Starmer pénteken a Munkáspárt, hétfőn a brit kormány éléről távozik

Most már biztos, ki lesz Nagy-Britannia új baloldali kormányfője
Andy Burnham újabb lépést tett a brit miniszterelnöki szék felé.
Utódja Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz mindkét pozícióban.
Pénteken távozik a kormányzó Munkáspárt éléről Keir Starmer brit miniszterelnök. Utódja Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz, akit a Labour erre a célra összehívott rendkívüli kongresszusa választ meg a párt új vezetőjévé. Burnham hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király hivatalosan megbízza a kormányalakítással.
Utóbbi június 22-én jelentette be, hogy a párt és a kormány éléről is búcsúzik. Döntését az előző hónapok belpolitikai botrányai, valamint a májusi angliai helyhatósági, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereségek előzték meg. A miniszterelnök népszerűsége jelentősen visszaesett, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas rangú tagja is lemondásra szólította fel.
Andy Burnham egyedüli jelöltként indult a pártvezetői tisztségért. Június 18-án
egy manchesteri elővárosban tartott időközi parlamenti választáson a szavazatok 55 százalékát szerezte meg, ami jóval meghaladja a Munkáspárt országos, mintegy 20 százalékos támogatottságát.
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Andy Burnham újabb lépést tett a brit miniszterelnöki szék felé.
A győzelemmel képviselőként bekerült a londoni alsóházba.
Ez elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy indulhasson a pártvezetői, illetve a miniszterelnöki tisztségért, mivel a brit alkotmányos szokásjog alapján a kormány tagjai csak parlamenti képviselők lehetnek. A választókerület korábbi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért mondott le mandátumáról, hogy Burnham indulhasson az időközi választáson és parlamenti helyet szerezhessen, akinek szerdáig kellett összegyűjtenie az alsóházi Labour-frakció legalább 20 százalékának a támogatását. A 403 fős frakcióban ez minimum 81 képviselő írásos ajánlását jelentette, a volt manchesteri polgármester azonban már a hét elejére 379 támogatást szerzett.
A Labour szabályzata szerint Burnhamnek a párthoz kötődő 11 szak- és több más társadalmi szervezet közül legalább három támogatását is el kellett nyernie, végül nyolcan álltak be mögé hivatalosan. Ezzel véglegessé vált, hogy
a Munkáspárt és a brit kormány élén Andy Burnham váltja a leköszönő Keir Starmert.
A Downing Street korábbi tájékoztatása szerint Starmer a jelenlegi parlamenti ciklus végéig megtartja képviselői mandátumát. A távozó kormányfő több alkalommal is hangsúlyozta, hogy teljes mértékben támogatni fogja utódja munkáját.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan