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orfk garamvölgyi lászló kommunikációs tanácsadó rendőrség kommunikáció

Kommunikációs tanácsadóként tér vissza Garamvölgyi László

2026. július 26. 13:32

Az ORFK volt szóvivője hírzárlat helyett gyors tájékoztatást ígér.

2026. július 26. 13:32
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Több mint egy évtized után visszatér a rendőrségi kommunikáció élvonalába Garamvölgyi László – számolt be az Index. Mint írták, 

az egykori országos szóvivő az új országos rendőrfőkapitány kommunikációs tanácsadójaként kap ismét szerepet, és már első nyilatkozatában világossá tette, milyen irányt tart kívánatosnak: szerinte a hírzárlat a digitális korszakban nem működik, a rendőrségnek gyorsan, nyíltan és érdemben kell tájékoztatnia a nyilvánosságot.

A portál felidézte, Garamvölgyi László  a magyar rendőrség egyik legismertebb arca, pályafutását 1980-ban járőrként kezdte, országos ismertségre pedig 1988-ban tett szert, amikor Antal Imrével közösen vezette a Magyar Televízió Levelekre válaszolunk című műsorát. Néhány évvel később,

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 1992-ben nevezték ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivőjévé. Ezt a tisztséget több mint két évtizeden át töltötte be, az utolsó években már az ORFK kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet vállalva a rendőrség nyilvános megszólalásaiban. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál közel másfél évtizedig bűnmegelőzési stratégiát fejlesztett.

A frissen felkért kommunikációs tanácsadó már nyilatkozott is a Blikknek, felvázolva azt a kommunikációs szemléletet is, amelyet az új rendőri vezetés mellett képviselne. Álláspontja szerint a rendőrség kommunikációs feladata nem a hallgatás, hanem az, hogy a nyomozás érdekeinek figyelembevételével gyorsan és érdemben reagáljon a sajtó megkereséseire. „A jól működő, látható, emberközeli rendőrség, a közbiztonság a jogkövető polgárok egyik alapszükséglete, az állam egyik alapvető szolgáltatása. Ha üzleti szempontból világítunk rá, akkor olyan mint egy jól működő brand, egy termék, amit viszont a marketingnek, jelen esetben a kommunikációs szolgálatnak el kell adnia” – válaszolta arra, hogy mi a lényege szerinte a jó rendőrségi kommunikációnak.

Az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte a média képviselőit nem szabad indokolatlanul várakoztatni, a rendőrségnek pedig annyi információt kell megosztania, amennyit az adott ügy lehetővé tesz: 

A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől – pláne a mai digitális, bekamerázott, mobiltelefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban – nem lehet eltitkolni a híreket. A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit, amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.

Garamvölgyi szerint a jogkövető állampolgárok alapvető igénye egy jól működő, látható és emberközeli rendőrség, a közbiztonság pedig az állam egyik legfontosabb szolgáltatása. Ennek eléréséhez – fogalmazott – korszerű, naprakész és gyors kommunikációra van szükség, amely egyúttal a rendőrségi kommunikáció korábbi, sikeres időszakainak hagyományait is képes felidézni.

Nyitókép: YouTube/Ultrahang

 

 

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Összesen 13 komment

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Ekrü123
2026. július 26. 14:47
Hornék, Gyurcsányék szóvivője (seggnyalója) visszatér? Nem arról volt szó , hogy az baloldal nem jöhet vissza? Újabb seggcsinálás Poloska szájából...
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0
0
falcatus-2
2026. július 26. 14:31
"az egykori országos szóvivő az új országos rendőrfőkapitány kommunikációs tanácsadójaként kap ismét szerepet..." nem azt mondta a mefisztó, hogy akik az elmúlt 30 év bármelyik pártját, rendszerét szolgálták, nem kaphatnak szerepet? Dilike hol bujkálsz?
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4
0
bituman
2026. július 26. 14:25
Hírzárlat? Mióta nincs Kossuth, kereskedelmi rádiókat hallgatok, és azokból azt hallom, hogy csupa vidámság, és boldogság az élet! Hallottam, hogy vmelyik állatkertben szépen növekednek s medvebocsok, meg , hogy baleset volt az M3-on, és hajnalban megdőlt a hidegrekord! És Én még csodálkoztam rajta, hogy már évek óta azt mondják, nincsen háború....
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3
0
bituman
2026. július 26. 14:19
Alkeszoké a világ! Csak rá kell nézni a fejére, és lerí róla, hogy komoly piás...
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2
0
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