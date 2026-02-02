Ft
magyar péter balatoni katalin fenyegetés kormánybiztos

Beérett a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika: fotómontázson mutatta meg a miniszterelnöki biztos, hogyan gyalázkodnak a tiszás kommentelők

2026. február 02. 21:10

„Magyar Péter megjelenésével és kommunikációjával legális lett a gyűlölet, a fenyegetés, az áldozatok bántalmazása, az embertelenség" – közölte Dr. Balatoni Katalin.

2026. február 02. 21:10
null

„ELŐSZÖR és UTOLJÁRA teszek közzé ilyet. Ez csupán néhány, amit ma a több százból kiemeltem” – írja Dr. Balatoni Katalin a Facebook-oldalán.

A miniszterelnöki biztos által megosztott montázson kommentek láthatók, amint az ellenzéki kommentelők válogatott szitkozódásokat zúdítanak a politikusra. „Magyar Péter megjelenésével és kommunikációjával legális lett a gyűlölet, a fenyegetés, az áldozatok bántalmazása, az embertelenség. ELÉG! Mondjuk azt együtt: ELÉG!” – írja, majd leszögezi: „Nem leszünk a röhögő fejek és a gyűlölet országa! 1000 év dicsőség van mögöttünk, 1000 év összetartás és hit. Nem adjuk.”  

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Fénykép: Dr. Balatoni Katalin Facebook-oldala

 

regi-nyarakon21
2026. február 02. 22:13
Ócska, alpári fröcsögő társaság. Peti, a gátlástalan pszichopata a konfliktusból, gyűlölködésből táplálkozik. Mindenkiből a legrosszabbat hozza ki
Válasz erre
5
0
Titi
2026. február 02. 21:42
Áprilisig tobzódni fog ez a horda. Jól eltanulták a tetves elmebeteg, pszichopata gazdájuktól ezt az alpári, megengedhetetlen stílust. Úgy gondolják, ha neki lehet, akkor nekik is. Csakhogy amíg a macskajancsit védik a gazdái a mentelmi joggal, nekik nem áll rendelkezésre ez a kiskapu. Feljelenteni mindet! Senki nem köteles eltűrni, hogy sértegetik, rágalmazzák, megalázzák. Áprilisban rájuk tesszük a szájkosarat, a képükre fagy az aljas vigyor. Müszikéről is leveszik a kezüket a gazdái, mert veszíteni fog, már nem veszik hasznát, járkálhat itthon a bíróságra a bandájával együtt! Szégyen, hogy egy ilyen ember politikusnak képzeli magát, emberek sorsát akarja kézbe venni, de még nagyobb szégyen, hogy még követői is vannak!
Válasz erre
3
0
westend
2026. február 02. 21:40
Amúgy sajnos igen, ordítóan abszurd, ahogy a poloska által gerjesztett prolihisztéria micsoda hatást ért el az idióta indulatlények körében. Látványosan így működnek a gyűlöletszekták. Pötike bosszúprojektjének indult az egész hakni, mára a net segítségével (és wéber elvtárs epp-s pénzéből) tömeges indulathisztériává vált - legalábbis virtuálisan. De azért erősen bízom abban, hogy a magyar választók nagy többsége normális, mérlegelésre képes ember.
Válasz erre
7
0
westend
2026. február 02. 21:35
"Iancu Gyula: Pedofidesz bohocok, vegé van, jó vergödest!" :D Szegínyke megkapta a sormintát a poloskaszektától, de leírni már nem igazán sikerült neki.. Van néhány hasonló kaliber az itteni poloskatamponok közt is :D
Válasz erre
6
0
