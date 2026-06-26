Dicsérjük Szent László királyt! – különleges mozipremier az Urániában

Takarítás közben: két férfit tépett meg egy medve Erdélyben
Mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az egyikük kéztőcsontja is eltört.
Zarándoklat lóháton, múlt és jelen között, a lélek legmélyebb rétegein át – június 27-én, pontban délben kerül sor a székelyföldi templomokat is bejáró film bemutatójára. A vetítést beszélgetés követi az alkotókkal és a szereplőkkel.
I. László király szentté avatásának évfordulóján, 2026. június 27-én, a királykoronázások hagyományos időpontjában, 12 órakor kerül sor a Dicsérjük Szent László királyt! című zarándoklatfilm mozipremierjére az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az alkotás egy magyarországi és székely fiatalokból álló lovas zarándoklatot követve székelyföldi templomokba viszi el a nézőt. Lelkészek tárják fel a Szent László-legendát ábrázoló freskók rejtett titkait: a falképek lelki-szellemi mondanivalóját.
Szent László daliás termetű, erős kezű lovagkirály volt, aki szigorú törvényeket hozott, és az ország külső-belső ellenségeivel leszámolt. Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, legendáját templomok falára festették. 2021 nyarán magyarországi és székely fiatalok is lovas zarándoklatra indultak Szent László nyomában, hogy maguk is átélhessék, amit az egyik ötletgazda, kezdeményező Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkész így fogalmazott meg:
„A Szent László-i üzenet a megtisztulásra hívó és önmagunk fölé emelkedő emberi létnek a magasiskolája.”
Dicsérjük Szent László királyt! – magyar dokumentumfilm, 113 perc, 2025. Rendezte Bujdosó Erika Ágnes. Gyártó és forgalmazó a Cifra Produkció Kft. Együttműködő partnerek: XXX. Mogyoródi Szent László Napok, Janus Pannonius Díj Alapítvány. Az alkotás június 28-án és 30-án is látható az Uránia Nemzeti Filmszínházban, majd a tervek szerint országos vetítésekre is sor kerül.
Nyitókép: Jelenet a Dicsérjük Szent László királyt című zarándoklatfilmből. (Cifra Produkció Kft.)