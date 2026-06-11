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schiffer andrás orbán balázs balatoni katalin tulipántos nap mcc folk koli ünnep hagyomány

Mitől lesz egy ünnep különleges? – Konferencián keresték erre a választ

2026. június 11. 14:33

Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a Tulipántos Napokat az MCC Folk Kolija.

2026. június 11. 14:33
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Lehet-e egy ünnep egyszerre személyes élmény, közösségi tapasztalat és nemzeti önismereti gyakorlat – többek között erre a kérdésre kereste a választ az MCC Folk Koli által első alkalommal megrendezett Tulipántos Napok kulturális konferencia és folkfeszt, amely június 8–9. között a hagyományok, a közösségek és az ünnepek világát állította a középpontba.

A kétnapos rendezvény különlegességét az adta, hogy az ünnep fogalmát nem egyetlen tudományterület vagy nézőpont felől közelítette meg. A résztvevők kulturális, néprajzi, történelmi, társadalmi, vallási és politikai aspektusokon keresztül vizsgálhatták meg, milyen szerepet töltenek be az ünnepek az egyéni és közösségi életben – írta az MCC.

Az előadások és kerekasztal-beszélgetések során szó esett például a gyermeknevelés és az ünnepek kapcsolatáról, a családi hagyományok nemzetmegtartó erejéről, a Nemzeti Összetartozás Napjának jelentőségéről, valamint arról is, hogyan formálják az emlékezetpolitikát és a közösségi identitást a közösen megélt ünnepek. 

A programban olyan ismert kutatók, oktatók és közéleti szereplők vettek részt, mint 

  • Balatoni Katalin neveléskutató,
  • Harangozó Imre néprajzkutató,
  • Csáji László Koppány kulturális antropológus,
  • Orbán Balázs, az MCC Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
  • Schiffer András jogász, politológus, humánökológiai szakember, 
  • Hörcher Ferenc filozófus és eszmetörténész, 
  • L. Simon László író és kultúrpolitikus 
  • vagy éppen Fűrész Tünde gyermekjogi és családpolitikai szakember.

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Táncház és koncert is színesítette az eszmecserét

A szervezők célja a Tulipántos Napokkal az volt, hogy a hagyományok ne kizárólag előadások témájaként jelenjenek meg, hanem megélhető közösségi tapasztalattá váljanak. A szakmai programokat ezért kézműves foglalkozások, interaktív városnézések, közösségi vitafórumok, koncertek és táncház is színesítette, amelyek lehetőséget teremtettek a találkozásra, a kapcsolódásra és a közös élményszerzésre.

Az ünnepek nem pusztán a múlt emlékei vagy a naptár kiemelt napjai, hanem olyan alkalmak, amelyek képesek közösségeket formálni, identitást erősíteni és generációkat összekapcsolni.

 Az I. Tulipántos Napok ezt a gondolatot közösségi élménnyé formálta, és egyben azt is megmutatta, hogy az MCC tehetséggondozása nemcsak tudást ad át, hanem olyan kulturális és közösségi tapasztalatokat is, amelyek hosszú távon formálják a fiatalok gondolkodását és identitását – húzták alá a beszámolóban.

Nyitókép: mcc.hu

 

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