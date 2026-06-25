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Fémdarabok miatt visszahívták a népszerű Nutella-terméket

2026. június 25. 13:54

Közleményt adott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.

2026. június 25. 13:54
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Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. visszahívja a NUTELLA Muffin elnevezésű termékét – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőségmegőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el.

A gyártó cég honlapján, a ferrero.com/hu/hu/ oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Ferrero visszahívja bizonyos fagyasztott pékárui egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy egyes termékek fémdarabokat tartalmazhatnak.

A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot is érinti, ezeknek az országoknak az élelmiszer-biztonsági hatóságait már értesítették.

Azokat a fogyasztókat, akik megvásárolták a a visszahívott termékeket, arra kérik, hogy ne fogyasszák el azokat, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére vagy forduljanak a Ferrero Magyarország Kft. Ügyfélszolgálatához emailben [email protected] vagy a https://www.ferrero.com/hu/hu/kapcsolat weboldalon.

Egyúttal kiemelték, a vásárlók a Ferrero egyéb termékeit fogyaszthatják.

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(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Halder_1899
2026. június 25. 14:36
Most tényleg ? Lassan mi lesz ehető, biztonságos ? Fém darabok az ételben ? Mi jön még ?
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0
0
tikkadt-szocske
•••
2026. június 25. 14:15 Szerkesztve
A lószarba kutyaszar került, vissza kell hívni, mert a kutyaszar - állítólag - veszélyesebb mint maga a lószar.
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0
0
szferi
2026. június 25. 14:04
Végre egy hasznos bejegyzés a manditól....
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0
1
Dorset Naga
2026. június 25. 14:02
Ritának gy is jó.
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4
0
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