mandiner balatoni katalin iskola köznevelés oktatás

Hiába csökkent a tananyag, mégis túlterheltek a diákok – mi áll a háttérben?

2026. március 16. 21:00

„A köznevelésben az identitás nem ideológia, hanem kapaszkodó, annak érdekében, hogy a gyermekek stabilan tudjanak megállni ebben a gyors és sodró világban” – közölte a miniszterelnöki biztos. Interjúnk Balatoni Katalinnal.

2026. március 16. 21:00
null
Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

A pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a Mandinernek elmondta: tavaly szeptemberben 640 igazgató részvételével mentorprogram indult, amelynek eredményei már most megjelentek a magyar iskolákban is. A köznevelés aktuális kihívásairól szólva elmondta: növekszik a sajátos nevelési igényű tanulók száma, valamint az iskoláknak is egyre összetettebb feladatokra kell válaszokat adniuk a befogadó oktatás megteremtésében. Interjúnk Balatoni Katalinnal.

Balatoni Katalin: A magyar oktatásnak belülről kell megújulnia
Balatoni Katalin: A magyar oktatásnak belülről kell megújulnia

Ellentétes érzése van az embernek akkor, amikor azt látja, a 2020-as Nemzeti Alaptantervben (NAT) csökkent a tananyag, csökkent az óraszám, ahogy az OECD kutatása is ezt bizonyítja, hogy alacsonyabb idehaza az óraterhelés, mint más országokban; ennek ellenére, a tanulók, a családok és a pedagógusok nem ezt tapasztalják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Ilyenkor – mondta lapunknak a biztos – fel kell tenni a kérdést, hogy miért? Véleménye szerint ennek egyik legfőbb oka a sokszor elavult módszertan a tudásátadás és a számonkérés, értékelés terén, illetve az, hogy a pedagógusok egy része nem ismeri, nem alkalmazza az új alaptanterv tartalmát, és sokszor az iskolák sem tartják be a maximalizált óraszámokat.

Dönthetünk úgy, hogy tovább csökkentjük a tananyagot, ami az oktatás lebutításához vezet, azonban én törekszem kitartani amellett, hogy új módszertanokkal a terhelés jelentősen csökkenthető” – magyarázta a pedagógiai szakember. 

Ez egyébként az egész világon hatalmas probléma, hiszen az új generációk figyelem és koncentrációs szintje teljesen megváltozott. Ma mindenki azt mondja, hogy hasznosítható tudásra hajt. Abban azonban minden neveléskutató egyetért – tette hozzá –, hogy lexikális tudás nélkül nem tudunk kompetencia alapú tudásról beszélni. Az információk hozzájárulnak a gondolkodási folyamatok és az agyi struktúrák fejlődéséhez. 

Balatoni Katalin: A tanároknak felül kell írniuk az évtizedes rutinokat

Az oktatás területén az egész világ fordulóponthoz érkezett, ezért rendkívül fontos, hogy a magyar iskolák és óvodák jól reagáljanak ezekre a változásokra. „Egész biztos vagyok abban, hogy a magyar köznevelésnek belülről kell tudnia megújulni, és sokkal inkább építenie kell értékeinkre és új utakat kell keresnie a gyermekekhez. Ahhoz, hogy a ma gyermekét el tudjuk érni, illetve meg tudjuk szólítani új módszerekre és eszközökre van szükség a tudásátadás folyamatában, a számonkérésben és az értékelésben egyaránt” – közölte a miniszterelnöki biztos. 

Balatoni Katalin úgy véli, hogy az újításokkal tehermentesíteni lehet a tanulókat és sokkal közelebb tudják hozni őket a tanuláshoz, a pedagógusok pedig sikerélményeik által motiváltabbá válnak. A tapasztalat az, hogy az iskolákban a frontális oktatást csökkentve nagyobb hangsúlyt kellene kapjanak a projektek, a közös munkák, a csoportos munkák, valamint különböző egyéni tanulási utak is. 

„Ami 20-30 vagy akár 10 éve rutinként működik, azt muszáj lesz újraértékelni és új alapokra helyezni” – mondta Balatoni Katalin. Hozzátette: fontos, hogy bekapcsolják az oktatásba a digitális tartalmakat is. 

A tudásátadás mellett egyre fontosabb tényező az emberség is

Az oktatás jövője az innováció és az emberség kapcsolatán múlik, értem ez alatt, hogy ebben a nagyon gyors és rendkívül sok információt hordozó világban hogyan tudunk emberek maradni”

– magyarázta a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos.

A hagyomány és az innováció nem ellentétei egymásnak – tette hozzá –, hiszen az előrelépés nem csak robotokról, digitalizációról és mesterséges intelligenciáról szól, hanem arról is, hogy azt az értékrendszert, amit a magyar oktatásban képviselünk, miként tudjuk új szemlélettel átadni gyermekeinknek. Ennek egyik kiváló eszköze a magyar kultúra, ami egyedi az egész világon, hiszen nagyon-nagyon gazdag, gyönyörű, sokrétű és számos eleme felhasználható nevelési-oktatási folyamatok során. 

