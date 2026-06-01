Halálos betegsége ellenére jó hírekkel szolgált az angol futball legendája

Saját elmondása szerint jól reagál a kezelésekre Kevin Keegan, a Liverpool és a Newcastle United korábbi angol válogatott labdarúgója, akinél januárban negyedik stádiumú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Ez a rák legelőrehaladottabb formája, a daganat ilyenkor már áttéteket képez a testben.

A kétszeres aranylabdás futballista vasárnap este egy nyilvános rendezvényen beszélt az állapotáról. Mint elmondta, egy újfajta kezeléssel dolgozó orvost ajánlottak neki, akiről kiderült, hogy Liverpool-szurkoló, így bizalmat szavazott neki és felkereste.