„Nem értem

Olvasom sokadszorra is az Alaptörvény szabályait, és ha az államfő nem mond le, összeférhetetlenség sem jött nála össze hirtelen, akkor csak megfosztani lehet ciklusa lejárta (2029 március) előtt. A megfosztást kizárta miniszterelnök ma reggel az államfői hivatal előtt a sajtótájékoztatónak álcázott nyilvános átkozódásaiban, és csak egy mindent megoldó alaptörvénymódosítás tervét emlegette az eltávolításra, sőt az összes hatalmi ág vezetőjétől és az alkotmánybíráktól megszabadulásra is. Rejtély.