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Orbán Balázs kommunikáció valóság politika

A valóság visszatérése

2026. július 28. 15:29

Amiről most írok, az valószínűleg nem találkozik a magyar emberek többségének jelenlegi érzékelésével.

2026. július 28. 15:29
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Orbán Balázs
Orbán Balázs
Index

„Amiről most írok, az valószínűleg nem találkozik a magyar emberek többségének jelenlegi érzékelésével. Nem erről beszél az új közmédia, nem erről beszél az új kormány és nem is ezt sugallja a közbeszéd. Ettől azonban még beszélni kell erről.

Nemcsak Magyarországon, hanem az egész Nyugaton is kialakult egy különös politikai jelenség. A politika egyre kevésbé a valóságról szól, hanem egyre inkább arról, hogy hogyan érzékeljük a valóságot. Ennek részben technológiai oka van. A közösségi média, az algoritmusok, a professzionális politikai kommunikáció, a pénzpiacok pszichológiája és a folyamatos online jelenlét olyan eszközöket adott a politika kezébe, amelyek korábban nem léteztek.

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Ma már nem feltétlenül az győz, akinek jobb eredményei vagy jobb megoldási javaslatai vannak, hanem az, aki hosszabb ideig képes fenntartani a hitet abban, hogy minden rendben van. Ez vélhetően nem független attól, hogy a valóság sokak számára kényelmetlen. Ha a hajdan volt erős országok hanyatlanak vagy stagnálnak, annak mindennapi következményeivel senki nem szeret szembesülni. A választók sem örülnek, ha szembesítik őket, különösen ha nincs megoldási javaslat rá.

A kommunikáció ugyan sok mindenre képes, de egyetlen dologra nem: nem képes helyettesíteni a valóságot. Nem tud olcsó energiát előállítani, nem tud gazdasági növekedést teremteni, nem tudja megállítani a demográfiai hanyatlást, és nem tudja visszaállítani a megváltozott a geopolitikai erőviszonyokat.

A valóság előbb-utóbb mindig bekopogtat az ajtón, hiába raktuk ki az ablakon. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a következő évek legfontosabb politikai folyamata a valóság visszatérése lesz. Európában évek óta azt próbálják elhitetni velünk, hogy a gyengébb gazdasági teljesítmény valójában siker. Hogy a versenyképesség romlása egy magasabb rendű morális cél elérésének ára. Hogy az ipar leépülése egy modernebb gazdaság kiépülésének kezdete. Hogy a növekvő katonai kiadások a jóléti állam mellett is fenntarthatók. Hogy minden egyszerre megvalósítható.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
negyedik-kokrowatz-3
2026. július 28. 16:55
morális célról beszélsz, buzi? jaber? curtis? dopeman? melyik a morális cél?
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0
2
Sándor
•••
2026. július 28. 16:53 Szerkesztve
Kormányzás helyett a mentelmi jog mögött lapitó többszörös bűnelkövető az általa gondosan kiválasztott kólásdobobozaival luxizik fotózkodik a forma -1 VIP páholyában, miközben üzemanyag kutak zárnak be🤮🤮
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1
0
Sándor
•••
2026. július 28. 16:44 Szerkesztve
Ügyészek Brüsszelben és Magyarországon, 🗣️A magyarok elképedve látják, hogy egy mentelmi jog mögött lapitó, egész eddigi életét megélhetési parazitaként tengető 🗣️bűnök, csalások tömkelegét elkövetett 💩-házi ávósivadék a miniszterelnök és az 🗣️ "AGYHALOTT" "kólásdobobozaival támogatóikkal, a nemzet és a magyar családok ádáz ellenségei 🤮🤮🤮
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0
0
dundi-fan
•••
2026. július 28. 16:26 Szerkesztve
"A valóság előbb-utóbb mindig bekopogtat az ajtón, hiába raktuk ki az ablakon." Megtörtént. Azóta sem tudja a dundi és sleppje feldolgozni. Azóta az a mantra, hogy megújulnak. Ez meg is történt. A dundi kijelentette, hogy ő bizony nem fog megváltozni. Az ő megújulása már le is zárult. A fidesszel kapcsolatban pedig kijelentette, hogy most nincs idő megújulni, mert végveszélyben a demokrácia (majd leült meccset nézni Amerikában). Tehát a fidesz megújulása is lezárult. Mindeközben a dundi fő igeforrása, a vadhajtasok, a legalpáribb stílusban küldi el németh zsocát az anyjába, és készül eltaposni ferenczorsit és navracsicstityát. Az ábrahámrobi művésznéven alkotó rostástitya pedig most tudta magát moderálni, úgyhogy az ökle helyett szavakkal tette helyre, és buzizta le deákdanit. A védvonal a közmédia néhány tucat alkalmazottja miatt aggódik, miközben néma kussba szemléli a mediaworks több ezres leépítését. Megújulás, én így szeretlek. Ui.: gyerekek, gyerekek, ez így biztos nem fog menni.
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