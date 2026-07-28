„Amiről most írok, az valószínűleg nem találkozik a magyar emberek többségének jelenlegi érzékelésével. Nem erről beszél az új közmédia, nem erről beszél az új kormány és nem is ezt sugallja a közbeszéd. Ettől azonban még beszélni kell erről.

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész Nyugaton is kialakult egy különös politikai jelenség. A politika egyre kevésbé a valóságról szól, hanem egyre inkább arról, hogy hogyan érzékeljük a valóságot. Ennek részben technológiai oka van. A közösségi média, az algoritmusok, a professzionális politikai kommunikáció, a pénzpiacok pszichológiája és a folyamatos online jelenlét olyan eszközöket adott a politika kezébe, amelyek korábban nem léteztek.