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nagykátai rendőrkapitányság kisberk szabolcs rendőrség

Botrány: simán kiengedte a rendőrség a nőket zaklató perverz férfit

2026. július 20. 06:49

Egy tizenéves lány előtt is önkielégítést végzett a gyömrői vonaton, kés is lehetett nála, de ez sem volt elég, hogy bent tartsák.

2026. július 20. 06:49
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K. György a gyömrői vasútállomáson kezdett zaklatni nőket, majd felszállt a budapestre tartó gyömrői vonatra – ismertette a helyzetet Facebook-oldalán Kisberk Szabolcs, a város polgármestere. A férfinél állítólag kés is volt.

A vonaton aztán kiszemelt magának egy tizenéves lányt, akinek a közelében leült, és elkezdett önkielégítést végezni.

„Az áldozat szerencsére készített egy rövid videófelvételt az elkövetőről és a cselekményről, de az annyira undorító, hogy nem teszem közzé” – írta a polgármester, aki a lakosság segítségét kérte a férfi beazonosításához.

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„Természetesen az ügyben feljelentést tettem, a rendőrség már nyomoz. Ha bárki felismeri ezt az aberráltat, kérem privát üzenetben írja meg az adatait!” – tette hozzá. 

Kisberk végül egy frissítésben tett közzé új információkat: eszerint „A K. György nevű beteg lelkű bűnöző annyira beijedt, hogy a mai napon feladta magát a Nagykátai Rendőrkapitányságon, ahonnan 

KIHALLGATÁSA UTÁN HAZAENGEDTÉK!”

– fakadt ki a városvezető, kiemelve: „Itt tart ma a magyar rendőrség! Szégyen!”

Kisberk hozzátette: a követőinek hála tudja az elkövető pontos nevét, lakcímét, „valamint azt is, hogy nem ez volt az első eset, amikor a vonaton fiatal lányok szeme láttára magához nyúlt”

Nyitókép: a polgármester Facebook-oldala

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Összesen 43 komment

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kisskiss-6
2026. július 20. 09:08
🍓 H​​e​​l​​y​​i​ ​​​c​​​s​​​a​j​​ok ​​​szexre ​​​m​​​á​​r​​a​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​​𝟒​​.​​​𝗧​​​𝗢​𝗣
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Welszibard
2026. július 20. 09:08
Aha! Elengedte a Magyar Rendőrség. Szóval akkor nem is történt nyilvánosan elkövetett provokatív szeméremsértés?! Galla Miklós is nyilvánosan verhette a fonnyadt f@szát a színpadon, mert ez olyan természetes? Meddig kurvul még a Rendőrség és a T. Bíróság?
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optimista-2
2026. július 20. 08:56
Fizikai kasztrálás. Bűnismétlés kizárva. Aki ezt nem támogatja, az a bűnözők pártján áll.
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3
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Bitrex®
2026. július 20. 08:54
A decathlonos patkány monnyon le!
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