Pünkösdi üzenetet küldött Erdő Péter: nagyon fontos dolgokra emlékeztetett mindenkit (VIDEÓ)

Pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének napján Erdő Péter bíboros videóüzenetben fordult a hívekhez. Üzenetében az ünnep mély lelki tartalmáról beszélt, és áldott pünkösdöt kívánt mindenkinek. A „Kardinális” YouTube-csatornán közzétett beszédében a bíboros a Szentlélek kegyelmének erejét és a közös imádság fontosságát hangsúlyozta.
A főpásztor az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy pünkösdkor Isten olyan egyetemes ajándékot adott az emberiségnek, amely mindmáig hatással van ránk. Mint fogalmazott, Isten ezen a napon ajánlotta föl az egész világ számára azt a kegyelmet, „ami azóta is érint bennünket”. Hozzátette:
ez az isteni ajándék valamilyen formában minden ember lelkében jelen van, különösen azokéban, akik már valamiképpen Krisztushoz kapcsolódnak.
Üzenetének egyik központi gondolata a béke és a szeretet volt, amelyekre napjainkban különösen nagy szükség van. A bíboros kiemelte: nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, családjainknak és mindazoknak, akik a környezetünkben élnek.
Erdő Péter személyes hangvételű köszönetet is mondott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban lélekben és imádságban mellette álltak. „Nagyon fontos az is, hogy ma különösen is megköszönjem azoknak, akik eddig velem voltak imádságban, és akik ezután is, gondolom, fognak még értem imádkozni” – mondta a bíboros. Viszonzásképpen ő is imáiról biztosította a híveket, és hangsúlyozta:
imádságát nekik ajánlja azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek mindannyiunknak megad.
Zárásként kifejezte reményét, hogy a kegyelem és a hála révén ez a nap „ebből a szempontból is igazi nagy ünnep lesz a számunkra”, majd beszédét a hagyományos „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszöntéssel fejezte be.
Nyitókép: YouTube-képernyőkép