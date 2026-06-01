Kiderült, mikortól választható újra a KATA

Nem kérte az Európai Bizottság a migrációs paktum elfogadását az uniós pénzek felszabadításáért cserébe – válaszolta a KDNP képviselőinek kérdésére Magyar Péter miniszterelnök távollétében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Felidézte, Brüsszel a korrupcióellenes intézkedések végrehajtását kérte, amelyeket a 2022-ben közzétett szupermérföldkövek tartalmaznak.

Már 2027-től visszaállítaná a KATA-t a kormány

– válaszolta Apáti István, a Mi Hazánk képviselőjének kérdésére a pénzügyminiszter az Országgyűlés hétfői ülésén. Kármán András ugyanakkor kitért rá, olyan szabályozásra van szükség, ami garantálja, ne lehessen visszaélni a tételes adózással. Kármán András kiemelte: az adórendszer egyszerűsítésével azt is garantálná a kormány, hogy megfelelő nyugdíj- és egészségügyi hozzájárulást fizessenek a katások. Apáti István válaszában széleskörű parlamenti egyeztetést kért.