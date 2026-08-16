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krisztus jézus szűz mária antonello da messina ferragosto alkotás festmény

Reneszánsz remekművet loptak el egy szicíliai múzeumból

2026. augusztus 16. 19:58

Négy, Antonello da Messinának tulajdonított festményt loptak el egy szicíliai múzeumból.

2026. augusztus 16. 19:58
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Négy, a 15. századi itáliai reneszánsz jelentős festőjének, Antonello da Messinának tulajdonított mű tűnt el szombat este a messinai regionális múzeumból.

A betörők a Ferragosto ünnepe (Szűz Mária mennybemenetele – Nagyboldogasszony) alatt jutottak be az épületbe, miközben a város figyelmének jelentős részét a hagyományos La Vara vallási fesztivál kötötte le.

A tolvajok a riasztórendszert kijátszva felnyitották a festményeket őrző biztonsági vitrint, írja a Telex.hu.

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Eredetileg hat alkotást vittek magukkal, két festményt azonban később ismeretlen okból az épületen kívül, egy alacsony falon hagytak.

Az ellopott négy mű közül három a Polittico di San Gregorio című oltárkép fennmaradt öt táblájának része. Az eredetileg hat részből álló oltárképet a San Gregorio-kolostor számára készítették, amely az 1908-as messinai földrengés során elpusztult.

A negyedik alkotás egy kisebb, kétoldalas festmény. Egyik oldalán Szűz Mária és a gyermek Jézus látható egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus.

A mű korábban a Wilhelm Soldan-gyűjteményben volt, majd 2003-ban került a szicíliai tartomány tulajdonába, miután Antonello da Messina alkotásaként azonosították.

Az 1430 körül született Antonello da Messina az itáliai reneszánsz egyik meghatározó festője volt. Nápolyban tanult, ahol a provence-i és flamand művészet hatása is érte. Jelentős szerepet tulajdonítanak neki abban, hogy a flamand olajfestészeti technikák elterjedtek Itáliában.

Műveinek rendkívüli értékét jól érzékelteti, hogy az olasz állam idén februárban 14,9 millió dollárért vásárolta meg New Yorkban a festő egyik ritka, 1460 körül készült Ecce Homo című alkotását, hogy az visszakerüljön Olaszországba.

Valentina Certo, a Messinai Egyetem művészettörténésze szerint a mostani lopás különösen fájdalmas, mivel az elvitt művek az 1908-as földrengést is átvészelték. A természeti katasztrófa során számos felbecsülhetetlen értékű műalkotás, történelmi dokumentum és kulturális emlék semmisült meg.

A hatóságok a műkincspiacot is vizsgálják

A messinai ügyészség nyomozást indított. A múzeumot több térfigyelő kamera és fejlett riasztórendszer védi, ezért a nyomozók azt is vizsgálják, miként tudták a betörők kijátszani a biztonsági rendszereket.

A hatóságok szerint az sem kizárható, hogy a festményeket az illegális műkincspiac számára szerezték meg.

Az olasz Ansa hírügynökség szerint azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a lopást egy műkereskedő megrendelésére hajtották végre.

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter közölte, hogy bízik abban, hogy a rendőrség azonosítja az elkövetőket és megtalálja az ellopott műalkotásokat.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 2 komment

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ittésmost
2026. augusztus 16. 21:18
De szép képek !
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rugbista
2026. augusztus 16. 21:09
Nem annyira híres, mint amennyire fontos festő volt, és nem sok műve maradt fent. Remélem, a rablók ugyanolyan hülyék voltak, mint a "Círóék" a Szépművészeti Múzeumban.
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