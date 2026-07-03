Megszűnik itthon a Hervis – összesen 29 sportboltot alakítanak át

Lezárult a tranzakció, már hivatalos, hogy felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét a közép- és kelet-európai terjeszkedésben lévő brit Frasers Group. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz. Az üzletek még idén bezárnak, majd új márkanév alatt nyitnak újra – írja a vg.

A brit cég az idei év folyamán fokozatosan átalakítja majd az egységeket a Sports Direct arculatára.

Mint ismert, a Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van Európában. A mostani tranzakció nem érinti a Hervis ausztriai, horvátországi és szlovéniai működését.