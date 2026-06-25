Fémdarabok miatt visszahívták a népszerű Nutella-terméket

Ferrero, Barilla, Lavazza és a többiek – íme a legismertebb olasz családok az élelmiszeriparban
Közvetlenül és közvetve több tízezer embernek adnak munkát, beszállítói hálózatuk révén pedig még szélesebb körben teremtenek megélhetést.
Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.
Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. visszahívja a NUTELLA Muffin elnevezésű termékét – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.
A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőségmegőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.
A gyártó cég honlapján, a ferrero.com/hu/hu/ oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.
A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.
Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben [email protected] vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.
Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.
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Közvetlenül és közvetve több tízezer embernek adnak munkát, beszállítói hálózatuk révén pedig még szélesebb körben teremtenek megélhetést.
(MTI)
A nyitókép illusztráció (Pexels)