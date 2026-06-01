Alaptörvény-módosítással távolítaná el a köztársasági elnököt Magyar Péter
Nem az úgynevezett megfosztási eljárást választják, hanem az Alkotmányt is átírják, csakhogy megszabaduljanak Sulyok Tamástól.
A ciklus befejezése előtti eltávolítás a az európai jogállami normák legsúlyosabb sértése. A kormányfő szinte a dölyfös szintig eljutó magabiztossága sikerében így rejtély.
„Nem értem
Olvasom sokadszorra is az Alaptörvény szabályait, és ha az államfő nem mond le, összeférhetetlenség sem jött nála össze hirtelen, akkor csak megfosztani lehet ciklusa lejárta (2029 március) előtt. A megfosztást kizárta miniszterelnök ma reggel az államfői hivatal előtt a sajtótájékoztatónak álcázott nyilvános átkozódásaiban, és csak egy mindent megoldó alaptörvénymódosítás tervét emlegette az eltávolításra, sőt az összes hatalmi ág vezetőjétől és az alkotmánybíráktól megszabadulásra is. Rejtély.
Már csak azért is, mert az alkotmánybírák ezt a lefejezésükre is irányuló alaptörvény-módosítást az Alaptörvény 24. cikkének (5) bekezdése alapján megsemmisíthetik, odavonva a B) cikk jogállamiságának elvét a hazai communis opinio által szilárdan őrzött sólyomi formulák szerint. Merthogy a ciklus befejezése előtti eltávolítás a az európai jogállami normák legsúlyosabb sértése. A kormányfő szinte a dölyfös szintig eljutó magabiztossága sikerében így rejtély.
Szakmai izgalom így mindenesetre biztosított.”
