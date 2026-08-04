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gazdaság Tisza-kormány MFB

Felülvizsgálja a Tisza-kormány a magánpiaci hitelezést

2026. augusztus 04. 21:55

A cél, hogy jelentősen csökkenjen az állami kockázatmegosztás szintje.

2026. augusztus 04. 21:55
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A Magyar Közlönyben megjelent: a Tisza-kormány felülvizsgálja a magánpiaci hitelezéshez kapcsolódó állami támogatásokat, garanciákat.

A cél a támogatott hitelezés reformja. A Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvény módosítása után Magyar Péter kormányfő azzal bízta meg Kapitány István gazdasági minisztert, hogy Kármán András pénzügyminiszter bevonásával, az uniós források lehívása érdekében rendelje el a magánszektor hitelezéséhez kapcsolódó kormányzati támogatások, beleértve a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) finanszírozási gyakorlatának felülvizsgálat.

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A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen az állami kockázatmegosztás szintje, erősödjön a bankok saját hitelkockázat-értékelése, és kedvezőbbé váljanak a garanciafedezeti arányok.

Augusztus 12-ig felül kell vizsgálni az összes állami viszontgarancia amortizációs ütemtervét, augusztus 17-ig el kell készíteni azt a kormányhatározat-tervezetet, amely kötelezettséget vállal az állami garanciák GDP-hez viszonyított arányának az uniós átlagra történő csökkentésére.

A kormány megreformálja a Széchenyi Kártya programot. A tervek szerint augusztus végén a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ és a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ esetében a nettó ügyleti kamatot az aktuális 3 havi BUBOR szintjéhez kötik, a kötelezően előírt garanciák igénybevétele pedig csak választható opció lesz.

A kormány 12 800 milliárd forintról 11 200 milliárd forintra csökkenti az idei évre megállapított állami viszontgaranciák felső határát.

Kármán András pénzügyminiszternek már a fentiek alapján kell számolnia a 2027-es költségvetés tervezésekor. A kormány – az MFB Zrt. bevonásával – felülvizsgálja az állami hitelnyújtáshoz és kockázatmegosztáshoz biztosított állami garanciákat. Korlátoznák az államháztartás MFB-műveletekkel szembeni kitettségét. Fokozatosan megszüntetnék a szükségtelen állami garanciákat, így a kamatkiegyenlítési rendszert is. A mostani döntés előzménye, hogy 

a törvény szerint átláthatóbbá kell tenni a bank működését, mivel korábban több bírálat érte az MFB-t a magántőkealapokba történő állami befektetések miatt.

A Transparency International Magyarország július 16-án tett büntetőfeljelentést a Legfőbb Ügyészségen, miután rendszerszintű problémákat láttak az alapok, kezelőik és a céltársaságok tulajdonosai között. Az öt alapba a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és az MFB Invest összesen 281 milliárd forintnyi állami forrást fektetett. Az ügyben a rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 63 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 04. 23:36
Elzavarni a keleti befektetőket...
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0
0
europész
2026. augusztus 04. 23:23
Azt hiszem lassan el kell kezdeni a bankokból kiszedegetni az ott elhelyezett pénzeszközeinket.
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1
0
kulakman
2026. augusztus 04. 23:00
Emberek ezt a püffedt arcú drogos bamba embert hoztátok ránk, pl a széchenyi kártya , az egy jó lehetőség volt, volt!
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2
0
szandi-mandi-2
2026. augusztus 04. 22:58
Ez jó lépés lesz. A magyar KKV-k, és magyar bankok ugyan nem fognak örülni ennek, de az eddig már elvállalt garanciák kifizetése nem kerülhető meg a költségvetés részéről. Hitelezés csökken, GDP csökken, költségvetési kiadások 2 év múlva mérséklődnek. Szakemberek ezek, csak hülyék (szerencsére). A téma bonyolult, nagyon kevés szakember ért a hitelgaranciák világához.
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1
0
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