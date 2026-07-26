Kommunikációs tanácsadóként tér vissza Garamvölgyi László

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Az ORFK volt szóvivője hírzárlat helyett gyors tájékoztatást ígér.
Több mint egy évtized után visszatér a rendőrségi kommunikáció élvonalába Garamvölgyi László – számolt be az Index. Mint írták,
az egykori országos szóvivő az új országos rendőrfőkapitány kommunikációs tanácsadójaként kap ismét szerepet, és már első nyilatkozatában világossá tette, milyen irányt tart kívánatosnak: szerinte a hírzárlat a digitális korszakban nem működik, a rendőrségnek gyorsan, nyíltan és érdemben kell tájékoztatnia a nyilvánosságot.
A portál felidézte, Garamvölgyi László a magyar rendőrség egyik legismertebb arca, pályafutását 1980-ban járőrként kezdte, országos ismertségre pedig 1988-ban tett szert, amikor Antal Imrével közösen vezette a Magyar Televízió Levelekre válaszolunk című műsorát. Néhány évvel később,
1992-ben nevezték ki az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivőjévé. Ezt a tisztséget több mint két évtizeden át töltötte be, az utolsó években már az ORFK kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet vállalva a rendőrség nyilvános megszólalásaiban.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál közel másfél évtizedig bűnmegelőzési stratégiát fejlesztett.
A frissen felkért kommunikációs tanácsadó már nyilatkozott is a Blikknek, felvázolva azt a kommunikációs szemléletet is, amelyet az új rendőri vezetés mellett képviselne. Álláspontja szerint a rendőrség kommunikációs feladata nem a hallgatás, hanem az, hogy a nyomozás érdekeinek figyelembevételével gyorsan és érdemben reagáljon a sajtó megkereséseire. „A jól működő, látható, emberközeli rendőrség, a közbiztonság a jogkövető polgárok egyik alapszükséglete, az állam egyik alapvető szolgáltatása. Ha üzleti szempontból világítunk rá, akkor olyan mint egy jól működő brand, egy termék, amit viszont a marketingnek, jelen esetben a kommunikációs szolgálatnak el kell adnia” – válaszolta arra, hogy mi a lényege szerinte a jó rendőrségi kommunikációnak.
Az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte a média képviselőit nem szabad indokolatlanul várakoztatni, a rendőrségnek pedig annyi információt kell megosztania, amennyit az adott ügy lehetővé tesz:
A rendőri kommunikációban nem lehet hírzárlat. A titkolózás hiba, hiszen a jó újságírók elől – pláne a mai digitális, bekamerázott, mobiltelefonnal közvetített, közösségi oldalakon élő világban – nem lehet eltitkolni a híreket. A rendőrség kommunikátorainak információkat kell adniuk, olyat és annyit, amennyit az adott ügy, a nyomozás érdeke megkíván, a sajtó minden megkeresésére, nem várakoztatva a média képviselőit.
Garamvölgyi szerint a jogkövető állampolgárok alapvető igénye egy jól működő, látható és emberközeli rendőrség, a közbiztonság pedig az állam egyik legfontosabb szolgáltatása. Ennek eléréséhez – fogalmazott – korszerű, naprakész és gyors kommunikációra van szükség, amely egyúttal a rendőrségi kommunikáció korábbi, sikeres időszakainak hagyományait is képes felidézni.
Nyitókép: YouTube/Ultrahang