Gigaüzletre készül a Mol: alig pár nap és nyélbe üthetik az alkut

A szerb állami olajvállalat pénteken küldi meg hivatalos ajánlatát a Mol számára a szerb állami olajvállalat, azaz a NIS felvásárlásával kapcsolatban – írja a Beta.

Mint ismert, a magyar olajipari vállalat korábban az orosz Gazprom és Gazprom Neft tulajdonában lévő részesedések megvásárlására jelentkezett be. A tranzakció hátterében az áll, hogy az ukrajnai háborút követően az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz érdekeltségekkel szemben, ami komoly működési nehézségeket okozhatott volna a szerb energetikai cég számára.