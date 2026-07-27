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gazdaság rendszer zrínyi miklós magyarország

Az Magyar Péter áfiuma ellen való orvosság 3. cikk

2026. július 27. 09:41

„Ez a rendszer sokkal törékenyebb, mint amilyennek kívülről látszik.” Nem tehetek róla, valamiért mindig azon kattog az agyam, hogy a történelem ismétli önmagát.

2026. július 27. 09:41
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Kurucz Dániel
Kurucz Dániel
Köztér

»Ez a rendszer sokkal törékenyebb, mint amilyennek kívülről látszik.«

Nem tehetek róla, valamiért mindig azon kattog az agyam, hogy a történelem ismétli önmagát. 2026 Magyarországát pedig már-már félelmetes pontossággal megfejtette Zrínyi Miklós valamikor még 1661-ben – feltéve, hogy egy kicsit használjuk a fantáziánkat. A »Ne bántsd a magyart! Az török áfium elleni orvosság« című politikai röpirat amúgy a magyar hadtudományi és politikai irodalom egyik legfontosabb alapműve. De nézzük meg tömören tíz pontban a lényegét.

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TL;DR

Zrínyi akkoriban nem az infláció vagy a reálbér növekedése miatt aggódott, hanem amiatt, hogy lesz-e egyáltalán még Magyarország. Ezért először is fel akarta rázni a népet, hogy meghallgassák a tervét.

1. Szerinte a magyar nemzetet elaltatta a hamis biztonságérzet, a halogatás és a nemtörődömség, miközben a halálos veszély (a török) már a spájzban volt. Ebből a kábult álomból akarta felrázni a kor Pató Pál urait. 2026-ban minket a folyamatos gazdasági fejlődés ígérete altat el. A hit a globális gazdaságban, hogy »úgyis meglesz az újabb iPhone-om.« Cserébe az állam legfeljebb az adók megfizetését és a törvények – legalább minimális – betartását várja el. Ez nem a siker receptje, valljuk be! Se félsz, se komolyabb célok nincsenek a rendszerben. Pedig a mindenkori magyar gazdaság Trianon óta Európa legsebezhetőbb gazdaságai közé tartozik. Tehát kellenek a generációs közös célok: pl. harc a magyar multikért, az aszály, és a demográfiai válság ellen stb.

2. Zrínyi bemutatja az Oszmán Birodalom katonai gépezetét, és figyelmeztet, hogy a török, ha akarja, pik-pak felszámolja az országot, ami aztán eltűnik a történelem süllyesztőjében. Hozzátéve, hogy érdek nélkül külföldről senki sem fog segíteni. (Igaza lett!)

Most, hogy az elnyomó NER-diktatúra véget ér, türelmesen lehet várni, hogy végre kibújjanak a földből az ütőképes magyar multik, amelyek nélkül a modern Magyarország új gazdasági szerkezete elképzelhetetlen. Ha kibújtak, jöhet az állam, és apolitikus módon dédelgetheti óriássá a magyar Microsoftokat, Teslákat.

3. Most jön a kedvenc részem. Zrínyi élesen bírálta a korszak elavult védelmi rendszerét és a feudális nemesi felkelést (insurrectio). Szerinte a fegyelmezetlen, képzetlen és lusta nemesek alkalmatlanok egy modern, professzionális és jól szervezett török hadsereg megállítására. (!) Most akkor aktualizáljuk az állításokat közel 400 év távlatából, és cseréljük ki a »védelmi rendszer«, valamint a »nemes« szavakat a magyar gazdaságra, a NER-re, a közgondolkodásra, az állam működésére, – amire akarjuk. Schiffer Andrásék már 2013-ban megénekelték, hogy összeszerelő üzem lettünk. Igaz,
de már előtte is azok voltunk. Talán félelemből, talán csak úszva az árral, de Magyarország mintha kerülné a II. világháború óta a kutatás-fejlesztésbe, az innovációba történő komolyabb befektetést. Jellemzően Magyarországon a GDP kb. 1,4%-át fordítják K+F-re, az Uniós átlag 2,24%, de pl Finnországban, Dániában már 3% fölött van. 

