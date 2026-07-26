Kommunikációs tanácsadóként tér vissza Garamvölgyi László

Több mint egy évtized után visszatér a rendőrségi kommunikáció élvonalába Garamvölgyi László – számolt be az Index. Mint írták,

az egykori országos szóvivő az új országos rendőrfőkapitány kommunikációs tanácsadójaként kap ismét szerepet, és már első nyilatkozatában világossá tette, milyen irányt tart kívánatosnak: szerinte a hírzárlat a digitális korszakban nem működik, a rendőrségnek gyorsan, nyíltan és érdemben kell tájékoztatnia a nyilvánosságot.

A portál felidézte, Garamvölgyi László a magyar rendőrség egyik legismertebb arca, pályafutását 1980-ban járőrként kezdte, országos ismertségre pedig 1988-ban tett szert, amikor Antal Imrével közösen vezette a Magyar Televízió Levelekre válaszolunk című műsorát. Néhány évvel később,