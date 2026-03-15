Fico kiáll Orbán mellett: „Egyáltalán nem csodálkozom, hogy a családjáért aggódik”

kinek az érdekei fontosabbak az uniós intézmények számára – az ukránoké vagy a tagállamoké?

Fico élesen bírálta azt is, hogy Zelenszkij az Európai Parlament új Európai Érdemrendjének első kitüntetettjei között volt, amit a jelenlegi körülmények között „rossz viccnek” nevezett.

Fico szavai azért is különösen nagy súllyal esnek latba, mert a szlovák kormányfő saját bőrén tapasztalta, milyen, amikor a politikai nézetek erőszakos támadáshoz vezetnek.

Emlékezzünk vissza: szinte két éve, 2024 májusában merényletet követtek el Robert Fico ellen, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, és hónapokig lábadozott. A támadás rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak lehetnek a politikusok, különösen azok, akik az európai fősodortól eltérő véleményt képviselnek.