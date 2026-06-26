Dicsérjük Szent László királyt! – különleges mozipremier az Urániában

I. László király szentté avatásának évfordulóján, 2026. június 27-én, a királykoronázások hagyományos időpontjában, 12 órakor kerül sor a Dicsérjük Szent László királyt! című zarándoklatfilm mozipremierjére az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az alkotás egy magyarországi és székely fiatalokból álló lovas zarándoklatot követve székelyföldi templomokba viszi el a nézőt. Lelkészek tárják fel a Szent László-legendát ábrázoló freskók rejtett titkait: a falképek lelki-szellemi mondanivalóját.

Szent László daliás termetű, erős kezű lovagkirály volt, aki szigorú törvényeket hozott, és az ország külső-belső ellenségeivel leszámolt. Erényességét és vallásosságát legendák övezték, 1192. június 27-én szentté avatták. Sírjához királyok zarándokoltak, legendáját templomok falára festették. 2021 nyarán magyarországi és székely fiatalok is lovas zarándoklatra indultak Szent László nyomában, hogy maguk is átélhessék, amit az egyik ötletgazda, kezdeményező Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti református lelkész így fogalmazott meg: