Reneszánsz remekművet loptak el egy szicíliai múzeumból

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Négy, Antonello da Messinának tulajdonított festményt loptak el egy szicíliai múzeumból.
Négy, a 15. századi itáliai reneszánsz jelentős festőjének, Antonello da Messinának tulajdonított mű tűnt el szombat este a messinai regionális múzeumból.
A betörők a Ferragosto ünnepe (Szűz Mária mennybemenetele – Nagyboldogasszony) alatt jutottak be az épületbe, miközben a város figyelmének jelentős részét a hagyományos La Vara vallási fesztivál kötötte le.
A tolvajok a riasztórendszert kijátszva felnyitották a festményeket őrző biztonsági vitrint, írja a Telex.hu.
Eredetileg hat alkotást vittek magukkal, két festményt azonban később ismeretlen okból az épületen kívül, egy alacsony falon hagytak.
Az ellopott négy mű közül három a Polittico di San Gregorio című oltárkép fennmaradt öt táblájának része. Az eredetileg hat részből álló oltárképet a San Gregorio-kolostor számára készítették, amely az 1908-as messinai földrengés során elpusztult.
A negyedik alkotás egy kisebb, kétoldalas festmény. Egyik oldalán Szűz Mária és a gyermek Jézus látható egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus.
A mű korábban a Wilhelm Soldan-gyűjteményben volt, majd 2003-ban került a szicíliai tartomány tulajdonába, miután Antonello da Messina alkotásaként azonosították.
Az 1430 körül született Antonello da Messina az itáliai reneszánsz egyik meghatározó festője volt. Nápolyban tanult, ahol a provence-i és flamand művészet hatása is érte. Jelentős szerepet tulajdonítanak neki abban, hogy a flamand olajfestészeti technikák elterjedtek Itáliában.
Műveinek rendkívüli értékét jól érzékelteti, hogy az olasz állam idén februárban 14,9 millió dollárért vásárolta meg New Yorkban a festő egyik ritka, 1460 körül készült Ecce Homo című alkotását, hogy az visszakerüljön Olaszországba.
Valentina Certo, a Messinai Egyetem művészettörténésze szerint a mostani lopás különösen fájdalmas, mivel az elvitt művek az 1908-as földrengést is átvészelték. A természeti katasztrófa során számos felbecsülhetetlen értékű műalkotás, történelmi dokumentum és kulturális emlék semmisült meg.
A messinai ügyészség nyomozást indított. A múzeumot több térfigyelő kamera és fejlett riasztórendszer védi, ezért a nyomozók azt is vizsgálják, miként tudták a betörők kijátszani a biztonsági rendszereket.
A hatóságok szerint az sem kizárható, hogy a festményeket az illegális műkincspiac számára szerezték meg.
Az olasz Ansa hírügynökség szerint azt a lehetőséget is vizsgálják, hogy a lopást egy műkereskedő megrendelésére hajtották végre.
Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter közölte, hogy bízik abban, hogy a rendőrség azonosítja az elkövetőket és megtalálja az ellopott műalkotásokat.
Nyitókép forrása: Facebook