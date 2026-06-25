Fémdarabok miatt visszahívták a népszerű Nutella-terméket

A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.

Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben [email protected] vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.

Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.