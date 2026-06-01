A Bild azzal ijesztgeti az olvasókat, hogy Putyin bekerítheti a Balti államokat

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Akár katonák nélkül is elszigetelheti a három Balti államot az orosz hadsereg.
Nyugati szakértők amiatt aggódnak, hogy Oroszország kiterjesztheti befolyását a Baltikum irányába – írja a német Bild. Jan Claas Behrends történész, a frankfurti Viadrina Egyetemről a lapnak elmondta, hogy a Baltikum „Putyin számára történelmi és földrajzi okokból releváns”. 1991-ig, a Szovjetunió felbomlásáig Észtország, Lettország és Litvánia moszkvai ellenőrzés alatt állt.
A Kreml saját jogos befolyási övezetének tekinti őket”
– folytatta Behrends. Putyin hosszú távon bekerítheti a három államot, amelyek szárazföldi úton az EU többi tagállamából csak az úgynevezett Suwałki-folyosón keresztül érhetők el Litvánia, Lengyelország és Belarusz között.
Az osztrák katonai elemző, Franz-Stefan Gady a Bildnek a Suwałki-folyosóról azt mondta, hogy
Oroszországnak nem is kellene fizikailag katonákkal megszállnia a folyosót ahhoz, hogy elvágja a Baltikumot. Távirányítású aknák, drónok és rakétatüzérség elegendőek ahhoz, hogy a régiót tűz alá vegyék”
– mondta Gady. Így a régió elszigetelődne, „anélkül, hogy egyetlen orosz katona is átlépné a határt”.
Zelenszkij korábban már azzal vádolta Oroszországot, hogy mélyebben be akarja vonni Belaruszt a háborúba. „Moszkva fontolgatja, hogy belarusz területről támadja meg Ukrajna északi részét vagy egy NATO-országot” – írta Zelenszkij már május közepén a Telegramon. „Ez vagy az ukrán Csernyihiv és Kijev régiókat, vagy egy NATO-államot érinthet” – tette hozzá az ukrán elnök, aki utasította a fegyveres erőket, hogy dolgozzanak ki egy reagálási tervet és erősítsék meg Ukrajna északi védelmét.
Nyitókép forrása: Igor IVANKO / AFP
