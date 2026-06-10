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győrfi pál mentőszolgálat templom

Én Győrfi helyében az első templomban hálaimát adnék, hogy ennyivel megúsztam!

2026. június 10. 12:35

Semmiféleképpen nem lehet bosszúhadjáratnak értelmezni Győrfi Pál menesztését, sokkal inkább egy már régen szükséges váltásnak.

2026. június 10. 12:35
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Kunetz Zsombor
Kunetz Zsombor
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„Semmiféleképpen nem lehet bosszúhadjáratnak értelmezni Győrfi Pál menesztését, sokkal inkább egy már régen szükséges váltásnak. 

Véleményem szerint Győrfi feladatköre két csoportra volt osztható az egyik a bekövetkezett balesetekről való faarcú beszámoló, a másik a »minden rendben van a Mentőszolgálatnál« mantra ismétlése. 

Ne felejtsük el, hogy például amikor kikértem közérdekű adatigényléssel a mentők kiérkezési idejét – amelyek egy részét a mai napig ki sem adták, például a 90 százalékon belüli kiérkezési arányt – akkor, amit kiadtak adatot, azt először kinyomtatták az Excel táblázatból, majd onnan beszkennelték – valószínűleg azért, hogy megnehezítsék az adatok feldolgozását – végül nagyon rossz minőségű másolatként adták tovább.

Győrfi ez alatt is kommunikációs igazgató volt.

A Mentőszolgálat jelenlegi állapotáért ez a szőnyeg alá söprő mentalitás legalább annyira felelős, mint az egészen elképesztően ostoba és alkalmatlan menedzsment szemlélet. 

Én Győrfi helyében az első templomban hálaimát adnék, hogy ennyivel megúsztam!”

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Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 53 komment

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Sorrend:
Búvár Kund
2026. június 10. 14:21
Ez meg kiafaszom???
Válasz erre
1
0
hátakkor
2026. június 10. 14:15
Ez ki ez??
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0
0
vezker
2026. június 10. 14:11
Ez meg ki a fasz?
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1
0
ekeke1
2026. június 10. 14:08
Kapott már ez a phereg valami pozíciót az un. tiszás kormányban? Mert ha nem, itt van a jelentkezési lapja.
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