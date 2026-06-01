06. 01.
hétfő
ellentüntető köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás garázdaság miniszterelnök

Szép új világ: Magyar Péter szerint garázdaság, ha bekiabálnak a beszédeibe (VIDEÓ)

2026. június 01. 10:33

A miniszterelnök az ellentüntetőnek úgy fogalmazott, „senki nem kíváncsi a hülye kérdéseire”.

Magyar Péter miniszterelnök június elsején reggel 8 órakor megjelent a Sándor-palotánál, majd miután egyeztetett Sulyok Tamás államfővel, sajtótájékoztatót tartott az épület előtt. 

A sajtó képviselői és a Tisza-szimpatizánsok mellett ellentüntetők is megjelentek, akik bekiabálással zavarták meg a miniszterelnök felszólalását. Magyar minderre úgy reagált, hogy miután lehülyézte a tüntetőt rendőrt vezényelt rá, és elvezetette.

A kormányfő felszólította a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy hallják az újságírókat. Mint fogalmazott, 

akik kiabálnak, azok rendzavarást, garázdaságot követnek el.

„A Btk. szerint azt megszünteti és fellép ez ellen a rendőrség” – hangzott el. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 72 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. június 01. 11:16
Meduza99 2026. június 01. 11:06 Persze! Bekiabálni, közbeszólni csak neki szabad. Ha én ott tudnék lenni, bekiabálnék: szeretem Magyar Pétert! --+- erre vajon mit lépne?..." zokogva a keblére ölelné. Ugyanis életében nem mondtak ilyent neki. Radnai Márk: "Nincs szeretet és tisztelet ebben az emberben. Mindenkit áldozatszerepbe tesz. Szerintem a szülei valamit g.cire elb.sztak mind a két fiúnál, pedig mind a kettő nagyon tehetséges. Nekem nagyon nagy mázlim van, én egy szeretőcsaládban nőttem fel. Én nem tudom, milyen a családi háttere ennek a két fiúnak, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”
westend
2026. június 01. 11:14
Pojáca beszéde: "Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Orbán Viktor.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Orbán Viktor.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Sulyok Tamás.., Orbán Viktor..."
NyBela
2026. június 01. 11:14
peter madjar nem miniszterelnök,hanem egy szarosgatyás,kokainos buzi!Ezzel mindig szembesíteni kell!
Unknown
2026. június 01. 11:14
Egyszerűen felháborító volt a szózuhataga. Mint szöveg is, mint előadás is. Az meg pláne, hogy gyakorlatilag utasította a rendőröket -,,elegen vannak itt hozzá" -, hogy a bekiabálókat, azaz az övétől eltérő véleményt kinyilvánítókat(más módjuk nemigen van ilyesmire!) ,,intézzék" el(?) ! Vagyis ezennel vége annak a rendőrségi viselkedésnek, amit 4+16 év alatt megszuktunk. Hogy rendőr mindenáron fegyelmezi magát, hogy valamit véd az ellenállásával és nem támad, még ellene irányuló fizikai támadás esetén is csak nagyon erősen mérsékelve magát. Aztán csak desszert: én határozottan úgy hallottam, hogy ,, ha a k.eln. a véleményét FELTARTJA " - ő sincs tisztában a feltart és fenntart közötti különbséggel? Egy min.eln-től pedig ez mint min., elvárható lenne! Nem beszélve a ,,10 órára megyek a M.Nemzet BankbaN" ! ba-be, ban-ben??? Az sem megy jogász úr(?) ? Remélem holnapi vendéglátójával együtt buknak majd!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!