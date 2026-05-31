esztergom erdő péter gyertyaszentelő boldogasszony salkaházi sára betegség isten

Súlyos betegsége után visszatért Erdő Péter: videón mutatjuk, hol bukkant fel a bíboros

2026. május 31. 09:08

Erdő Péter a jövőbeli terveiről is nyilatkozott.

Több mint három hónapos betegség és lábadozás után, pünkösd ünnepén tért vissza a nyilvánosság elé Erdő Péter bíboros, prímás. Egyrészt, pünkösdi videóüzenetet küldött, másrészt az esztergomi bazilikában tartott szentmisén is részt vett, ahol a hívek és a papság tapssal fogadták a főpásztort, aki a Magyar Kurírnak adott exkluzív interjújában beszélt a gyógyulásáról, az imádság erejéről és a jövőbeli terveiről.

Erdő Péter utoljára február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén mutatott be szentmisét Esztergomban. Az elmúlt hónapok fizikai korlátai ellenére szoros lelki kapcsolatban maradt egyházmegyéjével.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
„Az elmúlt időszakban jó volt megtapasztalnom, hogy a főegyházmegye papságával, híveivel, még ha a fizikai korlátok akadályoztak is, meg tudtuk élni az egységet. Jó volt érezni azt a nagyfokú szeretetet, ami felém irányult” – mondta a bíboros. Hozzátette, a felé áradó támogatás mértéke mélyen megrendítette: „Őszintén szólva kellemesen csalódtam az emberekben. Persze tudtam, hogy szeretve vagyok, de sosem gondoltam, hogy ennyien, ennyire fontosnak tartják a személyemet.”

A főpásztor háláját fejezte ki az egészségügyi dolgozóknak is, akiknek önzetlen munkáját kiemelkedő példaként élte meg.

„Mind az orvosok, mind a nővérek és más segítők példáját adták a szolgáló szeretetnek” – fogalmazott, utalva arra is, hogy a betegágyon még tisztábban látszik az emberi egyenlőség: „A betegágyon fekve azt is jó volt megtapasztalni, hogy amikor betegek vagyunk, még tisztábban láthatjuk: mindannyian egyenlőek és önmagunkban értékesek vagyunk. Mindannyiunk élete érték, és mindenki azért dolgozik, hogy meggyógyuljunk.”

Az intenzív gyógyulási időszakot a bíboros egyfajta lelki elmélyülésként élte meg.

Ez az időszak igazi lelkigyakorlat volt számomra. Az életemet úgy éltem meg, hogy Isten kezében vagyok, ő visel gondot rám és mindannyiunkra. Mindenért hálát adott, és mindenre fel voltam készülve.”

Betegsége alatt is ellátta főpásztori feladatait munkatársai segítségével, miközben folyamatosan imádkozott a nemzetért, valamint „a Szentatya, XIV. Leó pápa szándékaiért is (...), kiemelten az igazságos békéért és az ennek hiányától szenvedő világunkért.”

A nehéz hetekben korábbi meghatározó emlékek is erőt adtak neki, köztük Salkaházi Sára boldoggá avatása, valamint a magyar–szlovák megbékélés esztergomi pillanatai. Felépülése utáni első útja is egy szimbolikus helyre vezetett: pünkösdvasárnap az esztergomi bazilikába belépve Meszlényi Zoltán vértanú püspök ereklyéjéhez járult, hogy hálát adjon.

Erdő Péter a jövőbeli terveiről is beszámolt. Részt vesz a püspöki konferencia ülése elején, hogy személyesen köszönje meg püspöktestvérei imáit, a hónap közepén ott lesz az esztergomi diakónus- és papszentelésen, június végén pedig ötezer szepesi zarándokot fogad az esztergomi bazilikában a Szepesi Egyházmegye alapításának 250. évfordulója alkalmából.

„Szeretném Isten kegyelméből ellátni a főpásztori teendőimet. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek, szenvednek” – hangsúlyozta a prímás.

A bíboros az Eucharisztia megtartó erejéről is vallott, kiemelve, hogy a szentáldozást a betegsége alatt sem hagyta el.

„Életünk útján az Eucharisztia, a szentmise ünneplése a csúcs és a forrás, ez segít, hogy élő kapcsolatban legyünk és maradhassunk Jézus Krisztussal. (...) Betegségem és gyógyulásom idején az Úr adott és ad erőt. Jó lenne, ha mindannyian, mindig ragaszkodnánk hozzá, nem csak betegség idején” – zárta gondolatait Erdő Péter.

Nyitókép: Ficsor Márton

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. május 31. 11:38
Takarodsz a sittre pedofil korrupt náci szolga!
nyugalom
2026. május 31. 10:06
Istenn eltesse nagyon sokáig!
Halder_1899
•••
2026. május 31. 09:59 Szerkesztve
gullwing "Agyhalott vagy bazd meg, írni, olvasni nem képes SELJT..." Érdekes a stílusod, de ha behoztad ezt, akkor már így: Patkányka ! Én nem írtam tiszáról, mert az alapból sem fog vele foglalkozni. Magyar ügy nekik nem téma, sőt még örülnek. Kreténke ! Nem egy akció volt eddig a román állam részéről, hanem 4 ! érted patkány: négy ! Ebből kettőre a Fidesz nem is reagált. Magam aki Fideszesként és részben érdekelt is vagyok, kértem, de nem tudtam elérne valami reakciót, míg sajnos a MiHazánk mind a négynél nem csak közlemény szinten, hanem oda is mentek és ott akadályozták meg fizikailag. Érted te agyatlan mi a különbség egy utólagos közlemény, ahol már csak reagálnak egy tényre, és a fizikai megakadályozás közt ? Ráadásul nem is volt mindig még közlemény sem. Ennyit erről. Nem kéne erre tüntetést szervezni ? Ha ezt meg lehet tenni akkor bármit. Egyházak ???? Te agyatlan barom te, mivel azt hitted nem Fideszes vagyok akkor nosza. Az ilyenek miatt tart ott a Fidesz ahol...
gullwing
2026. május 31. 09:33
Halder_1899 2026. május 31. 09:24 • Szerkesztve A nagyváradi premontrei apát kilakoltatása már külföldön is hír, felháborodás van több országban is /Ausztria, Svájc, olaszok), de a Fideszt nem éri el ? A magyar egyházak TÉNYLEGES fellépése ? Emberek ! ha ezt ott meg lehet tenni akkor mindent meg lehet tenni a magyarsággal. Ceaușescu sem merte ezt megtenni, amit most igen. A Fidesz élesen elítélte a román hatóságok május 27-ei akcióját, amellyel erőszakkal kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei apátot a rendházból. A párt elfogadhatatlannak tartja, hogy a városvezetés és a rendőrség felfeszítette az épület ajtaját, betörte a falat, és eljárást indított az egyházi vezető ellen az önkormányzat által vitatott ingatlanügyek miatt Ellenben a szarosgatyás poloska ingerküszöbét ez a hír nem igen érte el... Agyhalott vagy bazd meg, írni, olvasni nem képes SELJT...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!