Huligánok támadtak a fradistákra Lengyelországban, egy magyar súlyosan megsérült

Az összetűzésben az épület is megrongálódott, köveket dobáltak rá, és könnygázt is bevetettek. Később újabb rendőri egységek érkeztek a helyszínre, köztük mintegy tucatnyi katowicei rendőrautó, a rendőri intézkedés pedig több órán át tartott.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet és az elkövetők azonosításán dolgoznak. „A rendőrök kihallgatták az incidensben való részvétellel gyanúsított személyeket, és még mindig dolgoznak az elkövetők azonosításán. Jelenleg a kihallgatott személyek közül senki sem tett feljelentést” – közölte Sebastian Bijok.

A visszavágó csütörtökön 19 órától rendezik Zabrzéban, a Ferencváros pedig kedvező helyzetből várhatja a találkozót, miután a budapesti első mérkőzésen 1–0-s győzelmet aratott a Górnik ellen. A párharc győztese az Európa-liga főtáblájára jutásért a török Trabzonspor ellen lép pályára, míg a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjében folytatja szereplését, ahol a francia AS Monaco vár rá a ligaszakaszba jutásért.