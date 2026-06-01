Von der Leyen bizalmatlan: Brüsszel három fő problémát lát Magyarországgal szemben

Nyugat-Európából figyelmeztették Magyar Pétert: Sulyok Tamás leváltása veszélyes stratégia
A radikális döntés aligha tekinthető demokratikusnak.
Az Európai Bizottság továbbra is bizonytalan Magyar Péterrel kapcsolatban, egy közelgő bírósági döntés, az alkotmányos válság és Lengyelország példája miatt is aggódik.
Brüsszel továbbra is bizalmatlan Magyar Péter ígéreteivel szemben az EU-pénzek ügyében – írja a Do Rzeczy.
A lengyel lap cikke szerint Brüsszel három fő problémát lát:
egy közelgő bírósági döntést a korábbi forrásblokkolásról, Magyar Péter reformképességét alkotmányos válság nélkül, valamint azt, hogy Lengyelország példája alapján egyes kulcsreformok elakadhatnak.
A szerző úgy véli, az időpont-egyeztetés körüli kommunikációs zavar is feszültséget jelez Brüsszel és Budapest között. A VG írta meg elsőként: napokig bizonytalan volt, hogy Ursula von der Leyen és Magyar Péter találkozója valóban létrejön-e, miközben a magyar fél folyamatosan az egyeztetés tényét hangoztatta.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.