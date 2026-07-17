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Munkáspárt Keir Starmer Anglia Nagy Britannia

Starmer pénteken a Munkáspárt, hétfőn a brit kormány éléről távozik

2026. július 17. 06:27

Utódja Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz mindkét pozícióban.

2026. július 17. 06:27
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Pénteken távozik a kormányzó Munkáspárt éléről Keir Starmer brit miniszterelnök. Utódja Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz, akit a Labour erre a célra összehívott rendkívüli kongresszusa választ meg a párt új vezetőjévé. Burnham hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király hivatalosan megbízza a kormányalakítással.

Utóbbi június 22-én jelentette be, hogy a párt és a kormány éléről is búcsúzik. Döntését az előző hónapok belpolitikai botrányai, valamint a májusi angliai helyhatósági, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereségek előzték meg. A miniszterelnök népszerűsége jelentősen visszaesett, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas rangú tagja is lemondásra szólította fel.

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Andy Burnham egyedüli jelöltként indult a pártvezetői tisztségért. Június 18-án 

egy manchesteri elővárosban tartott időközi parlamenti választáson a szavazatok 55 százalékát szerezte meg, ami jóval meghaladja a Munkáspárt országos, mintegy 20 százalékos támogatottságát.

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A győzelemmel képviselőként bekerült a londoni alsóházba.

Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy indulhasson a pártvezetői, illetve a miniszterelnöki tisztségért, mivel a brit alkotmányos szokásjog alapján a kormány tagjai csak parlamenti képviselők lehetnek. A választókerület korábbi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért mondott le mandátumáról, hogy Burnham indulhasson az időközi választáson és parlamenti helyet szerezhessen, akinek szerdáig kellett összegyűjtenie az alsóházi Labour-frakció legalább 20 százalékának a támogatását. A 403 fős frakcióban ez minimum 81 képviselő írásos ajánlását jelentette, a volt manchesteri polgármester azonban már a hét elejére 379 támogatást szerzett.

A Labour szabályzata szerint Burnhamnek a párthoz kötődő 11 szak- és több más társadalmi szervezet közül legalább három támogatását is el kellett nyernie, végül nyolcan álltak be mögé hivatalosan. Ezzel véglegessé vált, hogy 

a Munkáspárt és a brit kormány élén Andy Burnham váltja a leköszönő Keir Starmert.

A Downing Street korábbi tájékoztatása szerint Starmer a jelenlegi parlamenti ciklus végéig megtartja képviselői mandátumát. A távozó kormányfő több alkalommal is hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatni fogja utódja munkáját.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

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Összesen 2 komment

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Párhuzamos különvélemény
2026. július 17. 07:54
...új miniszterelnöknek, anélkül persze, hogy a briteknek ebbe bármi beleszólása lenne. De ezt már megszoktuk, így szokott ez lenni, ez a haladó demokratikusság. Allah áldja meg őket!
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