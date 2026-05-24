Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
05. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
jézus krisztus szentlélek erdő péter ünnep üzenet

Pünkösdi üzenetet küldött Erdő Péter: nagyon fontos dolgokra emlékeztetett mindenkit (VIDEÓ)

2026. május 24. 07:54

Pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének napján Erdő Péter bíboros videóüzenetben fordult a hívekhez.

2026. május 24. 07:54
null

Pünkösd ünnepén, a Szentlélek eljövetelének napján Erdő Péter bíboros videóüzenetben fordult a hívekhez. Üzenetében az ünnep mély lelki tartalmáról beszélt, és áldott pünkösdöt kívánt mindenkinek. A „Kardinális” YouTube-csatornán közzétett beszédében a bíboros a Szentlélek kegyelmének erejét és a közös imádság fontosságát hangsúlyozta.

A kegyelem, amely mindenkit megérint

A főpásztor az ünnep kapcsán arra emlékeztetett, hogy pünkösdkor Isten olyan egyetemes ajándékot adott az emberiségnek, amely mindmáig hatással van ránk. Mint fogalmazott, Isten ezen a napon ajánlotta föl az egész világ számára azt a kegyelmet, „ami azóta is érint bennünket”. Hozzátette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

ez az isteni ajándék valamilyen formában minden ember lelkében jelen van, különösen azokéban, akik már valamiképpen Krisztushoz kapcsolódnak.

Szeretet és béke a családokban és a világban

Üzenetének egyik központi gondolata a béke és a szeretet volt, amelyekre napjainkban különösen nagy szükség van. A bíboros kiemelte: nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, családjainknak és mindazoknak, akik a környezetünkben élnek.

Hála a közös imádságért

Erdő Péter személyes hangvételű köszönetet is mondott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban lélekben és imádságban mellette álltak. „Nagyon fontos az is, hogy ma különösen is megköszönjem azoknak, akik eddig velem voltak imádságban, és akik ezután is, gondolom, fognak még értem imádkozni” – mondta a bíboros. Viszonzásképpen ő is imáiról biztosította a híveket, és hangsúlyozta: 

imádságát nekik ajánlja azzal a kegyelemmel, amelyet a Szentlélek mindannyiunknak megad.

Zárásként kifejezte reményét, hogy a kegyelem és a hála révén ez a nap „ebből a szempontból is igazi nagy ünnep lesz a számunkra”, majd beszédét a hagyományos „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszöntéssel fejezte be.

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zolotarjov-2
2026. május 24. 08:33
Igen. Fontos a magyar embereket naponta emlékeztetni, hogy a Fidesz mekkora befolyást szerzett az egyházak felett, és hogy azok vezetői mekkora befolyást szereztek. Lásd Balog püspök.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!