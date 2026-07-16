Máig emlékszem Messi első bajnokijára. Ronaldinho passzára, a lesre, aztán arra, hogy ugyanezt megismétlik. Megőriztem azt a DVD-t, amelyre kiírtam azt a meccset, amelyen három gólt szerzett a Real Madrid ellen. Szinte az összes mérkőzését láttam a Barcelonában (bajnokit nem nagyon hagytam ki) – természetesen tévén, laptopon –, még Kluivert miatt lettem Barca-szurkoló, néztem a meccseit, aztán valahogy ottragadtam.

Mióta Puyol visszavonult számomra már nem ugyanolyan a futball, de igazán az tört meg, ahogyan Messi elhagyta a Barcelonát. Akkor a futballvilág – számomra – varázstalanítva lett.

A PSG-ben dacosan nem néztem meg, az amerikai összefoglalókat is csak hébe-hóba követem.