„Ezek a gyökerek tartanak meg minket, és ezek adnak jövőt a világunkban” – mondta a neveléstudományi kutató, aki szerint az identitás nem ideológia, hanem kapaszkodó. Nagyon fontos célja és feladata a mai magyar köznevelésnek – legyen szó óvodáról, általános iskoláról vagy középiskoláról –, hogy a gyermekeknek egy olyan identitást tudjon biztosítani, amivel stabil lábakon tudnak megállni ebben a felfokozott világban. Másrészről – folytatta a pedagógiai szakember – őseink ezeréves örökséget hagytak ránk, melyet kötelességünk tovább éltetni: az értékrendet, amivel ők megőrizték nekünk a Kárpát-medencében a magyarság világát, kultúráját és hitét. 

SNI-s tanulók az osztályban: az intézmények 82 százaléka befogadó 

Balatoni Katalin úgy véli, hogy minden gyermek sajátos nevelési igényű, tehát mindegyik nebulóhoz meg kell találni a saját utat. De vannak olyan tanulók, gyermekek, akiknek speciális segítségre, illetve támogatásra van szükségük. 

A szakemberek úgy látják, hogy az utóbbi időszakban jelentős mértékben megnövekedett a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek száma. „Nekünk reagálnunk kell erre” – magyarázta a biztos, aki emlékeztetett arra, hogy a gyógypedagógusok számát folyamatosan növelték: tíz évvel ezelőtt 5700-an dolgoztak a köznevelésben, ma már több mint 11 ezren vannak jelen, de itt nem állhatunk meg, további szakemberekre van szükség.

„Nagyon fontos az együttműködés a felsőoktatással, hogy az igényekre reagálva ők is megfelelő számú képzést biztosítsanak. Mindemellett az is lényeges, hogy a többségi pedagógusképzésben is megjelenjen ez a terület: a jelen és jövő pedagógusainak kell, hogy legyenek válaszaik és olyan eszköztáruk, amellyel segíteni tudják a gyermekek fejlődését” – mondta Balatoni Katalin.

A több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború miatt rengeteg menekült gyerek érkezett Magyarországra. „A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően minden olyan iskola, ahova ukrán gyermek érkezett fejenként, havi 120 ezer forint többletjuttatásban részesül, a tanulók pedig heti öt órában kérhetnek felzárkóztató segítséget”, tette hozzá.

Igazgatói mentorhálózat program: a köznevelés megújulása egy közös szakmai építkezés

A folyamatos társadalmi változások miatt szükséges az oktatási rendszer megújítása. Ebben kulcsszerepe van az intézményvezetők szakmai támogatásának is, ezért a miniszterelnöki biztos kezdeményezésére új, országos együttműködési forma indult el az iskolaigazgatók számára.

A mentorhálózat célja, hogy erősítse a vezetői kompetenciákat, és teret adjon azoknak az innovatív gyakorlatoknak, amelyek az iskolák mindennapi működését is segíthetik.

„2025 szeptemberében 640 résztvevővel indult el az igazgatói mentorhálózat program, amelyben több fontos szakmai irányt jelöltünk ki. Ilyen a vezetői célkitűzés és struktúra, a pedagógusok motiválása és a szülőkkel való élő kapcsolattartás. A találkozókon elképesztő mennyiségű innováció tárul elénk a program által, amit hasznos know-how-ként az egész országban be tudok mutatni” – tájékoztatott a biztos.

Képek forrása: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
•••
2026. március 16. 21:50 Szerkesztve
Ja, nekik a tananyag teljes hiánya felelne meg a legjobban! Ők csak időtöltésből s szórakozni járnának az iskolába! A tanulók fő ismérve a tudni vágyás kellene legyen, na de ez elveszett valahol, félúton.....
0
0
catalina11
2026. március 16. 21:43
miben mutatkozik meg ez a hatalmas túlterhelés?
0
0
catalina11
2026. március 16. 21:43
Az iskola nem vidámpark. A tanulás komoly dolog volt, ameddig a libsik tönkre nem tették az állandó nyavalygásukkal. Ma a tanárok félnek a diákoktól.
0
0
akitiosz
2026. március 16. 21:38
Attól semmivel nem lennének butábbak az emberek, ha nem kellene megtanulniuk a közoktatásban azt a tudást, amely soha az életben nem fog nekik kelleni az iskola elvégzése után. Ady Endre szeretői és nemi betegségei, a Csendes óceáni közetlemezek mozgása, stb. Ráadásul akit érdekel valami ő gyorsan megtalálja az információt az interneten. Miközben az életben mindenki számára fontos és hasznos, praktikus tudást nem hajlandók oktatni, pl. KRESZ, háztartás vezetés, álláskeresés, vállalkozás indítás, ismerkedés, gyereknevelés stb. Két lábon járó lexikonokat akarnának képezni. Minek? Soha sehova nem fog kelleni az a tudás az iskola elvégzése után.
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!