Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
newcastle united Kevin Keegan rák Liverpool Anglia

Halálos betegsége ellenére jó hírekkel szolgált az angol futball legendája

2026. június 01. 16:49

A kétszeres aranylabdás futballista nem szeretné, ha szobrot állítanának neki a Newcastle United stadionjánál. Kevin Keegan negyedik stádiumú rákos daganattal küzd.

2026. június 01. 16:49
null

Saját elmondása szerint jól reagál a kezelésekre Kevin Keegan, a Liverpool és a Newcastle United korábbi angol válogatott labdarúgója, akinél januárban negyedik stádiumú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Ez a rák legelőrehaladottabb formája, a daganat ilyenkor már áttéteket képez a testben.

A kétszeres aranylabdás futballista vasárnap este egy nyilvános rendezvényen beszélt az állapotáról. Mint elmondta, egy újfajta kezeléssel dolgozó orvost ajánlottak neki, akiről kiderült, hogy Liverpool-szurkoló, így bizalmat szavazott neki és felkereste.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Azt mondta, hogy ennek az új eljárásnak óriási az eredményességi rátája. Megkérdeztem, hogy mennyi. Azt válaszolta, harminchárom százalékos. Azt hittem, hogy nyolcvanat vagy kilencvenet fog mondani, ehelyett harminchármat. De még mindig itt vagyok

– mesélte Keegan.

 A 74 éves sportember arról is beszélt, a következő idényben szeretne ismét kilátogatni a St James’ Parkba, hogy méltóképpen elbúcsúzhasson a Newcastle Unitedtől, amire a 2008-as távozásakor nem volt lehetősége, arra ugyanakkor nem vágyik, hogy szobrot állítsanak neki.

„Attól tartok, meg kell várnotok, amíg meghalok. Semmi bajom sincs a stadion előtt álló szobrokkal, de számomra ez nem jelent különösebb értéket. Az már sokkal inkább, ahogyan fogadtok engem” – tette hozzá.

 

Kevin Keegan a Liverpoollal három bajnoki címet, két-két angol Szuperkupát és UEFA-kupát, valamint egy FA-kupát és BEK-et nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az Aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. A Newcastle Unitednél játékosként két évet töltött el.

Miután visszavonult a profi futballtól, edzőként dolgozott a Newcastle-nél, a Fulhamnél, a Manchester Unitednél, továbbá volt az angol válogatott szövetségi kapitánya is.

Nyitókép: ANDREW YATES / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!