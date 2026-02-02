Beérett a Magyar Péter-féle gyűlöletpolitika: fotómontázson mutatta meg a miniszterelnöki biztos, hogyan gyalázkodnak a tiszás kommentelők

„ELŐSZÖR és UTOLJÁRA teszek közzé ilyet. Ez csupán néhány, amit ma a több százból kiemeltem” – írja Dr. Balatoni Katalin a Facebook-oldalán.

A miniszterelnöki biztos által megosztott montázson kommentek láthatók, amint az ellenzéki kommentelők válogatott szitkozódásokat zúdítanak a politikusra. „Magyar Péter megjelenésével és kommunikációjával legális lett a gyűlölet, a fenyegetés, az áldozatok bántalmazása, az embertelenség. ELÉG! Mondjuk azt együtt: ELÉG!” – írja, majd leszögezi: „Nem leszünk a röhögő fejek és a gyűlölet országa! 1000 év dicsőség van mögöttünk, 1000 év összetartás és hit. Nem adjuk.”