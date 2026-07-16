Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lionel Messi világbajnokság Anglia Argentína

Minden idők legjobbja?

2026. július 16. 13:01

Ha Messiék megvédik a címüket, akkor szerintem sokan fogják azt gondolni, amit én. Olyan szerencsések voltunk, hogy végignézhettük a világ valaha volt legjobb játékosának a pályafutását.

2026. július 16. 13:01
null
Mező Gábor
Mező Gábor
Facebook

„Minden idők legjobbja? 

Az angolok az előrejelzések szerint négyszer-ötször biztosan megnyerték már az elmúlt idők Európa-bajnokságait, világbajnokságait. Aztán mindig elhasaltak. Régebben egészen korán, mostanában már a végjátékban. Újra és újra. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Én utoljára 1996-ban drukkoltam igazán nekik, leginkább azért, mert a németek ellen szurkoltam. Azt a csapatot még nagyon lehetett kedvelni, tele volt ikonikus focistákkal, egy része piás volt, de igazán tudtak küzdeni. Meg lőni. Majd jött Scholes, Gerrard és a többiek és a fájdalmas kudarcok. Az angol (bulvár)média mindig is nevetséges volt, először az egekig dicsérte a válogatottat, aztán lenyomta a porba. A mostani angol válogatotthoz már semmi kötődésem nincs. 

Máig emlékszem Messi első bajnokijára. Ronaldinho passzára, a lesre, aztán arra, hogy ugyanezt megismétlik. Megőriztem azt a DVD-t, amelyre kiírtam azt a meccset, amelyen három gólt szerzett a Real Madrid ellen. Szinte az összes mérkőzését láttam a Barcelonában (bajnokit nem nagyon hagytam ki) – természetesen tévén, laptopon –, még Kluivert miatt lettem Barca-szurkoló, néztem a meccseit, aztán valahogy ottragadtam. 

Mióta Puyol visszavonult számomra már nem ugyanolyan a futball, de igazán az tört meg, ahogyan Messi elhagyta a Barcelonát. Akkor a futballvilág – számomra – varázstalanítva lett. 

A PSG-ben dacosan nem néztem meg, az amerikai összefoglalókat is csak hébe-hóba követem. 

2022-ben, a döntő alatt elpityeredtem magam a második góljánál. Nem hiszem, hogy a magyar válogatotton kívül – ami természetesen teljesen más »szint« – szurkoltam volna annyira egyetlen csapatnak is, mint akkor az argentin válogatottnak. Természetesen miatta. Úgy járt neki és hazájának az a közös siker, ahogyan nekünk, a mi generációnknak (Csank Jánosék és az 1–12 »gyermekei«) a 2016-os Európa-bajnoki szereplés. 

Tegnap a balatonföldvári Drink Bárban többször is felüvöltöttem. Szerencsére mások is így tettek. Az angolok gólja után mondtam a fiamnak, hogy ne adja fel. Egyenlíteni fog Argentína. Aztán mondtam, hogy ezt meg is nyerik most, még a rendes játékidőben. Nem vagyok jós, egyszerűen hittem ebben, s még inkább reméltem. 

Elképesztő volt végignézni, ahogyan az argentin válogatott beszorította az angolokat, a töketlen Tuchel persze a segítségükre volt, úgy játszottak, mintha egy megyei csapat védené a kapuját a Manchester United ellen. Tele klasszisokkal, méregdrága, szerintem gyakran túlértékelt játékosokkal. A labda megint nem hazudott (sokszor szokott, ez is egy közhely persze), az angolok fociztak, az argentinok csatáztak, szenvedtek, s végig hittek. Isten mögöttük állt. Nem Isten keze. Isten. 

»Ma megtettük az utolsó lépést, és elértük, amit mindannyian akartunk. Most már Isten kezében van a sorsunk« – mondta Messi a mérkőzés után. 

Anglia, az egykori világbirodalom szíve, a futball atyja, kedvenc zenekaraim szülőhazája pedig ott áll kifosztva, nincstelenül. Saját magát rabolta ki. Beállt bekkelni hátha kihúzza valahogy. Nem húzta ki. (Legutóbbi traumánk... az írek elleni meccs...) Vajon a régi favágók, piások, rakodómunkások, acélszívű klasszisok is kikaptak volna? Lehet. Lehet, hogy nem. 

Hogy mi lesz vasárnap, nem tudom. A vébé előtt erről a döntőről álmodtam. Barcelona-szurkolóként ez azt hiszem, érthető. Viccesen azt mondtam a fiamnak, hogy remélem, Argentína nyer 3–2-re. Messi szerezzen egy mesterhármast, Yamal és Pedri meg egy-egy gólt. 

Ha Messiék megvédik a címüket, akkor szerintem sokan fogják azt gondolni, amit én. Olyan szerencsések voltunk, hogy végignézhettük a világ valaha volt legjobb játékosának a pályafutását.”

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
xerxesz
2026. július 16. 15:33
természetesen Mező Gábor azt ír ki a hivatalos facebook-oldalára, amit csak akar... de hogy a mandiner ezt miért is szemlézi, az nem teljesen világos... én ugyanis spanyol-angol döntőt szerettem volna, és mérhetetlenül arcátlannak és beképzeltnek tartom Messi-t... szerintem ő a futball magyarpétere... és ne nevezzük már a bírókat isteneknek, mert nagyon benne volt a kezük, lábuk, sípjuk, hogy Argentina döntőt játszik... és igen, azt szeretném, hogy Spanyolország nyerjen, 7-0-ra, és mind a hét gól Cucurella szerezze, mert ő a Real Madrid játékosa... Hala Madrid!
Válasz erre
0
3
zakar zoltán béla
2026. július 16. 15:11
nyet
Válasz erre
1
0
trokadero
•••
2026. július 16. 14:48 Szerkesztve
Vasárnap, az első félidőben is jön egy gól a Messi távolból.
Válasz erre
0
1
lilafan
2026. július 16. 14:43
Fantasztikusan játszott Argentína Egyiptom és Anglia ellen is...20 percig. Addig lazsáltak ki tudja miért!? Az angol talált gól után elkezdtek focizni és...az angoloknak vége volt. Messze jobb csapat az argentín. A döntőben remélem örömfocit láthatunk a VB két legjobb csapata között. Spanyoloknak drukkolok de ha Messiék nyernek akkor sem lesz rossz kedvem. Érdemes volt Messi arcát nézni a 2 meccs végén...na ezért érdemes még futballt nézni.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!