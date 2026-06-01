Szép új világ: Magyar Péter szerint garázdaság, ha bekiabálnak a beszédeibe (VIDEÓ)

Magyar Péter miniszterelnök június elsején reggel 8 órakor megjelent a Sándor-palotánál, majd miután egyeztetett Sulyok Tamás államfővel, sajtótájékoztatót tartott az épület előtt.

A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt rendőrt vezényelt rá, és elvezetette.