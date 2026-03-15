robert fico volodimir zelenszkij fenyegetés eu orbán viktor

Fico kiáll Orbán mellett: „Egyáltalán nem csodálkozom, hogy a családjáért aggódik”

2026. március 15. 13:50

Robert Fico szlovák miniszterelnök nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, miután az ukrán vezetés részéről fenyegetések érték a magyar kormányfőt.

Robert Fico szlovák miniszterelnök határozottan kiállt Orbán Viktor mellett az ukrán vezetés részéről érkezett fenyegetésekkel szemben. 

A szlovák kormányfő szerint teljesen jogos a magyar miniszterelnök aggodalma a családja biztonsága miatt, 

miután Volodimir Zelenszkij és környezete több alkalommal is fenyegetően lépett fel az EU „engedetlen” politikusaival szemben.

Fico kijelentette: objektíven kell értékelnünk azokat a fenyegetéseket, amelyeket Zelenszkij és köre az Európai Unió engedetlen politikusai felé intéz. 

Emlékeztetett arra, hogy az ukrán vezetésnek nem volt problémája az Északi Áramlat gázvezeték szabotázsával sem, és szerinte Ukrajna képes a konfliktusok erőszakos rendezését olyan országokba is átvinni, amelyekkel nem is áll hadban.

A szlovák kormányfő bejelentette: a témát csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén is napirendre fogja tűzni. 

Szerinte Zelenszkij minden vörös vonalat átlépett, 

és fel kell tenni a kérdést: 

kinek az érdekei fontosabbak az uniós intézmények számára – az ukránoké vagy a tagállamoké? 

Fico élesen bírálta azt is, hogy Zelenszkij az Európai Parlament új Európai Érdemrendjének első kitüntetettjei között volt, amit a jelenlegi körülmények között „rossz viccnek” nevezett.

Fico szavai azért is különösen nagy súllyal esnek latba, mert a szlovák kormányfő saját bőrén tapasztalta, milyen, amikor a politikai nézetek erőszakos támadáshoz vezetnek. 

Emlékezzünk vissza: szinte két éve, 2024 májusában merényletet követtek el Robert Fico ellen, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett, és hónapokig lábadozott. A támadás rávilágított arra, mennyire kiszolgáltatottak lehetnek a politikusok, különösen azok, akik az európai fősodortól eltérő véleményt képviselnek. 

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. március 15. 15:24
A neonáci kijevi vezetés állami szintre emelte a nemzetközi terrorizmust.
Gubbio
2026. március 15. 15:01
Remélhetőleg ez az aggódása kitart a jövő heti brüsszeli szavazásig - és utána is.
lyon-v-2
2026. március 15. 14:18
Fico most teljesen korrekt volt. Amásik dolog, hogy igaza van abban is, hogy Zelenszkij az Európai Parlament új Európai Érdemrendjének első kitüntetettjei közé sorolásával ez tényleg egy nagyon morbid vicc lehet csak. Milyen jogon ad az Európai Parlament egy nem is EU-tag ország, bárkijének is bármilyen kitüntetést és ezt mivel magyarázzák ugyan ? Tán csak nem a jól jövedelmező visszosztásokkal ? Vagy mivel ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!