Mitől lesz egy ünnep különleges? – Konferencián keresték erre a választ

Lehet-e egy ünnep egyszerre személyes élmény, közösségi tapasztalat és nemzeti önismereti gyakorlat – többek között erre a kérdésre kereste a választ az MCC Folk Koli által első alkalommal megrendezett Tulipántos Napok kulturális konferencia és folkfeszt, amely június 8–9. között a hagyományok, a közösségek és az ünnepek világát állította a középpontba.

A kétnapos rendezvény különlegességét az adta, hogy az ünnep fogalmát nem egyetlen tudományterület vagy nézőpont felől közelítette meg. A résztvevők kulturális, néprajzi, történelmi, társadalmi, vallási és politikai aspektusokon keresztül vizsgálhatták meg, milyen szerepet töltenek be az ünnepek az egyéni és közösségi életben – írta az MCC.