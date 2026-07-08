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lengyel lengyelország zarándok. ma határokat védő mozgalom feminista támadás robert bąkiewicz templom

Feminista támadástól védett meg egy templomot, a bíróság elítélte érte

2026. július 08. 18:41

A tüntetők a templomok mellett a vallási szimbólumokat is célba vették. A hívőknek csoportokba kellett szerveződniük, hogy megvédjék templomaikat és szent emlékhelyeiket a meggyalázástól.

2026. július 08. 18:41
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Lengyelországban tíz hónapos próbaidőre ítélték Robert Bąkiewiczet, aki jelenleg a Határokat Védő Mozgalom vezetője, mert 2020-ban megvédett egy varsói templomot egy feminista támadással szemben – írja a Zarándok.ma.

2020. október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján a lengyel Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az élethez való, alkotmányosan védett jog az ember számára fejlődésének minden szakaszában jár, beleértve a születés előtti időszakot is. A Bíróság ily módon megállapította, hogy az eugenikus abortusz alkotmányellenes, és „csak” vérfertőzés, nemi erőszak, valamint az anya életét és egészségét fenyegető veszély esetén marad törvényes.

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E döntést követően az erős lengyel abortuszpárti érdekcsoportok brutális tüntetést szerveztek, és félreérthetetlenül azt a szlogent skandálták: „Harcra fel!” A tüntetők szerint az Alkotmánybíróság ítéletét erősen befolyásolta a katolikus egyház által gyakorolt nyomás, ezért 

a templomok mellett a vallási szimbólumokat is célba vették. 2020. október 25-én, vasárnapi napon a tüntetők megzavarták a miséket, rátámadtak a hívőkre, és sértő, istenkáromló graffitikkel szentségtelenítették meg, mocskolták be az egyházi épületeket.

A hívőknek csoportokba kellett szerveződniük, hogy megvédjék templomaikat és szent emlékhelyeiket a meggyalázástól. Egy Bąkiewicz által vezetett csoport megvédte a varsói történelmi templom, a Szent Kereszt-bazilika bejáratát a feministák támadásától. 

Az egyik nő áttörte a rendőrségi kordont, és a templom belsejében akart tüntetni, de Bąkiewicz feltartóztatta és – a nő ellenállása miatt – erőszakkal lekísérte a lépcsőn. Ez a nő nyújtott be feljelentést Bąkiewicz ellen, erőszakoskodással és „könnyű testi sértéssel” vádolva meg őt.

Hat évvel az események után, 2026. május 28-án hangzott el az ítélet. Marta Pilsnik bírónő a Határokat Védő Mozgalom vezetőjét tíz hónapos próbaidőre és közmunkára ítélte, továbbá 5 000 zloty kártérítés és a kamatok megfizetésére is kötelezte. Bąkiewicz így reagált:

„Ami ma történt, az tényleg komédia és botrány. Teljes törvényellenességet tapasztalunk, a bíróság nem fogadta el a tanúimat és nem nézte meg azokat a videofelvételeket, amelyek világosan megmutatják, mi történt. 

A női ellenállás szervezőit, köztük Andżelika Domańskát, aki megtámadta a templomokat, »áldozatoknak« tekintik. Azokat pedig, akik az értékeket, a hitet és az istentiszteleti helyeket védték, elítélik.”

Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter is reagált a döntésre az X-en:

„Pilsnik bírónő azért ítélte el Robert Bąkiewiczet, mert védelmezte a hívők jogát ahhoz, hogy békésen gyakorolják vallásukat az abortuszpárti aktivisták részéről érkező vulgáris és heves támadás közepette. A templomot is megvédte a vandalizmustól. Bárki, aki behatol egy templomba és megzavarja az ott imádkozó, hitüket gyakorló emberek nyugalmát, megsérti az Alkotmány által garantált vallásszabadságot. Ez a felekezettől függetlenül minden lengyel templomra vonatkozik, és a bíró ezzel tökéletesen tisztában volt.”

Forrás: Zarándok.ma

Nyitókép: Tüntetők tiltakoznak az abortusz feltételeit szigorító alkotmánybírósági döntés ellen Varsóban 2020. október 26-án (Fotó: MTI/Radek Pietruszka)

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Összesen 11 komment

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Eldorado80
2026. július 08. 20:07
Aktivista, feminista, antifa... Ezek nem tüntetők, ezek mind terroristák.
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Gubbio
2026. július 08. 19:51
Nemsokára a feministák a mecsetekkel próbálkozhatnak Európában - templomok helyett. Burkában és csadorban...
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demalgon
2026. július 08. 19:31
Irgum-burgum 2026. július 08. 18:55 Tanulság: az ilyen esetek elkerülhetők, ha sem az állam, sem az egyházak nem próbálnak beleszólni abba, hogy a nők mit tesznek a saját testükkel. Ide érzem a bűzöd ,már életedben elkezdtél rothadi belülről!
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cutcopy
2026. július 08. 19:22
A nőt vajon elítélték amiért áttörte a rendőri kordont..?
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