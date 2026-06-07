Molotov-koktéllal gyújtogattak egy kanadai zsinagógában, a rendőrség mégsem tartja antiszemita-cselekménynek az ügyet

a kanadai zsidó közösséget az elmúlt években egyre gyakoribb atrocitások érik.

Hozzáteszik: a helyszínre érkező rendőrök egy betört hátsó ablakot, valamint gyúlékony anyagok nyomait találták meg. A nyomozók szerint a támadó a zsinagóga belsejébe próbált gyújtószerkezetet juttatni, hogy belülről idézzen elő tüzet. A montreali tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt sikerült eloltani. Az épületben csak kisebb károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt – tudjuk meg.

A Montreal Gazette beszámolója szerint a 38 éves férfit pénteken állították bíróság elé. A gyanúsított ellen összesen hat vádpontban emeltek vádat, köztük gyújtogatás, robbanóanyag birtoklása és gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt, ugyanakkor