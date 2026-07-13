Dicsérjük Szent László királyt! Magyarországi és székely fiatalok lovas zarándoklatra indultak Szent László nyomában

Aminek legyőzése nem lenne lehetséges a női minőség nélkül. Mindkettő pont ugyanannyira fontos, és elképzelhetetlen egymás nélkül. A férfi csak akkor érheti el a legjobb énjét, ha erős hátországot tudhat maga mögött, erős hátország meg kizárólag akkor jöhet létre, ha a férfi minden energiájával óvja, védelmezi a nőt, biztonságot nyújt neki fizikailag és érzelmileg is.”

Az önmagunkkal való harc motívumát és a női minőségre való rátalálást emeli ki a székelydályai Fülöp Anna is – a névrokonság már csak azért is érdekes, mert a Fülöp a görög Philipposzból jön, ami lókedvelőt jelent. A lelkészcsaládból származó lány gyerekként sokat járt Eördögh András kiskunsági táboraiba, és részt vett Kincses Kálmánék 2020-as, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója apropóján rendezett lovas zarándoklatán is; így – a fiatalok jó részét illetően pláne – már egy összeszokott csapat tagjaként vágott neki a Szent László nyomában járó túrának. Méghozzá a szívének legkedvesebb, hazai terepen, a testvéreivel közösen, saját kunfakóik hátán.

„Nekünk ez a természetes létforma: kicsi korunk óta vannak lovaink, ha csak egy-két órára kimegyünk velük a határba lovagolni, már az hasznos tud lenni. Akár egy terápiás folyamat: kiszakad az ember a digitális világból, a napi mókuskerékből, és miközben a lóval mint a másik énjével egymásra hangolódik, kiszellőzik a feje is. Pluszajándék, ha mindezt csapatban lehet átélni, és még egy ilyen szakrális tartalma is van a közös útnak” – erősíti meg az előtte szólók szavait Anna. Ennek tükrében kiváltképp izgalmasnak tartja a kun vitéz személyében önmagával harcoló Szent László-értelmezést, hiszen az azt az önismereti utat jelképezi, amelyet – gyalog vagy lóháton – nekünk is kitartóan járnunk kell. Negatív, sötét gondolatainkat fel­ismerve és azokat a szellemünkkel leküzdve, hogy „szebb és magasztosabb szintre tudjuk emelni a leghétköznapibb gondjainkat is” – ahogyan az a magyar néphagyomány, népmese, népzene örökké való igazságaiban is megjelenik.

És – hívja fel a figyelmet még egy érdekességre Fülöp Anna – a Szent László-legenda nem csak a férfiaknak szolgálhat bőven tanulsággal. A leg­híresebb részében szereplő, a pogány által elrabolt szépséges magyar lány ugyanis nem pusztán passzív szemlélő, aki kétségbeesve ücsörögve várja, hogy megmentse a hős lovag. Bizonyos változatokban fegyvert vesz a kezébe, és segít a harcban, sőt néhány verzióban egyenesen ő végzi el a lefejezést László helyett. Vagyis ez egy női fejlődéstörténet is, ami „engem abban erősített meg, hogy igenis nekünk is lehet szavunk, és kiállhatunk magunkért anélkül, hogy ezzel elveszítenénk a kedvességünket, a nőiességünket. Amellett, hogy tisztában vagyunk vele, milyen jó, hogy ott vannak mellettünk a férfiak, akiktől bátran merünk és tudunk is segítséget kérni. És viszonozni is azt, hiszen egyenlők vagyunk”.

A Dicsérjük Szent László királyt! a tervek szerint vidéken is bemutatják majd, illetve hamarosan elkezdődik a romániai vetítések engedélyeztetési folyamata is.

Nyitókép: Cifra Produkció