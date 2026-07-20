Botrány: simán kiengedte a rendőrség a nőket zaklató perverz férfit

K. György a gyömrői vasútállomáson kezdett zaklatni nőket, majd felszállt a budapestre tartó gyömrői vonatra – ismertette a helyzetet Facebook-oldalán Kisberk Szabolcs, a város polgármestere. A férfinél állítólag kés is volt.

A vonaton aztán kiszemelt magának egy tizenéves lányt, akinek a közelében leült, és elkezdett önkielégítést végezni.

„Az áldozat szerencsére készített egy rövid videófelvételt az elkövetőről és a cselekményről, de az annyira undorító, hogy nem teszem közzé” – írta a polgármester, aki a lakosság segítségét kérte a férfi beazonosításához.