Lehetetlen küldetés: az Egyesült Királyság új miniszterelnökének nem lesz könnyű feladata

Az előző hetekben a brit sajtóban körbejárt a következő vicc: „Egy Blair-párti, egy Brown-párti és egy Corbyn-párti besétál egy bárba. A pultos így szól: Mit adhatok, Andy?” A vicc Andy Burnham politikai nézeteit vagy éppen azok hiányát veszi célba. A munkáspárti politikus ugyanis hiába van benne húsz éve a politikában, igazából senki nem tudja, miben is hisz. A pártja mégis őt választotta meg Keir Starmer utódjának, és tőle várják, hogy visszahozza az egyre inkább jobbra tolódó szavazókat. Nem lesz könnyű dolga: Burnham ugyanis a hetedik brit miniszterelnök a brexitreferendum óta, és valószínűleg mindössze néhány hónapja lesz, mielőtt ellene fordulnak a politikai osztállyal elégedetlen szavazók. „Minden miniszterelnök, amikor megkapja a stafétabotot, tudja jól, hogy egy nap majd át kell adnia másnak. Számomra eljött ez a nap” – mondta Starmer utolsó parlamenti felszólalásában. A politikus ezzel a mondatával egy fontos igazságot fogalmazott meg: minden miniszterelnök bukásra van ítélve. Rövid beszédét állva tapsolták – ugyanazok az emberek, akik néhány héttel korábban rákényszerítették a lemondásra, annak ellenére, hogy két éve még történelmi győzelemre vezette a pártot. A jelenet figyelmeztetés volt az utódjának is: bármikor hátba szúrhatják a saját szövetségesei. Burnhamnek annyi előnye lehet az elődjével szemben, hogy huszonöt évnyi tapasztalata van a politikában.

Keir Starmer lemondási beszéde a miniszterelnöki rezidencia előtt

Fotó: Adrian DENNIS / AFP

Andy Burnham 1970-ben született Liverpoolban, édesapja mérnök, édesanyja pedig recepciós volt. A szülei elkötelezett baloldali szavazók voltak, ezért ő már tinédzserként csatlakozott a Munkáspárthoz. Bejutott a Cambridge-re, ahol angol szakon végzett. Diplomája megszerzése után újságíró lett, majd politikai tanácsadói pályára lépett. 2001-ben képviselőnek választották. Dolgozott Tony Blair és Gordon Brown kormányában is, legmagasabb pozíciója az egészségügyi miniszterség volt. 2010-ben elindult a párt vezetéséért, de csak a negyedik helyen végzett. 2015-ben újra megpróbálta, ezúttal Jeremy Corbyn győzte le. A legtöbb brit politikai szakértő szerint azért nem tudta megnyerni a párt egyik szárnyának a támogatását sem, mert soha senki nem volt biztos benne, hol is áll pontosan. Sokáig a Tony Blair-féle jobbközép szárnyhoz tartozott, de aztán Corbyn árnyékkormányában ő lett az árnyék-belügyminiszter. 2017-ben Manchester regionális polgármesterének választották. Idén januárban lehetősége lett volna visszatérni a parlamentbe, amikor egy manchesteri képviselő, Andrew Gwynne lemondott a tisztségéről, a párt vezetése azonban megakadályozta, hogy jelöltesse magát. Látván viszont a Munkáspárt gyenge eredményeit Anglia-szerte a tavaszi önkormányzati választáson és azt, hogy egyre fogy a levegő Starmer körül, felmerült, hogy Burnham lehetne az új vezető. A párt szabályai szerint azonban csak hivatalban levő parlamenti képviselők indulhatnak el a Munkáspárt vezetéséért, ezért Burnhamet valahogy be kellett juttatni a Westminsterbe. E célból Makerfieldben lemondott egy képviselő, majd Burnham a választókerület munkáspárti jelöltje lett, és elsöprő győzelmet aratott a választáson. Ezzel megnyílt az út: néhány órával az után iktatták be képviselőnek, hogy Starmer lemondott. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz kihívója a Munkáspárt vezetéséért, és valóban: harmadik próbálkozásra megválasztották a párt vezetőjének, ami egyben azt is jelentette, ő követi Starmert a miniszterelnöki székben. Az átmenet szokatlanul rövidre sikeredett, így nagy kérdés, Burnham fel tudott-e készülni a feladatra.