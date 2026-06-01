Rendszerváltó politikus figyelmeztetett: alkotmányos válságot hozhat Sulyok Tamás elmozdítása

Fodor Gábor az Indexben írt elemzésében arról írt, hogy az új kormány pedig nagyjából három hete lépett hivatalba, ezért hagyományosan még indokolt a száznapos türelmi idő. Ez azonban szerinte nem jelenti azt, hogy ne lehetne vizsgálni az új parlamenti többség és a Magyar Péter vezette kormány első döntéseit, különösen akkor, ha ezek már most kirajzolják a következő hónapok politikai irányát. A kezdeti szervezési zavaroknál fontosabbak azok a tartalmi ügyek, amelyekből látszik, milyen külpolitikai, gazdasági és alkotmányos pályára állhat az ország.

Magyar Péter első külföldi útjai Varsóba, Bécsbe és Brüsszelbe vezettek, ami Fodor Gábor szerint egyértelműen szimbolikus és helyeselhető gesztus volt. Lengyelország történelmi, katonai és gazdasági szempontból is kiemelt partner, ráadásul mára több életszínvonal mutatóban is megelőzte Magyarországot, miközben az ukrajnai háború óta regionális súlya is jelentősen nőtt. Szerinte a varsói nyitás új lendületet adhat a visegrádi együttműködésnek, Bécs pedig a közös történelmi örökség és Ausztria uniós súlya miatt továbbra is megkerülhetetlen magyar külpolitikai partner.