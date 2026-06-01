Magyar Péter Sulyok Tamással keménykedett, Orbán Viktor is üzent – közben hatalmas robbanás volt Amerika felett

A Mandiner május 31-i legolvasottabb hírei között a Magyar Péter és a Fidesz közötti uniós pénzügyi vita, Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges lemondása, a franciaországi zavargások, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna és a NATO helyzete, valamint egy különös meteorrobbanás is helyet kapott.

Újabb front nyílt az uniós pénzek ügyében

Éles politikai vita bontakozott ki a Magyarországnak járó uniós források körül. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy félrevezette a nyilvánosságot a pénzek hazahozatalával kapcsolatban, és egy állítólagos brüsszeli megállapodás nyilvánosságra hozatalát követelte. A politikus a Politico értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy a kifizetésekhez még számos reform végrehajtására lesz szükség.