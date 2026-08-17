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ria novosztyi ukrajna oroszország

Ukrajna újabb halálos rakétacsapást mért Oroszországra

2026. augusztus 17. 09:25

Ukrán rakétatámadásban többen meghaltak a nyugat-oroszországi Belgorodi területen fekvő Koloszkovo településen.

2026. augusztus 17. 09:25
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Két sérültnek orvosi ellátást nyújtottak, ők azonban elutasították a kórházi ápolást. A többieket, beleértve a 14 éves gyermeket is, kórházba szállították. A becsapódás helyszínén egy épület leégett, egy autó megrongálódott.  Az ugyancsak határmenti brjanszki régióban lévő Ponurovka községben dróntámadást ölt meg egy civilt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 205 ukrán drónt lőtt le az éjjel, 9 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. 

A RIA Novosztyi hírügynökség a katonai tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy az év eleje óta több mint 100 ezer ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, több mint egyharmadukat júliusban és augusztus első felében. A tárca szerint ugyanebben az időszakban orosz pilóta nélküli repülőszerkezetek mértek csapást az odesszai kikötőben egy Tarantul típusú járőrhajóra, valamint rakodóhelyeket és üzemanyagtartályokat, Izmajil kikötőjében pedig egy rakodóterminált, valamint nyugati hadfelszerelést és legénység nélküli motorcsónakokat tároló hangárokat és raktárakat támadtak.

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
rofirofi
2026. augusztus 17. 10:40
Na gyerünk fideszesek, írjátók le amit majdnem 5 éve minden nap leírtok: "na mostmár aztán Putyler biztos elöveszi a csodafegyvereit amit eddig jól rejtegetett, nem kellett volna az orosz féreg bajszát húzogatani, na most meglátják ám a ukránnácizsidógyíklények!"
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0
0
angolpuska
2026. augusztus 17. 10:28
A terrorista, banderista zselét nem érdeklik az emberi halálok, csak a pénz.
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2
0
auditorium
2026. augusztus 17. 10:13
Még valami. Egy ügyes nyugati riporter próbált meginterjuvolni Moszkva központjában pár járókelőt. Kettő nem nyilatkozott, legyintett, látván a mikrofont és elsietett. Egy bátrabb férfi mosolyogva mondta: "Mi edzettek vagyunk a háborúkban, sok mindent kibirtunk országunk elleni harcban, most is kibirjuk." Csupán egy nyugaton élő orosz merte kimondani, h. tilos tűntetni és ellenvéleményt kinyilvánitani és példaként emlitett pár nevet, akik ma már nem élnek. Mi magyarok ismerjük azokat a választási lehetőségeket, ahol egypártrendszer van.
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1
1
auditorium
•••
2026. augusztus 17. 09:57 Szerkesztve
Az orosz veszteségről a nyugati média keveset tud. Nyugati riportereket nem engednek be, csak a hivatalos tudósitóktól kapunk hirt. Tudósitásuk tartalma megegyezik a Kreml-ével. Látunk azonban naponta fellángoló, füstölgő olajfinomitókat, gáztárolókat, fegyvergyárakat, szállitócégeket Moszkva és Szt.Pétervár körül, ebből látható, hogy az ukrán robbantó drónok egyre jobb technológiával röpködnek akár 15OO km-es távolságra is (nőket is alkalmaznak erre) , mivel több Natoország is segédkezik ebben. Majd csodálkoznak, h. időnként be-beröppen egy-egy orosz drón is a Balti országok területére vagy akár Romániába is, ahol a legnagyobb Nato bázist állitották fel. A BÉKEtárgyalást csak fegyvertszünettel és fegyverembargóval lehet elkezdeni, ha ugyan valamelyik háborúzó országnak ez lenne a célja ???
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