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sportbolt üzlet áruház

Megszűnik itthon a Hervis – összesen 29 sportboltot alakítanak át

2026. július 03. 15:14

Az üzletek még idén bezárnak.

2026. július 03. 15:14
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Lezárult a tranzakció, már hivatalos, hogy felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét a közép- és kelet-európai terjeszkedésben lévő brit Frasers Group. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz. Az üzletek még idén bezárnak, majd új márkanév alatt nyitnak újra – írja a vg.

A brit cég az idei év folyamán fokozatosan átalakítja majd az egységeket a Sports Direct arculatára.

Mint ismert, a Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van Európában. A mostani tranzakció nem érinti a Hervis ausztriai, horvátországi és szlovéniai működését.

„Az új tulajdonos átveszi az üzleteket és a munkavállalókat, biztosítva a működés folytonosságát. A megszokott termékkínálat mellett a vásárlók új márkákkal is találkozhatnak, amikor 2026-ban megkezdődik az átalakulás” – jelentette ki korábban Dalnoki Balázs, a Hervis vezérigazgatója.

Fotó: Facebook/Hervis Sports Magyarország

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
Sróf
2026. július 03. 16:21
Nagyon sajnálom, így már sosem fogom megtudni, milyen érzés egy Hervisben vásárolni. Bárcsak a Spar hagyna itt minket.
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0
0
stormy
2026. július 03. 15:39
biztos bennem van a hiba de soha semmit nem tudtam ott még venni.
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1
0
DE JÓ
2026. július 03. 15:39
Kezdetben nagyon kedveltem, de egy jó ideje már nem tudtam venni semmit náluk. Sportboltnak látszó agyatlan divatüzlet lett.
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3
0
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