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Amiről most írok, az valószínűleg nem találkozik a magyar emberek többségének jelenlegi érzékelésével.
„Amiről most írok, az valószínűleg nem találkozik a magyar emberek többségének jelenlegi érzékelésével. Nem erről beszél az új közmédia, nem erről beszél az új kormány és nem is ezt sugallja a közbeszéd. Ettől azonban még beszélni kell erről.
Nemcsak Magyarországon, hanem az egész Nyugaton is kialakult egy különös politikai jelenség. A politika egyre kevésbé a valóságról szól, hanem egyre inkább arról, hogy hogyan érzékeljük a valóságot. Ennek részben technológiai oka van. A közösségi média, az algoritmusok, a professzionális politikai kommunikáció, a pénzpiacok pszichológiája és a folyamatos online jelenlét olyan eszközöket adott a politika kezébe, amelyek korábban nem léteztek.
Ma már nem feltétlenül az győz, akinek jobb eredményei vagy jobb megoldási javaslatai vannak, hanem az, aki hosszabb ideig képes fenntartani a hitet abban, hogy minden rendben van. Ez vélhetően nem független attól, hogy a valóság sokak számára kényelmetlen. Ha a hajdan volt erős országok hanyatlanak vagy stagnálnak, annak mindennapi következményeivel senki nem szeret szembesülni. A választók sem örülnek, ha szembesítik őket, különösen ha nincs megoldási javaslat rá.
A kommunikáció ugyan sok mindenre képes, de egyetlen dologra nem: nem képes helyettesíteni a valóságot. Nem tud olcsó energiát előállítani, nem tud gazdasági növekedést teremteni, nem tudja megállítani a demográfiai hanyatlást, és nem tudja visszaállítani a megváltozott a geopolitikai erőviszonyokat.
A valóság előbb-utóbb mindig bekopogtat az ajtón, hiába raktuk ki az ablakon. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a következő évek legfontosabb politikai folyamata a valóság visszatérése lesz. Európában évek óta azt próbálják elhitetni velünk, hogy a gyengébb gazdasági teljesítmény valójában siker. Hogy a versenyképesség romlása egy magasabb rendű morális cél elérésének ára. Hogy az ipar leépülése egy modernebb gazdaság kiépülésének kezdete. Hogy a növekvő katonai kiadások a jóléti állam mellett is fenntarthatók. Hogy minden egyszerre megvalósítható.”
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi