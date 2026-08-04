Az európai jobboldal tovább erősödik, de az egység még mindig kérdéses

A Washington Examiner elemzése szerint az európai jobboldali, nemzeti-konzervatív pártok az elmúlt években látványosan megerősödtek, és több meghatározó országban is reális esélyük nyílt a kormányra kerülésre. A lap kiemeli, hogy az Egyesült Királyságban a Nigel Farage vezette Reform UK vezeti a közvélemény-kutatásokat, Németországban az Alternatíva Németországnak (AfD) a legerősebb pártok közé tartozik, míg Franciaországban a Nemzeti Tömörülés továbbra is a hatalom egyik legfőbb várományosa.

Az elemzés szerint a jobboldali pártokat közös célok kötik össze: a nemzeti szuverenitás erősítése, a bevándorlás visszaszorítása, a globalizáció és a brüsszeli központosítás bírálata. A szerzők ugyanakkor felteszik a kérdést, hogy választási sikereik esetén képesek lesznek-e valóban egységes európai politikai erőt alkotni, vagy a nemzeti érdekek továbbra is felülírják az együttműködést.