Pünkösdi üzenetet küldött Erdő Péter: nagyon fontos dolgokra emlékeztetett mindenkit (VIDEÓ)

Pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének napján Erdő Péter bíboros videóüzenetben fordult a hívekhez. Üzenetében az ünnep mély lelki tartalmáról beszélt, és áldott pünkösdöt kívánt mindenkinek. A „Kardinális” YouTube-csatornán közzétett beszédében a bíboros a Szentlélek kegyelmének erejét és a közös imádság fontosságát hangsúlyozta.

A kegyelem, amely mindenkit megérint

A főpásztor az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy pünkösdkor Isten olyan egyetemes ajándékot adott az emberiségnek, amely mindmáig hatással van ránk. Mint fogalmazott, Isten ezen a napon ajánlotta föl az egész világ számára azt a kegyelmet, „ami azóta is érint bennünket”. Hozzátette: