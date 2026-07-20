Lemondott a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer

Napközben nem lehet megmaradni az utcán, viszont késő estig kint lennének az emberek, hogy meccset nézzenek, lehüljenek vagy végre szocializálódjanak

Szerencsére viszont Budapest nem ül fel az ilyen provokációnak. A teraszok és a kocsmák a kerületi rendeletek szerint akkurátusan zárnak, menjen szépen mindenki haza, a közteres pedig teszi a dolgát és megb*sz ha ciccentesz egy sört.