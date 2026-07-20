Botrány: simán kiengedte a rendőrség a nőket zaklató perverz férfit

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Egy tizenéves lány előtt is önkielégítést végzett a gyömrői vonaton, kés is lehetett nála, de ez sem volt elég, hogy bent tartsák.
K. György a gyömrői vasútállomáson kezdett zaklatni nőket, majd felszállt a budapestre tartó gyömrői vonatra – ismertette a helyzetet Facebook-oldalán Kisberk Szabolcs, a város polgármestere. A férfinél állítólag kés is volt.
A vonaton aztán kiszemelt magának egy tizenéves lányt, akinek a közelében leült, és elkezdett önkielégítést végezni.
„Az áldozat szerencsére készített egy rövid videófelvételt az elkövetőről és a cselekményről, de az annyira undorító, hogy nem teszem közzé” – írta a polgármester, aki a lakosság segítségét kérte a férfi beazonosításához.
„Természetesen az ügyben feljelentést tettem, a rendőrség már nyomoz. Ha bárki felismeri ezt az aberráltat, kérem privát üzenetben írja meg az adatait!” – tette hozzá.
Kisberk végül egy frissítésben tett közzé új információkat: eszerint „A K. György nevű beteg lelkű bűnöző annyira beijedt, hogy a mai napon feladta magát a Nagykátai Rendőrkapitányságon, ahonnan
KIHALLGATÁSA UTÁN HAZAENGEDTÉK!”
– fakadt ki a városvezető, kiemelve: „Itt tart ma a magyar rendőrség! Szégyen!”
Kisberk hozzátette: a követőinek hála tudja az elkövető pontos nevét, lakcímét, „valamint azt is, hogy nem ez volt az első eset, amikor a vonaton fiatal lányok szeme láttára magához nyúlt”.
Nyitókép: a polgármester Facebook-oldala