Ukrajna újabb halálos rakétacsapást mért Oroszországra

Két sérültnek orvosi ellátást nyújtottak, ők azonban elutasították a kórházi ápolást. A többieket, beleértve a 14 éves gyermeket is, kórházba szállították. A becsapódás helyszínén egy épület leégett, egy autó megrongálódott. Az ugyancsak határmenti brjanszki régióban lévő Ponurovka községben dróntámadást ölt meg egy civilt.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 205 ukrán drónt lőtt le az éjjel, 9 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség a katonai tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy az év eleje óta több mint 100 ezer ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg, több mint egyharmadukat júliusban és augusztus első felében. A tárca szerint ugyanebben az időszakban orosz pilóta nélküli repülőszerkezetek mértek csapást az odesszai kikötőben egy Tarantul típusú járőrhajóra, valamint rakodóhelyeket és üzemanyagtartályokat, Izmajil kikötőjében pedig egy rakodóterminált, valamint nyugati hadfelszerelést és legénység nélküli motorcsónakokat tároló hangárokat és raktárakat támadtak.