Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Kim Dotcom Ukrajna Havasi Bertalan Franciaország Magyar Péter Sulyok Tamás Fidesz Orbán Viktor Egyesült Államok

Magyar Péter Sulyok Tamással keménykedett, Orbán Viktor is üzent – közben hatalmas robbanás volt Amerika felett

2026. június 01. 05:24

A vasárnap politikai csatározásokat, nemzetközi botrányokat és rendkívüli jelenségeket is tartogatott.

2026. június 01. 05:24

A Mandiner május 31-i legolvasottabb hírei között a Magyar Péter és a Fidesz közötti uniós pénzügyi vita, Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges lemondása, a franciaországi zavargások, Volodimir Zelenszkij, Ukrajna és a NATO helyzete, valamint egy különös meteorrobbanás is helyet kapott.

Újabb front nyílt az uniós pénzek ügyében

Éles politikai vita bontakozott ki a Magyarországnak járó uniós források körül. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója azzal vádolta Magyar Péter miniszterelnököt, hogy félrevezette a nyilvánosságot a pénzek hazahozatalával kapcsolatban, és egy állítólagos brüsszeli megállapodás nyilvánosságra hozatalát követelte. A politikus a Politico értesüléseire hivatkozva azt állította, hogy a kifizetésekhez még számos reform végrehajtására lesz szükség.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter visszautasította a vádakat, és úgy fogalmazott:

Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése.”

A vitába Orbán Viktor is bekapcsolódott, aki szintén a megállapodás részleteinek nyilvánosságra hozatalát sürgette.

Ezt is ajánljuk a témában

Sulyok Tamásnak üzent a miniszterelnök

Magyar Péter újabb üzenetet intézett a köztársasági elnökhöz, miután lejárt az általa korábban szabott lemondási határidő. A kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy hétfő reggel személyesen keresi fel Sulyok Tamást.

Ma éjfélkor lejár a lemondásra adott határidő. Hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatom Sulyok Tamás köztársasági elnököt”

– írta bejegyzésében. Az érintett közjogi méltóságok korábban jelezték, hogy mandátumukat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kívánják kitölteni.

Ezt is ajánljuk a témában

Zavargásokba torkollott a PSG ünneplése

A Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-győzelmét követően országszerte 416 embert állítottak elő Franciaországban, közülük 283-at a párizsi agglomerációban. A hatóságok szerint hét rendőr sérült meg, egyikük súlyosan.

Laurent Nunez belügyminiszter „teljességgel elfogadhatatlannak” nevezte az ünnepléshez kapcsolódó erőszakos cselekményeket. A francia fővárosban ugyanakkor vasárnap is hatalmas tömegre számítottak, Emmanuel Macron pedig fogadta a BL-győztes csapatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Kim Dotcom szerint Ukrajna a vereség szélén áll

Nagy visszhangot váltott ki Kim Dotcom vállalkozó közösségi médiás bejegyzése, amelyben élesen bírálta a NATO-t, Volodimir Zelenszkijt és a brit hírszerzést. A Megaupload alapítója szerint a Nyugat kétségbeesetten próbálja fenntartani az orosz–ukrán háború eszkalációját.

A NATO és Zelenszkij kétségbeesettek. Ukrajnának vége. Kijev el fog bukni”

– írta Dotcom. A vállalkozó azt is állította, hogy a brit MI6 úgynevezett hamis zászlós műveletekkel próbálja Oroszországot kedvezőtlen helyzetbe hozni, állításait azonban nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Robbanás Amerika felett

Szokatlan természeti jelenség borzolta a kedélyeket az Egyesült Államok északkeleti részén. A NASA szerint egy mintegy 90 centiméteres meteor robbant fel 64 kilométeres magasságban Massachusetts és New Hampshire térsége felett.

A detonáció ereje megközelítőleg 300 tonna TNT-nek felelt meg, ami több államban is hangrobbanást és földrengésszerű jelenségeket okozott. Bár számos lakos számolt be megremegő épületekről és erős dörrenésről, sérülés vagy anyagi kár nem történt, a meteor pedig a szakértők szerint teljes egészében megsemmisült a légkörben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tomekjosef
2026. június 01. 06:00
Fenyegetőzik a fosos törpepoloska. Nekimegy és fizikailag bántalmazni kívánja az elnököt? Ebből a köztörvényes bűnözőből minden kitörik. Büszkék lehettek a messiásotokra tiszásbírkák! Undortó ez a tetű💩🕷️💩!
Válasz erre
0
0
states-2
2026. június 01. 05:29
A drogos annyira hülye, hogy nem veszi észre, azzal, hogy naponta túltolja a biciklit, csak a vereségből segít talpra állni a nemzeti tábornak. Ha így folytatja, már pedig képtelen leállni, rövidesen tömegek lesznek az utcán.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!