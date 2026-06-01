Halálos betegsége ellenére jó hírekkel szolgált az angol futball legendája

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A kétszeres aranylabdás futballista nem szeretné, ha szobrot állítanának neki a Newcastle United stadionjánál. Kevin Keegan negyedik stádiumú rákos daganattal küzd.
Saját elmondása szerint jól reagál a kezelésekre Kevin Keegan, a Liverpool és a Newcastle United korábbi angol válogatott labdarúgója, akinél januárban negyedik stádiumú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Ez a rák legelőrehaladottabb formája, a daganat ilyenkor már áttéteket képez a testben.
A kétszeres aranylabdás futballista vasárnap este egy nyilvános rendezvényen beszélt az állapotáról. Mint elmondta, egy újfajta kezeléssel dolgozó orvost ajánlottak neki, akiről kiderült, hogy Liverpool-szurkoló, így bizalmat szavazott neki és felkereste.
Azt mondta, hogy ennek az új eljárásnak óriási az eredményességi rátája. Megkérdeztem, hogy mennyi. Azt válaszolta, harminchárom százalékos. Azt hittem, hogy nyolcvanat vagy kilencvenet fog mondani, ehelyett harminchármat. De még mindig itt vagyok
– mesélte Keegan.
A 74 éves sportember arról is beszélt, a következő idényben szeretne ismét kilátogatni a St James’ Parkba, hogy méltóképpen elbúcsúzhasson a Newcastle Unitedtől, amire a 2008-as távozásakor nem volt lehetősége, arra ugyanakkor nem vágyik, hogy szobrot állítsanak neki.
„Attól tartok, meg kell várnotok, amíg meghalok. Semmi bajom sincs a stadion előtt álló szobrokkal, de számomra ez nem jelent különösebb értéket. Az már sokkal inkább, ahogyan fogadtok engem” – tette hozzá.
Kevin Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA-kupát, valamint egy FA-kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. A Newcastle Unitednél játékosként két évet töltött el.
Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle-nél, a Fulhamnél, a Manchester Unitednél, továbbá volt az angol válogatott szövetségi kapitánya is.
Nyitókép: ANDREW YATES / AFP