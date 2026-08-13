Az energiakrízis elmúltával is megtarthatnak egyes energiatakarékossági intézkedéseket a kiskereskedelmi láncok

Mint írják, ezek az intézkedések közvetlenül érintették a vásárlói élményt, egy meleg üdítő vagy egy nem működő töltőoszlop ugyanis hamarabb feltűnik a vevőnek, mint az, hogy egy áruház raktárában mennyivel kevesebb energiát használ fel.

A Világazdaság felveti: éppen ezért különösen érdekes, mi történik azokkal az intézkedésekkel, amelyek kevésbé látványosak, viszont közvetlenül csökkentik a vállalatok működési költségeit.

A világítás energiaigényének mérséklése például tipikusan ilyen terület: