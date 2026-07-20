Lemondott a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer

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Alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén.
Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer III. Károly királynak. A Buckingham-palota bejelentése szerint az uralkodó elfogadta Starmer lemondását.
Starmer, aki alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt elmondott utolsó miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, hogy munkája befejeződött, de
kormányfőként eltöltött időszakában sikerült Nagy-Britanniát és a Munkáspártot is megerősítenie.
Beszéde után hajtatott felesége társaságában a Buckingham-palotába, ahol az uralkodó audiencián fogadta a házaspárt. Keir Starmer az audiencia során ajánlotta fel lemondását a kormányfői posztról, és kérését a palota hivatalos beszámolója szerint III. Károly elfogadta.
Starmer ezután a Munkáspárt kormányzati tisztség nélküli alsóházi képviselőjeként távozott a palotából.
(MTI)
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP