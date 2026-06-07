Molotov-koktéllal gyújtogattak egy kanadai zsinagógában, a rendőrség mégsem tartja antiszemita-cselekménynek az ügyet

Tombol az antiszemitizmus Nyugat-Európában, egy bezzegországban a legszörnyűbb a helyzet
Térképen mutatjuk, kik nem bírnak el a zsidóellenességgel.
A kanadai miniszterelnök propagandaszövegei ellenére a zsidók már rettegnek Kanadában.
A Neokohn arról ír, hogy
miközben a kanadai politikai vezetés továbbra is a növekvő antiszemitizmus elleni fellépésről beszél, újabb zsidó intézmény vált célponttá Montrealban.
Egy 38 éves férfi péntek hajnalban megpróbálta felgyújtani a Temple Emanu-El-Beth Sholom zsinagógát. A gyanúsítottat rövid időn belül elfogták, de a támadás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy
a kanadai zsidó közösséget az elmúlt években egyre gyakoribb atrocitások érik.
Hozzáteszik: a helyszínre érkező rendőrök egy betört hátsó ablakot, valamint gyúlékony anyagok nyomait találták meg. A nyomozók szerint a támadó a zsinagóga belsejébe próbált gyújtószerkezetet juttatni, hogy belülről idézzen elő tüzet. A montreali tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt sikerült eloltani. Az épületben csak kisebb károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt – tudjuk meg.
A Montreal Gazette beszámolója szerint a 38 éves férfit pénteken állították bíróság elé. A gyanúsított ellen összesen hat vádpontban emeltek vádat, köztük gyújtogatás, robbanóanyag birtoklása és gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt, ugyanakkor
a rendőrség jelenleg nem antiszemita gyűlölet-bűncselekményként kezeli az ügyet.
Jean-Pierre Brabant rendőrségi szóvivő szerint ugyan megvizsgálták ezt a lehetőséget, de a jelenlegi információk alapján egyelőre nem vonták be a gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egységet.
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Térképen mutatjuk, kik nem bírnak el a zsidóellenességgel.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/EPA/Abir Szultan