Az energiakrízis elmúltával is megtarthatnak egyes energiatakarékossági intézkedéseket a kiskereskedelmi láncok

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Bár erről a kiskereskedelmi láncok egyelőre szemérmesen hallgatnak, a Világgazdaság szerint üzletileg is racionális lehet, hogy megtartsanak olyan takarékossági intézkedéseket, amelyek nem zavarják a vásárlókat.
A paksi atomerőmű termelésének csaknem teljes kiesése miatt kialakult energiakrízis enyhülésével visszatérhet a megszokott rend a magyar üzletekbe, ám úgy tűnik, a kiskereskedelmi láncok nem minden korábbi takarékossági intézkedést engednek el – írja a Világgazdaság.
A gazdasági portál szerint
ami a vásárlóknak kényelmetlenséget okozott az energia kapcsán, azt gyorsan visszakapcsolják, ami viszont közvetlenül csökkenti a vállalatok költségeit, azt érdemes megtartaniuk.
A Világgazdaság erről kérdezte az áruházláncokat, ám egyelőre
a láncok többsége mérlegel, de legalábbis szemérmesen hallgat a kérdésről.
A Világgazdaság tapasztalatai alapján az üzletekben az energiakrízis legsúlyosabb időszakának elmúltával fokozatosan visszatér a megszokott működés. Újra működnek az italhűtők, a parkolókban visszatérnek a megszokott üzemmódhoz az elektromosautó-töltők, és az automata bejárati ajtók is normálisan működnek.
Mint írják, ezek az intézkedések közvetlenül érintették a vásárlói élményt, egy meleg üdítő vagy egy nem működő töltőoszlop ugyanis hamarabb feltűnik a vevőnek, mint az, hogy egy áruház raktárában mennyivel kevesebb energiát használ fel.
A Világazdaság felveti: éppen ezért különösen érdekes, mi történik azokkal az intézkedésekkel, amelyek kevésbé látványosak, viszont közvetlenül csökkentik a vállalatok működési költségeit.
A világítás energiaigényének mérséklése például tipikusan ilyen terület:
Hasonló a helyzet az épületautomatizálással, a klíma- és szellőzőrendszerek finomhangolásával vagy az üzletek zárása utáni hűtőtakarásokkal. Ezek egyszer bevezetve már nem feltétlenül válságkezelési intézkedések, hanem egyszerűen hatékonyabb működési módszerek. A nagy láncok kommunikációjában azonban egyelőre kevés a konkrétum arról, hogy pontosan mely intézkedéseket tartják meg.
Az Aldi Magyarország a Világgazdaság megkeresésére azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az energiaellátással és -felhasználással kapcsolatos helyzetet, valamint a kormányzati kommunikációt és a szakmai ajánlásokat. A vállalat hozzátette, hogy az OKSZ tagjaként részt vesz az ágazati javaslatok kidolgozásában, az egyes intézkedések bevezetéséről és fenntartásáról pedig az aktuális körülmények és a működési tapasztalatok alapján dönt. Az Aldi szerint továbbra is cél az energiahatékonyság összehangolása a biztonságos és zavartalan működéssel, az élelmiszer-biztonsággal, valamint a vásárlók és a munkatársak komfortjával. Ez ugyanakkor nem jelent konkrét választ arra, hogy pontosan mely korábbi fogyasztáscsökkentő intézkedéseket tartják fenn, és melyeket vezették ki.
A Világgazdaság azonban rámutatott, hogy
a kiskereskedelmi láncok számára üzletileg is racionális lehet akár a kivárás is arra, hogy megtartsanak-e bizonyos takarékossági intézkedéseket.
A válsághelyzetben bevezetett világítási korlátozások, az energiafelhasználás optimalizálása, az intelligensebb klímavezérlés vagy a zárás utáni hűtési megoldások ugyanis nem feltétlenül jelentenek áldozatot a vásárlók számára. Sőt, ezek egy része egyszerűen költséghatékonyabb működés.
A portál szerint ezért a nagy kérdés nem az, hogy vége van-e az energiakrízisnek, hanem az, hogy a válság alatti önkéntes fogyasztáscsökkentési, energiahatékonysági lépésekből mennyi válik tartós üzleti gyakorlattá.
Mint írják,
a jelek szerint a válasz egyre inkább az, hogy ami nem zavarja a vásárlót, de csökkenti a számlát, azt a boltok nem feltétlenül engedik el
– csak éppen erről jóval kevésbé és látványosan kommunikálnak, mint amikor a válság idején leoltották a lámpákat, pedig nincs miért hallgatni róla.
Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Pixabay)