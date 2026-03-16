Hiába csökkent a tananyag, mégis túlterheltek a diákok – mi áll a háttérben?

Dönthetünk úgy, hogy tovább csökkentjük a tananyagot, ami az oktatás lebutításához vezet, azonban én törekszem kitartani amellett, hogy új módszertanokkal a terhelés jelentősen csökkenthető” – magyarázta a pedagógiai szakember.

Ez egyébként az egész világon hatalmas probléma, hiszen az új generációk figyelem és koncentrációs szintje teljesen megváltozott. Ma mindenki azt mondja, hogy hasznosítható tudásra hajt. Abban azonban minden neveléskutató egyetért – tette hozzá –, hogy lexikális tudás nélkül nem tudunk kompetencia alapú tudásról beszélni. Az információk hozzájárulnak a gondolkodási folyamatok és az agyi struktúrák fejlődéséhez.

Balatoni Katalin: A tanároknak felül kell írniuk az évtizedes rutinokat

Az oktatás területén az egész világ fordulóponthoz érkezett, ezért rendkívül fontos, hogy a magyar iskolák és óvodák jól reagáljanak ezekre a változásokra. „Egész biztos vagyok abban, hogy a magyar köznevelésnek belülről kell tudnia megújulni, és sokkal inkább építenie kell értékeinkre és új utakat kell keresnie a gyermekekhez. Ahhoz, hogy a ma gyermekét el tudjuk érni, illetve meg tudjuk szólítani új módszerekre és eszközökre van szükség a tudásátadás folyamatában, a számonkérésben és az értékelésben egyaránt” – közölte a miniszterelnöki biztos.

Balatoni Katalin úgy véli, hogy az újításokkal tehermentesíteni lehet a tanulókat és sokkal közelebb tudják hozni őket a tanuláshoz, a pedagógusok pedig sikerélményeik által motiváltabbá válnak. A tapasztalat az, hogy az iskolákban a frontális oktatást csökkentve nagyobb hangsúlyt kellene kapjanak a projektek, a közös munkák, a csoportos munkák, valamint különböző egyéni tanulási utak is.