A magyar gazdaságban a nagy árbevételű cégek döntő többsége nem magyar, hanem Magyarországon működő külföldi multi. A tisztán hazai gyökerű, külföldön is terjeszkedni képes óriásvállalatok száma pedig még régiós szinten is alacsonynak számít. Ráadásul ezek a cégek sem jellemzően a jövő technológiáinak letéteményesei. Félreértés ne essék, szuper, hogy egyáltalán van Szikszón a Hell, vagy Kisvárdán a Master Good, de
egyik sem lesz a ChatGPT konkurenciája. Ugyanakkor külföldön is sikeres magyar multik nélkül nem lesz a magyar gazdaság sem sikeres.

4. Zrínyi fő mondanivalója, »orvossága«: egy állandó, reguláris, hazai toborzású nemzeti hadsereg felállítása. Híres jelszava hozzá pedig a »Da mihi exercitum!« (Adj nekem hadsereget!). 

Ezt ma úgy is lefordíthatnánk, hogy: emberek, ötleteljetek, vállalkozzatok, kockáztassatok! Állam, te meg támogass minket, ahogy csak tudsz!

Amíg az ország a KATA visszavezetésénél tart, addig pl. Finnországban a startupok és a belőlük kinőtt nagy cégek (scaleupok) a finn GDP 3%-át úgy adják, hogy közben a növekedési ütemük miatt az ország gazdasági motorjának számítanak. Csak összehasonlításképp a majdnem feleakkora lélekszámú Finnországban kb. 4000 életképes startup termel évi kb. 12 milliárd eurót, ez nálunk kb. 2000 startup esetén 1,5 milliárd euróra rúg csupán.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. július 27. 11:02
Oktatás-nevelés végig megmaradt valójában haladár-nem lajhár kezelésben. A családi nevelés is bemutatkozott: csal, ád lehetőséget a nem -nevelésnek, félrenevelésnek. Konzum apaanya hoz konzumidióta boldoságot. Vissza a kezdetekhez!
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0
0
Héja
2026. július 27. 10:55
Újabb okoskodás. Szerző kritizálni tud, cselekvésről szüó sincs. Tele a tököm az efféle megmondókkal.
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1
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ben2
2026. július 27. 10:50
"A magyar gazdaságban a nagy árbevételű cégek döntő többsége nem magyar, hanem Magyarországon működő külföldi multi. " Nyilván azok, ha egyszer a Horn kormány alatt az egész gazdaságot eladtál szotyiért a nyugati multiknak. Hogy is történt mindez: 1. A kommunista diktatúra alatt Magyarország a Szovjet Unió kedvéért vett fel nyugati hiteleket, cserébe mi lehettünk a legvidámabb barakk. 2. A rendszerváltás előtt Soros összegyűjtötte az összes számottevő ellenzéki közgazdászt és bankárt, majd aláírattak velük egy megállapodást, hogy bármi is jöjjön a kommunizmus bukása után, Magyarország nem fogja kérni a nyugati hitelek elengedését. 3. Már az MDF kormányra is próbálták rákényszeríteni, de igazából Horn Gyula alatt teljesedett ki a koncepció, hogy a magyar államadósságot az állami cégek áron aluli privatizációjából fizessék vissza. Cserébe a szoci oligarchák lenyúlhatták a maradékot. ...
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2
0
ben2
•••
2026. július 27. 10:49 Szerkesztve
... folyt ... 4. Ahhoz, hogy a külföldi multik ne csak piacot vásároljanak, Hornék elengedték a céges adókat, a költségvetési egyensúlyhoz pedig megemelték a munkavállalókat terhelő adókat. A multik tehát kevesebb adót fizettek, de azt is főleg az alkalmazottak után. Ez a magyar vállalkozásokat gyakorlatilag padlóra küldte, beindult a feketén foglalkoztatás. 5. A horni gazdaságpolitika aztán hosszú távon is meghatározta a magyar gazdaság pályáját. A multik dominanciáját nem lehet egyik napról a másikra a munkanélküliség elszabadulása nélkül letörni. Ha pedig az állam beáll akár a magyar tulajdoni arány növelése mögé, akár megtolja valamelyik magyar startupot, a külföldi multik pénzén megindul a NER-ezés, maffiaállamozás, a "piacgazdaság lábbal tiprása", "az állam ne avatkozzon bele", "az európai értékek védelme" és a többi mantra. Tehát tök jók az ilyen "legyenek magyar multik", meg bezzegfinnország szólamok, de semmi közük a valósághoz.
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