KATA-reform: itt az átfogó javaslat, öt lehetséges út áll a kisadózók előtt

Kiderült, mikortól választható újra a KATA
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Nagy Elekék a visszaélési kiskapukra is felhívták a figyelmet a Pénzügyminisztériumnak készített vitaanyagukban.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara átfogó vitaanyagot nyújtott be a Pénzügyminisztériumnak a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) újraszabályozásáról. Mint a Világgazdaság összeállításából kiderült, a kamara nem egyszerűen a régi rendszer visszaállítását szorgalmazza: öt különböző alternatívát vázol fel. Ugyanakkor
figyelmeztetnek, hogy a korábbi visszaélési kiskapukat az újranyitással egy időben le kell zárni.
Az MIKIK első és legóvatosabb javaslata a jelenlegi rendszer megőrzése volna kis B2B-nyitással: az éves keret tíz-húsz százalékáig vállalkozások felé is ki lehetne állítani számlát, miközben az alapstruktúra – havi 50 ezer forintos tételes adó, 18 milliós éves bevételi keret, fogyasztói fókusz – nem változna.
A második javaslatuk a 2013-as eredeti kata visszahozatala a forint azóta bekövetkezett, mintegy 80 százalékos értékvesztésével arányosan korrigált összegekkel: havi 100 ezer forintos adóval, 12 milliós éves kerettel, és újra megnyíló lehetőséggel a vállalatok felé való számlázásra.
Ehhez viszont szükség lenne a bújtatott munkaviszonyt kizáró részletszabályokra is, amelyek a korábbiaknál nehezebben lennének megkerülhetők
– emelték ki.
A Kamara által javasolt harmadik alternatíva – melyet még 2022-ben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Music Hungary közösen dolgozott ki – differenciált, több tételes rendszert javasol: eltérő adóterhet vetne ki a sok ügyféllel, illetve az egy-két megrendelővel dolgozó katásokra, és fenntartaná a főállású és mellékállású vállalkozók közötti különbségtételt.
A negyedik út a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete és az MKIK közös elgondolása, melynél a vállalkozások felé kiállított számlákat különadóval terhelnék. Az MKOE szerint ezt az adót maga a katás vállalkozó fizetné (15 százalék), az MKIK javaslata szerint viszont a megrendelő vállalkozásra hárulna a teher – megközelítőleg 18 százalékos mértékben –, így a kisadózónak nem keletkezne plusz adminisztrációja.
Mint kiderült, a Kamara ezen belül is több alternatívát dolgoz ki:
egyes változatokban a különadó TB-ellátási alapot is teremtene, ami a jelenlegi rendszer egyik legkritikusabb hiányosságát orvosolná.
Az ötödik javaslat pedig egy úgynevezett szociális kata, amely a rászoruló, nehéz munkaerőpiaci helyzetű vállalkozók számára nyújtana kapaszkodót:
– sorolták.
A Kamara azt is megválaszolta, hogy mikor térhetne vissza ez az adózási rendszer. A szervezet szerint egy végleges, adatalapú elemzésen nyugvó rendszer kidolgozására és bevezetésére reális határidő 2028. január elseje lenne. Úgy vélik, 2027-re a javaslatok valamelyikét átmeneti megoldásként be lehetne vezetni, amely egyszerre enyhítene az „égető problémákon”, és lehetőséget adna a végleges modell tesztelésére.
A minisztériumnak elküldött anyag arra is kitér, hogy a digitális gazdaságban dolgozók – online szabadúszók, platformmunkások, digitális nomádok – speciális helyzetét a mostani javaslatok csak részben fedik le. Ezért az MKIK külön kutatást és konzultációt javasol a modern önfoglalkoztatási formák adózási kérdéseinek hosszú távú rendezésére – írta a vg.hu.
A gazdasági portál felidézte, hogy a kata 2013-ban azzal a céllal indult, hogy a legkisebb, jellemzően saját munkájukból élő mikrovállalkozóknak egyszerű és olcsó adózási formát kínáljon, a kisadózók száma 2022-re pedig elérte a 440-450 ezret. Az MKIK vitaanyagában kitért arra, hogy a 2022-es szigorítás szakmailag indokolt lépés volt, de túlságosan drasztikusra sikerült:
sok valódi mikrovállalkozót szorított ki, akik nem visszaélési céllal, hanem jogszerűen katáztak.
Emellett a Kamara hat visszaélési csatornát is azonosított, amelyek a korábbi rendszerben jellemzően megjelentek. A legsúlyosabb a munkabér katás számlázássá alakítása volt: a tényleges munkavállalók formálisan egyéni vállalkozóként számláztak ugyanannak a megbízónak, miközben gazdasági tartalmát tekintve munkaviszony jellegű függésben dolgoztak.
Az állam így a 40 százalékos adóék helyett csupán 5–10 százalékos közterhet szedett be.
Emellett elterjedt a nyereség- és osztalékkivétel katás költségszámlán keresztül, a fel nem használt katás keretek ismerősi körben való „értékesítése”, a fiktív vagy túlértékelt szolgáltatási számlázás, a versenysemlegesség sérülése – azaz a szabályosan működő vállalkozások piaci hátrányba kerülése – valamint a társadalombiztosítási rendszer hosszú távú torzulása – ismertette a vitaanyag vonatkozó pontjait a Világgazdaság.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
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