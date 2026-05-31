Újra megszólalt Havasi Bertalan, kőkeményen beleállt Magyar Péterbe

Mit adott el a magyar érdekekből Brüsszelnek? – azonnali választ követel Orbán Viktor Magyar Pétertől!
Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a volt kormányfő.
Havasi szerint a miniszterelnök összevissza beszél.
Éles politikai vita bontakozott ki a Magyarországnak járó uniós források ügyében. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szombati MTI-közleményében azzal vádolta meg Magyar Péter miniszterelnököt, hogy
félrevezette a nyilvánosságot a pénzek hazahozataláról, és egy titkos brüsszeli megállapodás közzétételét követelte.
Magyar Péter válaszában visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy a források feloldásának egyetlen feltétele az előző kormányzathoz köthető korrupció felszámolása volt.
Havasi Bertalan közleményében a brüsszeli Politico című lapban megjelent információkra hivatkozott, amelyek szerint az Európai Bizottság illetékesei pontosították a helyzetet. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a cikkből kiderül, hogy nincs még végleges megállapodás a kifizetésekről, mert ahhoz összetett reformok hosszú sorát kell végrehajtani.
Magyar Péter összevissza beszél a Magyarországnak járó uniós forrásokról is. Mára kiderült: nem mondott igazat a pénz hazahozataláról. Az Európai Bizottság illetékesei tették őt helyre a brüsszeli bennfentes Politico című újságban”
– fogalmazott Havasi.
A Fidesz szerint a kabinet elhallgatja a brüsszeli megállapodás valós árát. Havasi Bertalan kifejtette, hogy Brüsszel olyan intézkedéseket követel, mint a rezsicsökkentés, a multinacionális vállalatok különadóinak, a családbarát adózásnak és a védett áraknak az eltörlése, valamint a migráció- és LMBTQ-politika feladása, továbbá a háborús semlegesség feladása.
A kormány azonnal hozza nyilvánosságra a von der Leyen-Magyar Péter paktumot, annak titkos záradékaival együtt!”
– szólított fel a politikus.
A vitába Orbán Viktor volt kormányfő is bekapcsolódott, aki szintén felszólította utódját, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra a brüsszeli egyezség részleteit. Orbán szerint Magyar Péter súlyos politikai ígéreteket tehetett Brüsszelnek cserébe azért, hogy az Európai Bizottság javaslatot tegyen a 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadítására. A volt miniszterelnök szerint ezek az ígéretek érinthetik a migrációt, a családpolitikát, az adórendszert, valamint a nyugdíjak ügyét is.
Ezt is ajánljuk a témában
Ingyen sajt csak az egérfogóban van – írta a volt kormányfő.
Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal elődje felszólítása után közösségi oldalán reagált a vádakra. A kormányfő kijelentette: „Egyetlen ára volt a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozatalának: Az orbáni korrupció folytatásának teljes megszüntetése.” Majd hozzátette: „Teljesítettük, örömmel.”
A technikai részletekről és a kifizetések menetrendjéről nem sokkal a nyilatkozatok előtt Kármán András pénzügyminiszter is beszámolt. A tárcavezető részletesen ismertette, milyen ütemterv szerint érkeznek majd az uniós források Magyarországra, és ehhez pontosan milyen vállalásokat kellett teljesítenie a kormánynak.
(MTI / Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
„Mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal” – fogalmazott Kármán András.
Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan