Megszűnik itthon a Hervis – összesen 29 sportboltot alakítanak át

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Az üzletek még idén bezárnak.
Lezárult a tranzakció, már hivatalos, hogy felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét a közép- és kelet-európai terjeszkedésben lévő brit Frasers Group. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz. Az üzletek még idén bezárnak, majd új márkanév alatt nyitnak újra – írja a vg.
A brit cég az idei év folyamán fokozatosan átalakítja majd az egységeket a Sports Direct arculatára.
Mint ismert, a Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van Európában. A mostani tranzakció nem érinti a Hervis ausztriai, horvátországi és szlovéniai működését.
„Az új tulajdonos átveszi az üzleteket és a munkavállalókat, biztosítva a működés folytonosságát. A megszokott termékkínálat mellett a vásárlók új márkákkal is találkozhatnak, amikor 2026-ban megkezdődik az átalakulás” – jelentette ki korábban Dalnoki Balázs, a Hervis vezérigazgatója.
Fotó: Facebook/Hervis Sports Magyarország