányzati döntésekre, a morális krízisre, és a jövőre vonatkozóan akár a párt teljes felszámolását és egy új konzervatív erő megalapítását is felveti forgatókönyvként.
A Blikk beszámolója szerint a felmérés kíméletlenül rákérdez arra, hogy a tagság szerint mi állt a Fidesz–KDNP vereségének hátterében. A választható opciók között olyan önkritikus megállapítások szerepelnek, mint hogy
a párt elszakadt a mindennapi valóságtól és az emberek problémáitól, a választók elutasították a túlságosan negatív kampányt, vagy hogy a kormány felelőtlenül bánt a közpénzekkel.
A kérdőív konkrétan megnevezi a párt morális hitelességét megtörő ügyeket is, külön rákérdezve a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai eset, valamint a Szabó Bence százados által kirobbantott titkosszolgálati ügy hatásaira, de az is választható indok, hogy a Tisza Párt egyszerűen vonzóbb programot és hatékonyabb kampányt mutatott fel.
A felmérés a párt jövőjét illetően is drasztikus alternatívákat kínál. A tagoknak véleményt kell nyilvánítaniuk arról, hogy a jövőben kemény, harcias ellenzéki fellépést vagy szakmai alapú, építő kritikát várnak-e el. A megújulás mikéntjére olyan radikális válaszlehetőségek mutatkoznak, mint a teljes belső átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy a legmeghökkentőbb forgatókönyv: a Fidesz tényleges felszámolása, majd egy teljesen új jobboldali, konzervatív párt alapítása új arcokkal. A kitöltőknek emellett osztályozniuk kell a legmeghatározóbb politikusok, így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és maga Orbán Viktor alkalmasságát is,
a dokumentum végén pedig egy külön rovatban fogalmazhatják meg, hogy mit üzennének személyesen Orbán Viktornak.
A belső kérdőívvel párhuzamosan a terepen is zajlik az állapotfelmérés. Lázár János az elnökség megbízásából országjárásba kezdett, hogy személyesen mérje fel a Fidesz vidéki szervezeteinek állapotát. A politikust a napokban Szombathelyen is lefotózták, ahol a helyi választókerületi elnökökkel egyeztetett. Sajtóinformációk szerint a súlyos vereség után a Fidesz több városban is a helyi pártirodák bezárására kényszerül, Lázárnak pedig szeptemberig pontos jelentést kell tennie a pártvezetésnek arról, hol kell leépíteni a vidéki infrastruktúrát, és milyen a hangulat a helyi csoportoknál. A híreket Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke is megerősítette.
Lázár János az országjárás közepette komoly anyagi szankcióval is szembesült, miután a júliusi parlamenti szavazások több mint 90 százalékán nem vett részt. Forsthoffer Ágnes házelnök júniusi szigorítása értelmében a hiányzások mértékével arányosan csökkentik a képviselők tiszteletdíját, így Lázár júliusi képviselői fizetéséből a törvény által megengedett maximális 90 százalékot vonták le, aminek következtében mindössze bruttó 322 800 forintot, azaz a minimális összeget kapta kézhez.
A belső átvilágítás és a politikai átrendeződés közepette a Fidesz támogatottsága a nyár közepére némileg stabilizálódni látszik. A Medián július végi felmérése szerint a párt támogatottsága a teljes népességben 19, a választani tudók körében 22, míg a biztos szavazók körében 23 százalékon áll, ami hibahatáron belüli, enyhe növekedést mutat az előző hónaphoz képest.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala