Reneszánsz remekművet loptak el egy szicíliai múzeumból

Eredetileg hat alkotást vittek magukkal, két festményt azonban később ismeretlen okból az épületen kívül, egy alacsony falon hagytak.

Az ellopott négy mű közül három a Polittico di San Gregorio című oltárkép fennmaradt öt táblájának része. Az eredetileg hat részből álló oltárképet a San Gregorio-kolostor számára készítették, amely az 1908-as messinai földrengés során elpusztult.

A negyedik alkotás egy kisebb, kétoldalas festmény. Egyik oldalán Szűz Mária és a gyermek Jézus látható egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus.