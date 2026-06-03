KATA-reform: itt az átfogó javaslat, öt lehetséges út áll a kisadózók előtt

– emelték ki.

A Kamara által javasolt harmadik alternatíva – melyet még 2022-ben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Music Hungary közösen dolgozott ki – differenciált, több tételes rendszert javasol: eltérő adóterhet vetne ki a sok ügyféllel, illetve az egy-két megrendelővel dolgozó katásokra, és fenntartaná a főállású és mellékállású vállalkozók közötti különbségtételt.

A negyedik út a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete és az MKIK közös elgondolása, melynél a vállalkozások felé kiállított számlákat különadóval terhelnék. Az MKOE szerint ezt az adót maga a katás vállalkozó fizetné (15 százalék), az MKIK javaslata szerint viszont a megrendelő vállalkozásra hárulna a teher – megközelítőleg 18 százalékos mértékben –, így a kisadózónak nem keletkezne plusz adminisztrációja.