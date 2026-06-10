Megszólalt az egészségügyi miniszter – ezért váltották le Győrfi Pált
„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük” – hangsúlyozza Hegedűs.
Semmiféleképpen nem lehet bosszúhadjáratnak értelmezni Győrfi Pál menesztését, sokkal inkább egy már régen szükséges váltásnak.
„Semmiféleképpen nem lehet bosszúhadjáratnak értelmezni Győrfi Pál menesztését, sokkal inkább egy már régen szükséges váltásnak.
Véleményem szerint Győrfi feladatköre két csoportra volt osztható az egyik a bekövetkezett balesetekről való faarcú beszámoló, a másik a »minden rendben van a Mentőszolgálatnál« mantra ismétlése.
Ne felejtsük el, hogy például amikor kikértem közérdekű adatigényléssel a mentők kiérkezési idejét – amelyek egy részét a mai napig ki sem adták, például a 90 százalékon belüli kiérkezési arányt – akkor, amit kiadtak adatot, azt először kinyomtatták az Excel táblázatból, majd onnan beszkennelték – valószínűleg azért, hogy megnehezítsék az adatok feldolgozását – végül nagyon rossz minőségű másolatként adták tovább.
Győrfi ez alatt is kommunikációs igazgató volt.
A Mentőszolgálat jelenlegi állapotáért ez a szőnyeg alá söprő mentalitás legalább annyira felelős, mint az egészen elképesztően ostoba és alkalmatlan menedzsment szemlélet.
Én Győrfi helyében az első templomban hálaimát adnék, hogy ennyivel megúsztam!”
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„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük” – hangsúlyozza Hegedűs.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás