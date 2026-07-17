Starmer pénteken a Munkáspárt, hétfőn a brit kormány éléről távozik

Pénteken távozik a kormányzó Munkáspárt éléről Keir Starmer brit miniszterelnök. Utódja Andy Burnham, Manchester korábbi polgármestere lesz, akit a Labour erre a célra összehívott rendkívüli kongresszusa választ meg a párt új vezetőjévé. Burnham hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Starmertől, miután III. Károly király hivatalosan megbízza a kormányalakítással.

Utóbbi június 22-én jelentette be, hogy a párt és a kormány éléről is búcsúzik. Döntését az előző hónapok belpolitikai botrányai, valamint a májusi angliai helyhatósági, illetve a walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereségek előzték meg. A miniszterelnök népszerűsége jelentősen visszaesett, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas rangú tagja is lemondásra szólította fel.