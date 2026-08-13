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Az energiakrízis elmúltával is megtarthatnak egyes energiatakarékossági intézkedéseket a kiskereskedelmi láncok

2026. augusztus 13. 11:29

Bár erről a kiskereskedelmi láncok egyelőre szemérmesen hallgatnak, a Világgazdaság szerint üzletileg is racionális lehet, hogy megtartsanak olyan takarékossági intézkedéseket, amelyek nem zavarják a vásárlókat.

2026. augusztus 13. 11:29
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A paksi atomerőmű termelésének csaknem teljes kiesése miatt kialakult energiakrízis enyhülésével visszatérhet a megszokott rend a magyar üzletekbe, ám úgy tűnik, a kiskereskedelmi láncok nem minden korábbi takarékossági intézkedést engednek el – írja a Világgazdaság.

A gazdasági portál szerint 

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ami a vásárlóknak kényelmetlenséget okozott az energia kapcsán, azt gyorsan visszakapcsolják, ami viszont közvetlenül csökkenti a vállalatok költségeit, azt érdemes megtartaniuk.

A Világgazdaság erről kérdezte az áruházláncokat, ám egyelőre 

a láncok többsége mérlegel, de legalábbis szemérmesen hallgat a kérdésről.

A Világgazdaság tapasztalatai alapján az üzletekben az energiakrízis legsúlyosabb időszakának elmúltával fokozatosan visszatér a megszokott működés. Újra működnek az italhűtők, a parkolókban visszatérnek a megszokott üzemmódhoz az elektromosautó-töltők, és az automata bejárati ajtók is normálisan működnek.

Mint írják, ezek az intézkedések közvetlenül érintették a vásárlói élményt, egy meleg üdítő vagy egy nem működő töltőoszlop ugyanis hamarabb feltűnik a vevőnek, mint az, hogy egy áruház raktárában mennyivel kevesebb energiát használ fel.

A Világazdaság felveti: éppen ezért különösen érdekes, mi történik azokkal az intézkedésekkel, amelyek kevésbé látványosak, viszont közvetlenül csökkentik a vállalatok működési költségeit.

A világítás energiaigényének mérséklése például tipikusan ilyen terület:

  • a LED-es rendszerek használata, 
  • a fényerő optimalizálása, 
  • az üzletek és raktárak világításának időzítése, illetve 
  • a nem feltétlenül szükséges dekorációs és külső világítás visszafogása nem feltétlenül rontja a vásárlói élményt,
  • viszont tartósan csökkentheti az energiaszámlát.

Hasonló a helyzet az épületautomatizálással, a klíma- és szellőzőrendszerek finomhangolásával vagy az üzletek zárása utáni hűtőtakarásokkal. Ezek egyszer bevezetve már nem feltétlenül válságkezelési intézkedések, hanem egyszerűen hatékonyabb működési módszerek. A nagy láncok kommunikációjában azonban egyelőre kevés a konkrétum arról, hogy pontosan mely intézkedéseket tartják meg.

Az Aldi Magyarország a Világgazdaság megkeresésére azt közölte, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az energiaellátással és -felhasználással kapcsolatos helyzetet, valamint a kormányzati kommunikációt és a szakmai ajánlásokat. A vállalat hozzátette, hogy az OKSZ tagjaként részt vesz az ágazati javaslatok kidolgozásában, az egyes intézkedések bevezetéséről és fenntartásáról pedig az aktuális körülmények és a működési tapasztalatok alapján dönt. Az Aldi szerint továbbra is cél az energiahatékonyság összehangolása a biztonságos és zavartalan működéssel, az élelmiszer-biztonsággal, valamint a vásárlók és a munkatársak komfortjával. Ez ugyanakkor nem jelent konkrét választ arra, hogy pontosan mely korábbi fogyasztáscsökkentő intézkedéseket tartják fenn, és melyeket vezették ki.

A Világgazdaság azonban rámutatott, hogy 

a kiskereskedelmi láncok számára üzletileg is racionális lehet akár a kivárás is arra, hogy megtartsanak-e bizonyos takarékossági intézkedéseket. 

A válsághelyzetben bevezetett világítási korlátozások, az energiafelhasználás optimalizálása, az intelligensebb klímavezérlés vagy a zárás utáni hűtési megoldások ugyanis nem feltétlenül jelentenek áldozatot a vásárlók számára. Sőt, ezek egy része egyszerűen költséghatékonyabb működés.

A portál szerint ezért a nagy kérdés nem az, hogy vége van-e az energiakrízisnek, hanem az, hogy a válság alatti önkéntes fogyasztáscsökkentési, energiahatékonysági lépésekből mennyi válik tartós üzleti gyakorlattá.

Mint írják, 

a jelek szerint a válasz egyre inkább az, hogy ami nem zavarja a vásárlót, de csökkenti a számlát, azt a boltok nem feltétlenül engedik el 

– csak éppen erről jóval kevésbé és látványosan kommunikálnak, mint amikor a válság idején leoltották a lámpákat, pedig nincs miért hallgatni róla.

Nyitóképünk illusztráció (Forrás: Pixabay)

 

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Összesen 15 komment

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calidus-2
2026. augusztus 13. 18:33
bemész a lidl-be a hűtőpultok környékén meg lehet fagyni, mert okádja kifelé a hideget ahelyett, hogy rendesen elzárnák a hűtött cuccokat.... nem takarékosság, hanem pazarlás van. Szanaszét az űru a lidl-ben, a sok agyhalott leveszi a polcról a hűtött akármit, eszébe jut a zöldséges polcnál, hogy ja ez most neki nem is kell, és kiteszi ott nem viszi vissza....szerintem tonnányi termék megy így kukába... az aldi, meg úgy trükközik a dolgozók bejelentésével ahogy nem szégyell.... 8 óra helyett 6, de azért dolgozz le 12órát és majd ügyeskedünk a fizupapíron.... ( egy dolgozótól tudom)
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nagymester-b-2
2026. augusztus 13. 17:35
Összefoglalva: a dolgozók körülményeit rontva még több extra nyereség bezsebelhető. Hidegben, sötétben is elvan az alkalmazott. Az anyjuk picsáját.
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0
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lucasko
2026. augusztus 13. 17:02
Finančný podvod vám nielenže berie peniaze – ničí vaše živobytie, dôveru a emócie. Keď som prišiel o svoje úspory, cítil som sa beznádejne. Potom som našiel špecialistu na vymáhanie pohľadávok, ktorý preskúmal môj prípad, odhalil pravdu a pomohol mi získať späť moje finančné prostriedky. Ich profesionalita a odhodlanie všetko zmenili. Ak ste boli podvedení, nevzdávajte sa – existujú odborníci, ktorí vám môžu pomôcť získať späť vaše peniaze. Kontaktujte ich prostredníctvom trustwave.cyberdefense AT gmail com
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1
h040183
2026. augusztus 13. 15:14
Ja, mint ahogy a covid is megváltoztatta az emberek viszonyát a higiéniához. Bármely irodában a férfiak fele kézmosás nélkül megy ki a mosdóból!... Aztán simán kezet fognak a kollégákkal!
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4
0
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