Feminista támadástól védett meg egy templomot, a bíróság elítélte érte

Lengyelországban tíz hónapos próbaidőre ítélték Robert Bąkiewiczet, aki jelenleg a Határokat Védő Mozgalom vezetője, mert 2020-ban megvédett egy varsói templomot egy feminista támadással szemben – írja a Zarándok.ma.

2020. október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapján a lengyel Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy az élethez való, alkotmányosan védett jog az ember számára fejlődésének minden szakaszában jár, beleértve a születés előtti időszakot is. A Bíróság ily módon megállapította, hogy az eugenikus abortusz alkotmányellenes, és „csak” vérfertőzés, nemi erőszak, valamint az anya életét és egészségét fenyegető veszély esetén marad törvényes.