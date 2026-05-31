brüsszel magyarország Havasi Bertalan politico Magyar Péter európai bizottság orbán viktor

Újra megszólalt Havasi Bertalan, kőkeményen beleállt Magyar Péterbe

2026. május 31. 08:44

Havasi szerint a miniszterelnök összevissza beszél.

2026. május 31. 08:44
Éles politikai vita bontakozott ki a Magyarországnak járó uniós források ügyében. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombati MTI-közleményében azzal vádolta meg Magyar Péter miniszterelnököt, hogy 

félrevezette a nyilvánosságot a pénzek hazahozataláról, és egy titkos brüsszeli megállapodás közzétételét követelte. 

Magyar Péter válaszában visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a források feloldásának egyetlen feltétele az előző kormányzathoz köthető korrupció felszámolása volt.

Havasi Bertalan közleményében a brüsszeli Politico című lapban megjelent információkra hivatkozott, amelyek szerint az Európai Bizottság illetékesei pontosították a helyzetet. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a cikkből kiderül, hogy nincs még végleges megállapodás a kifizetésekről, mert ahhoz összetett reformok hosszú sorát kell végrehajtani.

Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban”

– fogalmazott Havasi.

A Fidesz szerint a kabinet elhallgatja a brüsszeli megállapodás valós árát. Havasi Bertalan kifejtette, hogy Brüsszel olyan intézkedéseket követel, mint a rezsicsökkentés, a multinacionális vállalatok különadóinak, a családbarát adózásnak és a védett áraknak az eltörlése, valamint a migráció- és LMBTQ-politika feladása, továbbá a háborús semlegesség feladása.

A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!”

– szólított fel a politikus.

A vitába Orbán Viktor volt kormányfő is bekapcsolódott, aki szintén felszólította utódját, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a brüsszeli egyezség részleteit. Orbán szerint Magyar Péter súlyos politikai ígéreteket tehetett Brüsszelnek cserébe azért, hogy az Európai Bizottság javaslatot tegyen a 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadítására. A volt miniszterelnök szerint ezek az ígéretek érinthetik a migrációt, a családpolitikát, az adórendszert, valamint a nyugdíjak ügyét is.

Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal elődje felszólítása után közösségi oldalán reagált a vádakra. A kormányfő kijelentette: „Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése.” Majd hozzátette: „Teljesítettük, örömmel.”

A technikai részletekről és a kifizetések menetrendjéről nem sokkal a nyilatkozatok előtt Kármán András pénzügyminiszter is beszámolt. A tárcavezető részletesen ismertette, milyen ütemterv szerint érkeznek majd az uniós források Magyarországra, és ehhez pontosan milyen vállalásokat kellett teljesítenie a kormánynak.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan

Összesen 99 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. május 31. 11:32 Szerkesztve
A népfelség népszuveneritás, a jogok forrása a nép egésze, és a hatalom gyakorlása a nép képviselői útján történik. A népfelség elve szerint a népnek joga van az államra ruházott jogokért cserébe a hatalom ellenőrzésére, és a politikai döntéshozatalnak végül a nép akaratát kell figyelembe venniük. A hazugság a globalisták igazság fegyvere és lám az EU-ban is bevált, a másvalóság létrejött. Hazudozással is lehet hatalmat szerezni, bár a valóságban minden szzinten rombolással jár. (folytatva)
Hangillat
2026. május 31. 11:32 Szerkesztve
Ígéret és teljesítés: Tisztelet és Szabadság Párt működtetéss a hazugság tisztelete, a hazugság szabadsága ,ab nép megtéveszthető részének ‚csinálmány alakulata‘. Az EU - EB részéről is érték-fogalmi zavar, hazudozás árad: a. jobbközép–konzervatív McGrath biztos biztos nem konzervatív, hiába 7 gyermeke van;-gender stb. Párti. Amit mond: : "Magukért és a magyar emberekért kell megtenniük, hogy élvezhessék azokat a jogokat, előnyöket, szabadságokat és kiváltságokat, amelyeket az európai uniós tagság biztosít." Az ígéret- egércsapdában lévő ementáli sajtban a luk a lyukrafutó népé.
antoniosalazar
2026. május 31. 11:28
elcapo-3antoniosalazar 2026. május 31. 11:23 A 480 ft-os benzinnel? Hol mikor ígérte meg a 480ft-os benzint? Óra indul.
elektronelektor
2026. május 31. 11:21
redl1986 "2026. május 31. 11:00 elektronelektor Amennyiben senkit, akkor minek tartották, tartják a bercifélék sokaságát? Az elmúlt pl4-5 év bérköltségéből l már meg lehetett volna épiteni pl. hetvenpusztát. (Pl diszkrét NKA-s, vagy még jobb MNB-s finanszirozással. ) " Ezt nem tudhatjuk. A kedves nemzetvezető mindennapi kegyeletteljes kinyilatkoztatásiból sejthetően csakis azért, hogy küldjön nekünk a mindenható egy ilyen jóságos és kegyes, pótolhatalan és felülmúlhatatlan pszichopata nemzetvezetőt, akinek minden nap óriási hálával és csodálattal tartozunk hogy még mindig nem lövetett a tömegbe. Imádkozzunk a mi kedves pszichopata nemzetvezetőnkért, csókolgassuk mindennap szent lábnyomát és akkor talán maghallgattatnak fohászaink és továbbra is megkegyelmez nekünk, bűnös evilági halandóknak. Ámen.
