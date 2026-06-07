Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
zsinagóga rendőrség gyújtogatás antiszemitizmus Kanada

Molotov-koktéllal gyújtogattak egy kanadai zsinagógában, a rendőrség mégsem tartja antiszemita-cselekménynek az ügyet

2026. június 07. 10:45

A kanadai miniszterelnök propagandaszövegei ellenére a zsidók már rettegnek Kanadában.

2026. június 07. 10:45
null

A Neokohn arról ír, hogy 

miközben a kanadai politikai vezetés továbbra is a növekvő antiszemitizmus elleni fellépésről beszél, újabb zsidó intézmény vált célponttá Montrealban. 

Egy 38 éves férfi péntek hajnalban megpróbálta felgyújtani a Temple Emanu-El-Beth Sholom zsinagógát. A gyanúsítottat rövid időn belül elfogták, de a támadás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a kanadai zsidó közösséget az elmúlt években egyre gyakoribb atrocitások érik.

Hozzáteszik: a helyszínre érkező rendőrök egy betört hátsó ablakot, valamint gyúlékony anyagok nyomait találták meg. A nyomozók szerint a támadó a zsinagóga belsejébe próbált gyújtószerkezetet juttatni, hogy belülről idézzen elő tüzet. A montreali tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt sikerült eloltani. Az épületben csak kisebb károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt – tudjuk meg.

A Montreal Gazette beszámolója szerint a 38 éves férfit pénteken állították bíróság elé. A gyanúsított ellen összesen hat vádpontban emeltek vádat, köztük gyújtogatás, robbanóanyag birtoklása és gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt, ugyanakkor

 a rendőrség jelenleg nem antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet. 

Jean-Pierre Brabant rendőrségi szóvivő szerint ugyan megvizsgálták ezt a lehetőséget, de a jelenlegi információk alapján egyelőre nem vonták be a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egységet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wadcutter
2026. június 07. 12:30
tényleg gondatlanságból locsolta be benzinnel és dobta be a gyújtószerkezetet, mert ha gondosan eljár, nem oltották volna el olyan gyorsan a tüzet
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. június 07. 12:00
Ezek ennyire hülyék, vagy erre vannak utasítva?
Válasz erre
2
0
kamasuka
2026. június 07. 11:44
Hanem? Gyerekcsíny?
Válasz erre
3
0
Finale
2026. június 07. 11:42
Pedig ez sajnos igaz.A zsidokat ugy gyulolik a muszlimok,hogy arra nincs szo.Strasbourgban ejjel-nappal fegyveres orok vigyazzak a zsinagogat. A tomeges migracional az ilyen Hajos Andras meg Puzser felek nehogy azt higgyek hogy ok majd megusszak. DE AZ mar az o felelosseguk lesz es en egyikojukert sem fogok egy konnycseppet sem ejteni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!