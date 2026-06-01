Magyar Péter Sulyok Tamással keménykedett, Orbán Viktor is üzent – közben hatalmas robbanás volt Amerika felett

Újra megszólalt Havasi Bertalan, kőkeményen beleállt Magyar Péterbe
Havasi szerint a miniszterelnök összevissza beszél.
A vasárnap politikai csatározásokat, nemzetközi botrányokat és rendkívüli jelenségeket is tartogatott.
A Mandiner május 31-i legolvasottabb hírei között a Magyar Péter és a Fidesz közötti uniós pénzügyi vita, Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges lemondása, a franciaországi zavargások, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna és a NATO helyzete, valamint egy különös meteorrobbanás is helyet kapott.
Éles politikai vita bontakozott ki a Magyarországnak járó uniós források körül. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy félrevezette a nyilvánosságot a pénzek hazahozatalával kapcsolatban, és egy állítólagos brüsszeli megállapodás nyilvánosságra hozatalát követelte. A politikus a Politico értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy a kifizetésekhez még számos reform végrehajtására lesz szükség.
Magyar Péter visszautasította a vádakat, és úgy fogalmazott:
Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése.”
A vitába Orbán Viktor is bekapcsolódott, aki szintén a megállapodás részleteinek nyilvánosságra hozatalát sürgette.
Magyar Péter újabb üzenetet intézett a köztársasági elnökhöz, miután lejárt az általa korábban szabott lemondási határidő. A kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy hétfő reggel személyesen keresi fel Sulyok Tamást.
Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatom Sulyok Tamás köztársasági elnököt”
– írta bejegyzésében. Az érintett közjogi méltóságok korábban jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni.
A Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmét követően országszerte 416 embert állítottak elő Franciaországban, közülük 283-at a párizsi agglomerációban. A hatóságok szerint hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan.
Laurent Nunez belügyminiszter „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte az ünnepléshez kapcsolódó erőszakos cselekményeket. A francia fővárosban ugyanakkor vasárnap is hatalmas tömegre számítottak, Emmanuel Macron pedig fogadta a BL-győztes csapatot.
Nagy visszhangot váltott ki Kim Dotcom vállalkozó közösségi médiás bejegyzése, amelyben élesen bírálta a NATO-t, Volodimir Zelenszkijt és a brit hírszerzést. A Megaupload alapítója szerint a Nyugat kétségbeesetten próbálja fenntartani az orosz–ukrán háború eszkalációját.
A NATO és Zelenszkij kétségbeesettek. Ukrajnának vége. Kijev el fog bukni”
– írta Dotcom. A vállalkozó azt is állította, hogy a brit MI6 úgynevezett hamis zászlós műveletekkel próbálja Oroszországot kedvezőtlen helyzetbe hozni, állításait azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.
Szokatlan természeti jelenség borzolta a kedélyeket az Egyesült Államok északkeleti részén. A NASA szerint egy mintegy 90 centiméteres meteor robbant fel 64 kilométeres magasságban Massachusetts és New Hampshire térsége felett.
A detonáció ereje megközelítőleg 300 tonna TNT-nek felelt meg, ami több államban is hangrobbanást és földrengésszerű jelenségeket okozott. Bár számos lakos számolt be megremegő épületekről és erős dörrenésről, sérülés vagy anyagi kár nem történt, a meteor pedig a szakértők szerint teljes egészében megsemmisült a légkörben.
