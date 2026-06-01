Kijött a Tisza pénzügyi beszámolója: feketén-fehéren leírták, ki rakott 100 milliót Magyar Péterék pártjába
Ki gondolta volna?
Amihez hozzáadódik még a webshop bevétele.
„2025-ben a TISZA működését és a rendszerváltást több mint százezer, hazájáért tenni akaró magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen részt önkéntesként, szakértőként a munkában.
A TISZA 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra. A TISZA-nak rendszeres adományt rendszerváltó kártya, vagy állandó átutalás útján közel 70.000 ember támogatta a munkánkat.
178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több, mint 500.000 Ft támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 Ft. értékben. Az 500.000 Ft. alatti támogatások összege pedig ennek több, mint hatszorosa volt, összesen 2.690.718.683 Ft.
A teljes támogatás összege tehát 3.112.349.000 Ft volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97.787.118 Ft összegű bevétele, így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3.210.136.118 Ft. volt.
A bevételek növekedésével párhuzamosan és egyenes arányban nőttek a TISZA feladatai és kiadásai is: 2025-ben a folyamatos országjárás mellett a TISZA elnöksége, a TISZA szigetek és a lakosság bevonásával kiválasztotta a képviselőjelöltjeit és felkészült a 2026-os országgyűlési választásra is. A költségek 2025-ben mindösszesen 3.029.822.098 Ft-ot tettek ki, így a TISZA a 2025-ös évet 180 millió forint eredménnyel zárta.”
Ezt is ajánljuk a témában
Ki gondolta volna?
Nyitókép: FERENC ISZA / AFP