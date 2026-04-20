Ferrero, Barilla, Lavazza és a többiek – íme a legismertebb olasz családok az élelmiszeriparban

Közvetlenül és közvetve több tízezer embernek adnak munkát, beszállítói hálózatuk révén pedig még szélesebb körben teremtenek megélhetést.

Annoni Gianni
Ahogy legutóbbi írásomban kifejtettem, az olasz agrár-élelmiszeripar sikere mögött nem csupán a gazdasági rendszer áll, hanem olyan családok generációkon átívelő munkája is, amelyek neve ma már egyet jelent a „Made in Italy” értékeivel. Ezek a vállalkozások nemcsak termékeket hoztak létre, hanem jelentős hatást gyakoroltak a foglalkoztatásra, az exportteljesítményre és a helyi közösségekre. Következzenek a leghíresebbek!

Ferrero – édesség

Az egyik legismertebb családi vállalatot Pietro Ferrero alapította 1946-ban. A piemonti Albában induló kis cukrászműhely mára globális élelmiszeripari óriássá nőtte ki magát. Több mint ötvenezer munkavállalót foglalkoztat világszerte, és olyan meghatározó termékek kötődnek hozzá, mint a Nutella, a Ferrero Rocher, a Tic Tac, a Raffaello vagy a Kinder. A Ferrero család nemcsak munka­helyeket és egy globális márkát teremtett, hanem az egész régió gazdasági fejlődését ösztönözte: Alba és környéke ma az egyik legfontosabb élelmiszeripari központ Olaszországban.

Barilla – tészta és szósz

Hasonlóan meghatározó szereplő a Barilla. A céget Pietro Barilla hívta életre 1877-ben Parmában. A családi pékségként induló vállalkozás a világ egyik legnagyobb tésztagyártójává vált több mint nyolcezer alkalmazottal és kiterjedt nemzetközi jelenléttel. A vállalat a tészta- és szószpiac élén áll Európában, valamint a pékáruk piacán Olaszországban. Harminc gyártóüzeme van, a fele belföldön, a fele külföldön működik. A Barilla nemcsak gazdasági értelemben jelentős, hanem társadalmi szempontból is: aktívan támogatja a fenntartható mezőgazdaságot és a helyi beszállítói láncokat, különösen Emilia-Romagna régióban.

De Cecco – tészta

A De Cecco családi cég története 1831-ban kezdődött Abruzzóban, amikor Nicola Antonio De Cecco meg­alapította a liszt elő­állításával és kézműves tészta készítésével foglalkozó vállalkozását. Napjainkban a De Cecco az egyik legismertebb prémium­tészta-márka, a világ harmadik legnagyobb tésztagyártója több mint ezer alkalmazottal. Különlegessége, hogy ötvözi a hagyományos bronzformás gyártást a modern technológiával. A cég Abruzzo régió fontos gazdasági szereplője.

Lavazza – kávé

A kávépiacon a Lavazza család neve vált világszerte ismertté. Luigi Lavazza 1895-ben hozta létre a vállalatot Torinóban, amely ma közel hatezer embert foglalkoztat. A Lavazza a nemzetközi gazdasági életben is fontos szerepet tölt be, s amellett, hogy munkahelyeket teremt, aktívan részt vesz kulturális és társadalmi projektek támogatásában, erősítve ezzel a vállalat és a közösség közötti kapcsolatot.

Antinori – BOR

A borászat területén a toszkánai Marchesi Antinori emelkedik ki, története 1385-ig, a dinasztiaalapító Giovanni di Piero Antinoriig vezethető vissza. A család ma is aktívan irányítja a vállalkozást, több száz alkalmazottat foglalkoztatva. A borait világszerte értékesítő Antinori hozzájárult az olasz borászat modernizációjához, miközben megőrizte a hagyományos értékeket és a terroir jelentőségét.

Mutti – paradicsom

Az Emilia-Romagna régióban működő paradicsomfeldolgozó vállalkozást 1899-ben indította Marcellino és Callisto Mutti. A máig családi irányítás alatt álló cég kizárólag olasz paradicsomot dolgoz fel, szoros együttműködésben több száz helyi termelővel. A működésmód a termékek minőségét is garantálja amellett, hogy stabil jövedelmet biztosít a gazdálkodóknak. A Mutti több száz főt foglalkoztat, és szezonálisan további munkahelyeket teremt. Jelentős szerepet játszik a régió agrárgazdaságában, és hozzájárul az olasz paradicsom nemzetközi hírnevéhez.

Fotó: Shutterstock

Veronesi – hús és takarmány

A húsiparban kiemelkedő társaság a Gruppo Veronesi, amelyet 1958-ban alapított Apollinare Veronesi. A cégcsoport meghatározó szereplő a hús- és takarmányiparban, több mint nyolcezer alkalmazottat foglalkoztat, és hetvenkilenc országba exportál.

Ezek a példák jól mutatják, hogy az olasz családi vállalkozások nem csupán gazdasági szereplők, hanem komplex rendszerek központjai. Bár méretükben és profiljukban eltérnek, számos közös vonásuk van. Egyrészt 

közvetlenül és közvetve több tízezer embernek adnak munkát, beszállítói hálózatuk révén pedig ennél jóval szélesebb körben teremtenek megélhetést.

 Másrészt erős a regionális jelenlétük: működésük szorosan kapcsolódik egy térséghez, annak gazdasági fejlődését közvetlenül befolyásolják. Harmadrészt kiemelendő a hosszú távú szemléletük, mert a családi irányítás elősegíti a nemzedékeken át­ívelő tervezést és a fenntartható működést. E vállalatok jelentősége túlmutat a gazdasági tevékenységükön, hiszen hozzájárulnak az olasz vidék életképességéhez, a helyi közösségek fennmaradásához, az ország gasztronómiai örökségének megőrzéséhez. Vagyis Olaszország gazdasági, szociális és kulturális életének formálásában is aktív szerepet vállalnak.

Nyitókép: Shutterstock

 

