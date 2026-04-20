Ferrero, Barilla, Lavazza és a többiek – íme a legismertebb olasz családok az élelmiszeriparban

Ahogy legutóbbi írásomban kifejtettem, az olasz agrár-élelmiszeripar sikere mögött nem csupán a gazdasági rendszer áll, hanem olyan családok generációkon átívelő munkája is, amelyek neve ma már egyet jelent a „Made in Italy” értékeivel. Ezek a vállalkozások nemcsak termékeket hoztak létre, hanem jelentős hatást gyakoroltak a foglalkoztatásra, az exportteljesítményre és a helyi közösségekre. Következzenek a leghíresebbek!

Ferrero – édesség

Az egyik legismertebb családi vállalatot Pietro Ferrero alapította 1946-ban. A piemonti Albában induló kis cukrászműhely mára globális élelmiszeripari óriássá nőtte ki magát. Több mint ötvenezer munkavállalót foglalkoztat világszerte, és olyan meghatározó termékek kötődnek hozzá, mint a Nutella, a Ferrero Rocher, a Tic Tac, a Raffaello vagy a Kinder. A Ferrero család nemcsak munka­helyeket és egy globális márkát teremtett, hanem az egész régió gazdasági fejlődését ösztönözte: Alba és környéke ma az egyik legfontosabb élelmiszeripari központ Olaszországban.