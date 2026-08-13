Huligánok támadtak a fradistákra Lengyelországban, egy magyar súlyosan megsérült

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A sorsdöntő Európa-liga-selejtező visszavágó előtt egy pizzériában rontottak rá a zöld-fehérek szurkolóira...
Szerda este mintegy 50, egyes beszámolók szerint közel 100 fős, részben maszkot viselő csoport támadt a Ferencváros szurkolóira egy zabrzei pizzériában – írja a ulloi129.hu. A rendőrség tájékoztatása szerint az étteremben tíz magyar drukker tartózkodott, akik a csütörtöki Európa-liga-selejtező visszavágójára érkeztek Lengyelországba.
Sebastian Bijok, a Zabrze Városi Rendőrkapitányság sajtóreferense elmondta: „A zabrzei rendőrőrs szolgálatban lévő tisztje körülbelül 50 fős, részben maszkot viselő csoportról kapott bejelentést, akik közül néhányan piros, kék és fehér ruhát viseltek. Az étteremben körülbelül 10 magyar személy tartózkodott, a csoportok között összetűzés alakult ki a Wolności utcai pizzériában. A rendelkezésre álló járőröket azonnal a helyszínre riasztották” – mondta Sebastian Bijok.
A rendőrség szerint a támadás során az egyik magyar szurkoló menekülés közben átugrott egy kerítésen, majd sípcsonttörést szenvedett.
Az összetűzésben az épület is megrongálódott, köveket dobáltak rá, és könnygázt is bevetettek. Később újabb rendőri egységek érkeztek a helyszínre, köztük mintegy tucatnyi katowicei rendőrautó, a rendőri intézkedés pedig több órán át tartott.
A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetet és az elkövetők azonosításán dolgoznak. „A rendőrök kihallgatták az incidensben való részvétellel gyanúsított személyeket, és még mindig dolgoznak az elkövetők azonosításán. Jelenleg a kihallgatott személyek közül senki sem tett feljelentést” – közölte Sebastian Bijok.
A visszavágó csütörtökön 19 órától rendezik Zabrzéban, a Ferencváros pedig kedvező helyzetből várhatja a találkozót, miután a budapesti első mérkőzésen 1–0-s győzelmet aratott a Górnik ellen. A párharc győztese az Európa-liga főtáblájára jutásért a török Trabzonspor ellen lép pályára, míg a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjében folytatja szereplését, ahol a francia AS Monaco vár rá a ligaszakaszba jutásért.
Nyitókép: X/@hooliganscz1999