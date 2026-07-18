Ft
Ft
30°C
21°C
Ft
Ft
30°C
21°C
07. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendszer fidesz virtuális valóság modern

Griefbot

2026. július 18. 20:48

A virtuális valóság a hazugság legrafináltabb formája és eszköze. Az ördög maga.

2026. július 18. 20:48
null
Lánczi András
Lánczi András

Az utópia sose halott, legalábbis a modernségben biztos nem. A nyugati civilizációhoz tartozók jó ideje nem veszik észre, hogy folyamatosan totális rendszerek kiépítésére tesznek kísérletet, mert nem értik meg az eszmék, az igazságkeresés és a napi élet közti áthidalhatatlan szakadék természetét. A felvilágosodás óta itt mindenki a „rációra” és annak nyúlványaira, elsősorban is a modern tudományra hivatkozva vezet be újabb és újabb rezsimeket vagy rendszereket. Már aki a rendszer szót használja, elbukik az első intellektuális teszten: nem tudja, érti, hogy miért emberellenes a modern politika. Vannak kiemelten és látványosan durva fajtái, mint a kommunista vagy a náci rezsim, de az enyhe fajtái sem jobbak a végső következményeket tekintve. Mindegyikben közös, hogy fel akarják számolni a magánéletet, behatolnak mindenhová, ahol az ember biztonságot remélhet – családi közösség, baráti szolidaritás, hitbéli gyülekezetek –, s mindenhol az állam jelentkezik mint megváltó megoldás. Ezzel lehet választást nyerni, semmi mással, a világi megváltás ígéretével. A totális rezsimek egyik jellegzetessége, amikor az állami intézmények mellé – valójában fölé – egy párhuza­mos intézményt alakítanak ki az államinál nagyobb felhatalmazással. Ez a gyakorlat ma újra virágzik. 

Mindezekhez járulnak hozzá a technológia fejlesztésének az emberi életet, a létezést felszámoló újabb és újabb tendenciái. Itt van például a griefbot a mesterséges intelligencia kialakuló mindenhatóságának következményeként, amely lehetővé teszi, hogy az elhunyt ember hozzátartozói a fennmaradt szövegek, ímélek, kép- és hangfelvételek alapján társalogjanak a „halottal”. Vagyis a gyászoló emberben meglévő legkínzóbb fájdalmat, a valóságot a virtualitásban feloldja, sőt zárójelbe teszi. Meghalt, de hát itt van neked, hiszen beszél hozzád a saját képével és hangjával. A mai politikai ideológiák és kommunikációs eszközök is valami ilyesmit hajtanak végre: a valóság relatív, radikálisabb változatában pedig igazság egyenesen nincs is, így bármi megtehető, amivel szemben nincs kellő ellenállás. S akkor itt vagyunk egy réges-régi igazságnál: erőt csak erővel lehet legyőzni. De ha így van, akkor tegyük zárójelbe az utóbbi száz év nyugati politikai konstrukcióit is, amelyek éppen az erőt akarták háttérbe szorítani a politikai ügyek intézésekor. „Might is not right” – jaj, dehogynem! Éljen Thomas Hobbes, a politikai realizmus egyik legnagyobb alakja! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Fidesz jórészt azért bukott ekkorát, mert politikusai zsigerileg, tanulmányaik, túlzó életoptimizmusuk miatt elhitték a felvilágosodás óta sulykolt doktrínákat, amelyek a modern liberalizmus doktrínái voltak, és most is azok. Az emberek még ma is a liberális tanokban hisznek, holott valóságalapjuk addig tart, ameddig a tanokban hisznek, azaz a szabadságot az állam biztosítja, az emberi jogok egyénileg szabályozhatók, a gazdasági hátrányt az állam korrigálni tudja, a nemzetközi világ erősebb a helyi közösségek erejénél. Ha ez marad, akkor a griefbot alkalmazható lesz a „patriotbotra” is, vagyis hogy a hazaszeretetet virtuálisan lehet gyakorolni, de a valóság ezzel nem lesz köszönőviszonyban sem, ahogy a grief­botban sincs kapcsolat az elhunyt és az élő között. De az illúzió megvan! A világtörténelemben az emberiség még soha nem nézett szembe azzal, hogy nem a valósággal („a politikai ellenfél programja”), hanem az általa kreált virtuális valósággal kell megküzdenie. Márpedig a demokratikus választási folyamatok egyre inkább erről szólnak: kinek a virtuális valósága lesz penetránsabb? Ennek már semmi köze az eddig felfogott valósághoz. Persze ha valakit egy kő fejbe vág, az hiába fordul egy elképzelt csetbotos valósághoz. 

A virtuális valóság a hazugság legrafináltabb formája és eszköze. Az ördög maga.

A szerző filozófus

Nyitókép: Képernyőkép/Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisskiss-6
2026. július 18. 22:35
🍓 H​​e​l​​​y​​​i​​ ​​​c​​s​​​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​​​á​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​.​​𝗧​𝗢​𝗣
Válasz erre
0
0
aaabbbccc
2026. július 18. 22:33
a bukasnak sok oka volt, de nem hiszem, hogy az, amit leirt a szerzo inkabb a ratartisag, a kapzsisag, az elbizakodottsag menten kellene keresni az okokat
Válasz erre
0
0
kisskiss-6
2026. július 18. 21:49
🍓 H​e​​​l​y​​​i​​ ​​c​​s​​​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​m​á​r​​a​​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​​𝗢​𝗣
Válasz erre
0
0
LadyMalmsbury-Croft
2026. július 18. 21:19
Lánczi úr mindig jól látja sajnos...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!