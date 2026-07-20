Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
07. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
keir starmer buckingham - palota lemondás munkáspárt

Lemondott a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer

2026. július 20. 13:19

Alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén.

2026. július 20. 13:19
null

Benyújtotta lemondását hétfőn a brit miniszterelnöki tisztségről Keir Starmer III. Károly királynak. A Buckingham-palota bejelentése szerint az uralkodó elfogadta Starmer lemondását.

Starmer, aki alig több mint két évig állt a munkáspárti brit kormány élén, a Downing Street-i miniszterelnöki hivatal előtt elmondott utolsó miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, hogy munkája befejeződött, de 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

kormányfőként eltöltött időszakában sikerült Nagy-Britanniát és a Munkáspártot is megerősítenie.

Beszéde után hajtatott felesége társaságában a Buckingham-palotába, ahol az uralkodó audiencián fogadta a házaspárt. Keir Starmer az audiencia során ajánlotta fel lemondását a kormányfői posztról, és kérését a palota hivatalos beszámolója szerint III. Károly elfogadta.

Starmer ezután a Munkáspárt kormányzati tisztség nélküli alsóházi képviselőjeként távozott a palotából.

(MTI) 

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. július 20. 15:52
Teljesen mindegy, beraknak egy újabb hülyét, aki biodíszlet lesz ugyanúgy!
Válasz erre
1
0
Canadian
2026. július 20. 15:47
Ez a szarházi két év alatt is annyi kárt okozott, hogy kérdéses, hogy Nagy Britannia ismét lábra tud-e állni. Ez elég rossz ómen Magyarországra nézve, mivel Nárcisz Peti is pontosan olyan karakter, mint Starmer. A globalisták minden országba ilyen vezetőket akarnak.
Válasz erre
1
0
kisskiss-6
2026. július 20. 14:56
🍓 H​​e​​​l​​y​​​i​​​ ​​​c​s​​​a​j​​​ok ​szexre ​​​m​​​á​​​r​a​:​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​.​𝗧​​​𝗢​​𝗣
Válasz erre
0
0
partikislajoska
2026. július 20. 14:53
Jó lesz kalaptartónak (annak idején John Majorről írták)! Nem kell sajnálni, rossz politikus nem vész el. Várja a NATO vagy valamelyik nagyvállalat igazgatótanácsa.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!