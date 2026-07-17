Jó pár milliárd dollárral megdobta az amerikai gazdaságot a világbajnokság

Brian Moynihan, a Bank of America vezérigazgatója kifejtette: a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az Egyesült Államokban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol. Gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni.

A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna.