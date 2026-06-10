Győrfi ez alatt is kommunikációs igazgató volt.

A Mentőszolgálat jelenlegi állapotáért ez a szőnyeg alá söprő mentalitás legalább annyira felelős, mint az egészen elképesztően ostoba és alkalmatlan menedzsment szemlélet.

Én Győrfi helyében az első templomban hálaimát adnék, hogy ennyivel megúsztam!”