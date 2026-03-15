Fico kiáll Orbán mellett: „Egyáltalán nem csodálkozom, hogy a családjáért aggódik”

Robert Fico szlovák miniszterelnök nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, miután az ukrán vezetés részéről fenyegetések érték a magyar kormányfőt.
Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán vezetés részéről érkezett fenyegetésekkel szemben.
A szlovák kormányfő szerint teljesen jogos a magyar miniszterelnök aggodalma a családja biztonsága miatt,
miután Volodimir Zelenszkij és környezete több alkalommal is fenyegetően lépett fel az EU „engedetlen” politikusaival szemben.
Fico kijelentette: objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és köre az Európai Unió engedetlen politikusai felé intéz.
Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat gázvezeték szabotázsával sem, és szerinte Ukrajna képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem is áll hadban.
A szlovák kormányfő bejelentette: a témát csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén is napirendre fogja tűzni.
Szerinte Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett,
és fel kell tenni a kérdést:
kinek az érdekei fontosabbak az uniós intézmények számára – az ukránoké vagy a tagállamoké?
Fico élesen bírálta azt is, hogy Zelenszkij az Európai Parlament új Európai Érdemrendjének első kitüntetettjei között volt, amit a jelenlegi körülmények között „rossz viccnek” nevezett.
Fico szavai azért is különösen nagy súllyal esnek latba, mert a szlovák kormányfő saját bőrén tapasztalta, milyen, amikor a politikai nézetek erőszakos támadáshoz vezetnek.
Emlékezzünk vissza: szinte két éve, 2024 májusában merényletet követtek el Robert Fico ellen, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, és hónapokig lábadozott. A támadás rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak lehetnek a politikusok, különösen azok, akik az európai fősodortól eltérő véleményt képviselnek.
Nyitókép: Képernyőfotó a videóból