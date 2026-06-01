A Bild azzal ijesztgeti az olvasókat, hogy Putyin bekerítheti a Balti államokat

Nyugati szakértők amiatt aggódnak, hogy Oroszország kiterjesztheti befolyását a Baltikum irányába – írja a német Bild. Jan Claas Behrends történész, a frankfurti Viadrina Egyetemről a lapnak elmondta, hogy a Baltikum „Putyin számára történelmi és földrajzi okokból releváns”. 1991-ig, a Szovjetunió felbomlásáig Észtország, Lettország és Litvánia moszkvai ellenőrzés alatt állt.

A Kreml saját jogos befolyási övezetének tekinti őket”

– folytatta Behrends. Putyin hosszú távon bekerítheti a három államot, amelyek szárazföldi úton az EU többi tagállamából csak az úgynevezett Suwałki-folyosón keresztül érhetők el Litvánia, Lengyelország és Belarusz között.